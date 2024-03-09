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Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı TOBB'da İstişare Toplantısına Katıldı

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Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla TOBB'da düzenlenen oda ve borsa istişare toplantısına katıldı. Çintay, toplantıda devlet desteklerinde KDV muafiyeti taleplerini dile getirdi.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, TOBB'da düzenlenen oda ve borsa istişare toplantısına katıldı.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla TOBB'da düzenlenen oda ve borsa istişare toplantısına katıldı. Toplantıya katılan ve bir konuşma yapan BİNTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, "Devlet desteklerinde KDV muafiyeti ile ilgili bir talebimiz bulunmakta bunu sizlere sunmak istiyorum. Devletimiz, yatırımcılarımıza destek sağlamak için zaman zaman çeşitli destek programları açmaktadır. Bu destekleri, bazen Tarım ve Orman Bakanlığı, bazen KOSGEB bazen de bölgesel kalkınma ajansları aracılığıyla sunmaktadır. Destek programlarının etkisini artırmak ve yatırımcıların sayısını artırmak için, uygulanan desteklerde KDV muafiyeti getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Avrupa Birliği desteklerinde olduğu gibi, destek almaya hak kazanan yatırımcılarımıza verilecek muafiyet belgesiyle yaptıkları harcamalar KDV'den istisna tutulabilir. Değerli Bakanım, ülke ekonomimize vermiş olduğunuz tüm desteklerden dolayı sizlere il camiamız adına sonsuz şükranlarımızı arz ederim" şeklinde konuştu. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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