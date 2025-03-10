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BİM, Şok, Migros ve Carrefour'a soruşturma

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Rekabet Kurulu, Migros, BİM, Şok ve Carrefour'un da aralarında bulunduğu Türkiye'nin ünlü market zincirlerine yönelik iki yeni soruşturma başlattı. Şirketlerden KAP'a yapılan açıklamada soruşturmanın kanun ihlali anlamına gelmediği ifade edilirken, hisse senetlerinde düşüşler yaşandı.

Rekabet Kurulu tarafından Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerine soruşturma açıldı. BİM tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Rekabet Kurumu tarafından aralarında Şirketimizin de bulunduğu çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik iki soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir.

Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin kanunu ihlal ettikleri, cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacak olup, konuyla ilgili gelişmeler sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır."

HABER SONRASI HİSSELER DÜŞTÜ

Öte yandan BİM hakkında açılan iki yeni soruşturma sonrası hisseler negatif seyrediyor. Haberin servis edilmesinin ardından satıcılı seyir izleyen BİM hisseleri şu sıralar cuma gününe göre yüzde 4,33 düşüşle 530,50 TL'den işlem görürken şu anda yüzde 2,34'lük düşüşle 540 TL'den işlem görüyor.

BİM, Şok ve Migros'a soruşturma

MİGROS HAKKINDA DA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Migros Ticaret A.Ş., Rekabet Kurumu tarafından bazı perakende şirketleri ve tedarikçilere yönelik soruşturma açıldığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, soruşturmanın bildirimlerinin kendilerine ulaştığı belirtilerek, bunun kanun ihlali anlamına gelmeyeceği vurgulandı.

Migros yetkilileri, süreci yakından takip edeceklerini ve gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade etti. Rekabet Kurumu'nun soruşturmasının detaylarına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BİM, Şok ve Migros'a soruşturma

ŞOK MARKET'E DE SORUŞTURMA AÇILDI

Şok'tan KAP'a yapılan açıklamada, kendilerinin de aralarında bulunduğu perakende şirketleriyle tedarikçilere iki yeni soruşturma açıldığı belirtildi.

Şok Marketler'den (SOKM) yapılan açıklamada, "Rekabet Kurumu, şirketimizin de bulunduğu gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren çeşitli teşebbüsler ve tedarikçiler hakkında iki soruşturma açılmasına karar verildiği hususu şirketimize bildirilmiştir" denildi.

BİM, Şok ve Migros'a soruşturma

Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı şöyle denildi: "Rekabet Kurumu tarafından, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ("Kanun") 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Kanun'un 41. maddesi uyarınca, aralarında Şirketimizin de bulunduğu gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren çeşitli teşebbüsler ve tedarikçiler hakkında iki soruşturma açılmasına karar verildiği hususu Şirketimize bildirilmiştir.

Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması bu aşamada soruşturmaya konu teşebbüslerin Kanun'u ihlal ettikleri veya Kanun kapsamında cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacak olup, konuyla ilgili gelişmeler sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak tam ve zamanında kamuoyu ile paylaşılacaktır."

CARREFOUR'DAN DA KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Carrefour'dan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada ise "Rekabet Kurumu tarafından, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ("Kanun") 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Kanun'un 41. maddesi uyarınca, aralarında Şirketimizin de bulunduğu hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren bazı perakendeci ve üretici/tedarikçi teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği hususu Şirketimize bildirilmiştir.

Bilindiği üzere, Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin Kanun'u ihlal ettikleri veya Kanun kapsamında cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz. Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri yer aldı.

BİM, Şok, Migros ve Carrefour'a soruşturma

BİM, Şok, Migros ve Carrefour'a soruşturma
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıArda Yıldız:

hükümetin enflasyonu düşürme girişimi. marketlere oraya buraya ceza keserek enflasyonu düşüreceğini sanıyor. yahu sen doları durdur enflasyon zaten düşer ama buda hükümetin işine gelmez.

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Vardir Gene Bir Ali-Cengiz Oyunlari..Halkin Gazini Almaya Yonelik Gibi Gozukuyor Gene..

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Haber YorumlarıArSLaN 1:

Devlet bunlara karşı kendi marketini açtı, orda fiyatlar bunlardan da fazla. Bir de oraya mı soruşturma başlatsak :)

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

migrosu bilmem bana uzak ama a 101 bim şok üç ahbap çavuşlar hepsi bir adım ötenizde rakamlar hepsinde kuruşu kuruşuna aynı

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Haber YorumlarıDağıstan:

Yahu , bir de hayırlı haber izleyeim ,okuyalım . Vatandaşın zaruri ihtiyaçlarını temin ettiği yerler hakkında soruşturma açıldığını okumak , vatandaşla alay edidiğini ,vatandaşın sömürüldüğünü duymak demektir..Ne vicdansız olduk ya..

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Haber Yorumlarıali eroglu:

Bim in kuruluşlarından olan file ninde incelenmesi gerekiyor zira gecen hafta ile bu hafta arasinda portakal ,hindi, kiyma, limon vs herseyin fiyati asiri yukselmis...

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Haber YorumlarıHakan Hakan:

Bakkaldaki fiyatlardan haberi yok bunların, tarladan markete fiyatlar nasıl katlanıyor komisyonucuları neden araştırmıyonuz işiniz gücünüz reklam, bu marketler olmasa maaştan eser kalmayacak

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Haber YorumlarıDoğuş:

Kesilen cezalar ya kazıklanan vatandaşa verilmeli yada o marketin çalışanlarına .Kendilerine alırlarsa haraca girer

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Haber YorumlarıBaris Pehlivan:

Hersey cok pahalli Hükumet marketleri kontrol edemez hale geldi Yiyecek icecek faturalar derken hic para kalmiyir

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