Belarus'ta Türkiye'nin Ekonomik Potansiyeli Vurgulandı

ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, dış ticaret imkanlarını artırmak ve yeni iş fırsatları oluşturmak amacıyla gittiği Belarus'ta yaptığı konuşmada, "Ülkemiz, son 20 çeyrektir büyümesini sürdürüyor. Büyüme kompozisyonunda sanayi ve teknoloji giderek güç kazanıyor" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, beraberindekilerle Belarus'un Başkenti Minsk'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Program kapsamında ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Güçlü, ATO Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Tırpancı ve ATO heyeti ile Minsk Kentsel Yürütme Komitesi himayesinde düzenlenen 'Uluslararası Ekonomik İş Birliği Forumu'na katılan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dış siyasette ekonomi üzerinde yaptığı çalışmaları ve güncel küresel ticarette ülkelerin birbirine yaptırımlar yapmasının ekonomik sıkıntılara yol açtığını belirtti.

"Dünya üzerinde yaşanan savaş ve çatışmaların ticarete de taşındığı bir dönemdeyiz"

Dünyada gerçekleşen siyasi ve askeri çatışmaların ticareti ve ekonomiyi de kötü yönde etkilediğini belirten Yılmaz, "Dünya üzerinde yaşanan savaş ve çatışmaların ticarete de taşındığı bir dönemdeyiz. Bu süreçte ekonomik iş birlikleri her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Küresel ticaretin ağırlık merkezinin hızla batıdan doğuya hareket ettiği bu dönem bazı riskler içerse de, yeni fırsatları beraberinde getirerek, yeni iş birliklerine imkan sağlayacak bir zemin oluşturuyor. Doğunun en batısında ve aynı zamanda batının en doğusunda yer alan Türkiye, önemli bir potansiyel olarak tüm dünyanın dikkatini çeken bir merkez durumunda. Başta enerji olmak üzere, ticaret, eğitim, savunma sanayi, yazılım ve teknoloji alanlarında ciddi iş birliği fırsatları sunan bir ülke olarak Türkiye, bölgenin önemli aktörlerinden birisi haline gelmiştir. Makro ekonomik dengesi istikrarlı bir şekilde düzelmeye devam eden ülkemiz, son 20 çeyrektir büyümesini sürdürüyor. Büyüme kompozisyonunda sanayi ve teknoloji giderek güç kazanıyor. Türkiye, geniş iç pazarının yanı sıra, Serbest Ticaret Anlaşmaları ile 1 milyardan fazla tüketiciye ulaşan bölgesel pazarlarla ticaret imkanı sağlayan ve çok uluslu şirketler için küresel bağlantılar sunan bölgesel bir merkez konumundadır" diye konuştu.

"Ankara son dönemde yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekiyor"

Konuşmasında Ankara ve Ankara ekonomisi hakkında da bilgi veren Yılmaz, "Başkent Ankara, son dönemde sanayi, ticaret ve turizmde önemli gelişmeler kaydederek, hem yerli hem de yabancı yatırımcıların ilgisini çekiyor. Nüfusu 7 milyona yaklaşan şehrimiz, ülke genelinde sayıları 2,5 milyonu bulan şirketlerin yaklaşık yüzde 7'sine ev sahipliği yapıyor. Ankara, 6 bine yakın sanayi işletmesiyle özellikle yüksek teknoloji sanayi üretiminde ciddi bir üs haline geldi. 13 organize sanayi bölgesi yüzde 100'e yakın doluluk oranıyla faaliyet gösteriyor. 2024 yılında 15 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren şehrimiz, ülkemizin toplam ihracatında yüzde 6'lık paya sahip durumda. Ankara'mız önemli bir alternatif olarak, yatırımcılara fırsatlar sunuyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Yılmaz ve ATO heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Minsk Büyükelçisi Güçlü Cem Işık'ı makamında ziyaret etti. ATO heyeti adına ayrıca, Büyükelçi Işık ev sahipliğinde bir resepsiyon da gerçekleştirildi. Resepsiyona Belarus Ulusal Pazarlama Ajansı, Belarus'ta faaliyet gösteren Türk çatı kuruluşu temsilcileri ve yerel iş insanları katıldı. - ANKARA