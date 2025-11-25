Bilişimde ortak akıl

"Codexizmir Bilişim İhracatı Geliştirme Projesi", İzmir Ticaret Odası, Teknopark İzmir, İzmir Bilimpark ve Yazılım ve Bilişim Sanayicileri Kümelenme Derneği iş birliği ile başladı. Ticaret Bakanlığının desteğiyle, bilişim sektöründe faaliyet gösteren İzmir Ticaret Odası üyesi 15 firma ile yürütülecek proje, İzmirli firmaların uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü kümelenme anlayışıyla geliştirerek yurt dışı pazarlara etkin bir biçimde açılmalarını ve ihracatlarını artırmalarını sağlayacak.

Üç aşamalı proje

3 aşamalı olarak gerçekleşmesi planlanan "Codexizmir Bilişim İhracatı Geliştirme Projesi" nin ilk aşamasında, uzman ve danışmanlar tarafından projeye dahil olan firmalarda incelemeler yapıldı, firmaların ihracat potansiyeli belirlendi, kümenin iş planı ve ihracat stratejisi hazırlanarak bir rapora dönüştürüldü. Projenin ikinci aşamasında, proje katılımcısı firmalara yönelik olarak eğitim /danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirildi. Projeye katılan firmalar ilk eğitimlerini "Hizmet İhracatı Aşamaları ve KDV İşlemleri" konusunda aldı. Projenin son aşamasında ise yurtdışı pazarlama faaliyetleri olarak ortak pazar araştırmaları, küme tanıtım faaliyetleri, yurtdışı fuar katılımları ve ziyaretleri, ikili iş görüşmeleri, kurum/kuruluş ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi için çalışmalar yürütülecek.

Özgener: "Bilişim sektörü stratejik önem taşıyor"

36 ay sürecek proje kapsamında düzenlenecek faaliyetlerin giderlerinin, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından %75 oranında destek almaya hak kazandığını ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Bakanlığımız verdiği bu destek ve duyduğu güven İzmir için çok önemli bir fırsat. Dijital dönüşümün hız kazandığı günümüzde bilişim sektörü, ülkelerin ekonomik büyümesinde stratejik bir rol üstleniyor. Yazılım, veri analitiği, yapay zeka ve oyun teknolojileri gibi alanlarda sağlanan hizmetler, artık yalnızca iç pazara değil, dünya pazarlarına da açılan güçlü bir ihracat kalemi haline gelmiş durumda. Bu dönüşümün önemli merkezlerinden biri de İzmir. Genç ve nitelikli iş gücü, güçlü üniversiteleri, yenilikçi girişim ekosistemi ve yüksek yaşam kalitesiyle İzmir, bilişim ihracatında Türkiye'nin yükselen şehirlerinden biri konumuna geliyor. İzmir'de faaliyet gösteren yazılım firmaları, uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek nitelikte çözümler üretiyor. Özellikle sağlık teknolojileri, lojistik yazılımları, endüstri 4.0 uygulamaları, oyun geliştirme ve dijital hizmet ihracatında kent giderek daha fazla adını duyuruyor. Bilişim ihracatı, İzmir ekonomisine yalnızca döviz kazandırmakla kalmıyor; aynı zamanda yüksek katma değerli istihdam yaratıyor, genç girişimcilere küresel vizyon kazandırıyor. Şehrin dijital üretim gücü, sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle de doğrudan örtüşüyor" dedi.

İzmir'in geleceği dijital üretim gücünde

Ortak akılla geliştirilen "Codexizmir Bilişim İhracatı Geliştirme Projesi" ile İzmir'in bilişim ihracatında yeni bir ivme yakalamasını hedeflediklerini ifade eden Özgener sözlerini şöyle sürdürdü: "Önümüzdeki yıllarda teknoloji tabanlı ihracatın, kentin ekonomik büyümesinde en belirleyici unsurlardan biri olması bekleniyor. İzmir'in geleceği dijital üretim gücünde, bilişim ihracatında ve yeniliği dünya ile buluşturma yeteneğinde saklı. Proje kapsamında hazırlanan, İhtiyaç Analizi ve Stratejik Yol Haritasında, sektörün hedef pazarları, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda, İngiltere, ABD, Katar, Azerbaycan, İspanya, İsviçre ve S. Arabistan olarak belirlendi. Üyelerimizin uluslararası rekabet güçlerini artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Prof. Dr. Baran: "En kritik kaldıraç"

"Codexizmir Bilişim İhracatı Geliştirme Projesi" hakkında değerlendirmelerde bulunan İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Rektörü ve Teknopark İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Baran, "Bugün, ekonomik büyümenin ve sürdürülebilir kalkınmanın en kritik kaldıraçlarından biri yüksek teknoloji ihracatıdır. Bilişim sektöründe globalleşme artık bir tercih değil, küresel rekabette var olmanın zorunlu koşuludur. İzmir'in inovasyon üssü Teknopark İzmir olarak, bizler de İzmirimizin ve ülkemizin ekonomisine katma değer sağlayacak her projeye en güçlü desteği vermeyi görev biliyoruz." dedi.

Rektör Baran, Teknopark İzmir'in projeye olan aktif katılımının önemini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: "Codexizmir projesi kapsamında desteklenen 15 firmanın 5'inin doğrudan Teknopark İzmir ekosisteminden çıkması, bölgemizdeki teknoloji üretme potansiyelinin somut bir göstergesidir. Proje; firmalarımızın küresel arenada görünürlük kazanmasına, potansiyel yatırımcı ve müşterilere ulaşmasına, en önemlisi de markalaşmasına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır." diye konuştu.

"Hedefimiz İzmir'i Türkiye'nin lideri yapmak"

Projenin çıktılarına odaklanan Rektör Baran, sözlerini şöyle tamamladı: "Proje sürecinde katılımcı firmalarımızın ihtiyaç analizleri bilimsel bir yaklaşımla detaylı biçimde yapıldı. Kurgulanan uzman eğitim, danışmanlık ve tanıtım hizmetleriyle firmaların hem teknik hem stratejik kapasiteleri ve kurumsallaşma düzeyleri artırıldı. Bunun yanı sıra, firmaların yurtdışı pazarlara açılmaları için oluşturulan destek mekanizmaları, onlara sürdürülebilir bir rekabet üstünlüğü elde etme yolunu açmaktadır. Hedefimiz; İzmir'i, Türkiye'nin teknoloji ve yazılım ihracatında lider konuma taşımaktır. Codexizmir, bu açıdan bölgemiz ve ülkemiz için stratejik bir değer taşıyor."

Dede: "İnovasyonu ihracata dönüştüreceğiz"

İzmir Bilimpark Genel Müdürü Kayahan Dede, projenin İzmir'deki teknoloji ekosistemi için önemine şöyle değindi: "İzmir Bilimpark olarak, kentimizin bilişim sektöründeki 'ortak akıl' anlayışını somut bir adıma dönüştüren bu güçlü iş birliğinin parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Bünyemizde yer alan Ar-Ge ve yazılım firmalarının en temel hedefi, geliştirdikleri yenilikçi teknolojileri ve yüksek katma değerli hizmetleri küresel pazarlara ulaştırmaktır. Codexizmir Projesi, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın da değerli desteğiyle, firmalarımıza tam da bu noktada ihtiyaç duydukları eğitimi, mentorluğu ve uluslararası pazarlama fırsatlarını sunarak, onların ihracat potansiyelini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Bu projenin, İzmir'in dijital üretim gücünü ve uluslararası rekabetçiliğini artırarak, Türkiye'nin teknoloji ihracatı hedeflerine önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Güler: "Dijital ihracat hedefimize katkı sağlayacak"

Codexizmir projesi ile İzmir bilişim ekosistemini uluslararası pazarlara taşıyacak güçlü bir adım atıldığını söyleyen YABİSAK Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, yapılan iş birliğiyle ilgili olarak şunları belirtti:

"İzmir Ticaret Odası liderliğinde Teknopark İzmir, İzmir Bilimpark ve Yazılım ve Bilişim Sanayicileri Kümelenme Derneği olarak bir araya geldik. Bu proje, yerel yazılım ve bilişim firmalarının rekabet gücünü artırırken, Türkiye'nin dijital ihracat hedeflerine katkı sağlayacak. Hedefimiz, dijital ihracat kapasitesini artırmak ve yüksek katma değerli yazılım ürünlerini küresel pazarlara ulaştırmaktır. Projeler kapsamında, firmalara eğitim, mentorluk, finansal destek ile uluslararası pazarlara açılmaları desteklenecek."

Çok önemli bir imkan

Proje katılımcısı, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Ferzan Yalkut, teknoloji ve inovasyon vizyonuna uygun olarak Bilişim/Yazılım sektörünün yurtdışına açılmasının İzmir'İn öncelikli konularından olduğunu ifade ederek, "Proje, firmalara özel ihtiyaç analizi çalışması, çok farklı disiplinlerde ihracata yönelik eğitimler düzenlenmesi ve yurtdışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetleri ile ihracatın gelişmesi için önemli bir imkan sunuyor. Bu anlamda proje katılımcılarının çok önemli bir ivme yakaladıklarını bizzat görüyoruz. Temennimiz kazanılan bilgi ve birikimle ihracatımızın süreklilik kazanması ve yükselen bir grafikte olması. Projeyi destekleyen tüm kurumlara teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR