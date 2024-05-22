Bingöl'de 390 Bin Adet Sebze Fidesi Dağıtıldı

Bingöl'de tarım arazilerinin kullanımını etkinleştirmek için yüzde 75 hibeli domates, biber ve patlıcan gibi 390 bin adet sebze fidesinin dağıtımı yapıldı.

Bingöl'de Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü destekleriyle, kent genelindeki 500 çiftçiye yüzde 75 hibeli sebze fidesinin dağıtımı yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün bahçesinde 390 bin adet fidenin dağıtımı yapılırken, projenin amacının tarım arazilerinin kullanımını etkinleştirmek olduğu belirtildi.

Çiftçilere destek vermeye devam edeceklerini belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Burhan Bahadır, 390 bin fidenin merkez ve 7 ilçede dağıtımının yapıldığını aktardı. Bahadır, "Tarım ve Orman Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında Bingöl ilimizde sebze yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla bugün 390 bin adet fidemizi merkez ve 7 ilçemizde toplam 500 çiftçimize dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Yapmış olduğumuz bu faaliyetlerle birlikte özellikle ilimizde yerinde üretim yaparak maliyetleri düşürmek ve yine kullanılmaya arazilerde, nispeten kullanımın etkin olmadığı yerlerde verimliliği artırmak amacıyla bu projenin hedefine ulaşmasını bekliyoruz. Özellikle Bingöl'de geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz projelerin çıktılarını olumlu bir şekilde vatandaşta karşılığını bulduk. İnşallah bundan sonra da çiftçilerimiz için gerekli tüm desteklerimizi vermeye devam edeceğiz" dedi.

Geçen yıl da benzer şekilde hibeli fide aldığını söyleyen çiftçiler, "Tarımın hibeli domates, biber ve patlıcanımızı aldık. Geçen yıl da almıştık. Veriminden de memnunuz. İyi ve verimli ürünler çıkmıştı. Kendilerine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - BİNGÖL