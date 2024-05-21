Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 82 bin 978'e ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Nisan ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 646 adet artarak, 82 bin 978'e ulaştı. Bilecik'teki taşıtların 38 bin 378 adeti otomobil, 13 bin 712 adeti kamyonet, 12 bin 208 adeti traktör, 12 bin 898'i motosiklet, 3 bin 381 adeti kamyon, bin 44 adeti minibüs, 976 adeti otobüs, 381 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 29 milyon 561 bin 690'a ulaştı. - BİLECİK