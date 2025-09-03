Bayburt-Gümüşhane Havalimanı İnşaatında Son Durum

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın altyapısını bitirdiklerini belirterek, "Altyapı, bu işin yarısı demektir. Yüzde 50'sini o anlamda tamamladık. Üstyapının da yaklaşık yüzde 10'unu tamamladık." dedi.

Uraloğlu, Gümüşhane'nin Köse ilçesine bağlı Salyazı köyündeki Bayburt-Gümüşhane Bölgesel Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu, ilgililerden bilgi aldı.

Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, Mevlit Kandili'nin milletin ve İslam aleminin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine ve Gazzelilerin kurtuluşuna vesile olmasını diledi.

Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın, Türkiye'deki beşinci bölgesel havalimanı olacağını vurgulayan Uraloğlu, 3 bin metre uzunluğundaki pistin 45 metre genişliğinde, geniş gövdeli uçukların da inebileceği şekilde tasarlandığını ifade etti.

Yaklaşık 30 bin metrekare kapalı alana sahip havalimanında 17 bin metrekarelik terminal binası inşa edileceğine dikkati çeken Uraloğlu, Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın yılda 2 milyon yolcuya hizmet edebilecek kapasitede olacağını kaydetti.

Uraloğlu, havalimanı altyapısının bitirildiğine işaret ederek, "Altyapı, bu işin yarısı demektir. Yüzde 50'sini o anlamda tamamladık. Üstyapının da yaklaşık yüzde 10'unu tamamladık." diye konuştu.

Son iki aydır çalışmaların hızlandığının altını çizen Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, onun riyasetiyle bu sene çalışmalarımızı hızlandırdık ve sene sonuna kadar binaların aşağı yukarı çatılarını çatıp, içerisine girmiş olacağız." dedi.

Uraloğlu, elektromekanik işlerin, kış şartlarının az etkileyeceği çalışmaların devam edeceğini anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Hedefimiz 2026 yılı içerisinde Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nı bitirerek uçuşları başlatmaktır. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bütün bağlantılar yapılmış. Firmamız siparişlerini yapmaya başladı, yurt dışından gelecek donanımlar var. Burayı önümüzdeki sene bitirmiş olacağız."

Havalimanına her iki ilden gelen yolda yapılması gereken çalışmaların kısa, orta ve uzun vadeli planlandığını belirten Uraloğlu, "Köse Dağı Tüneli'nin projesine başladık. O birazcık zaman alacak ama ilk etapta mevcut yolu iyileştirerek biz havalimanına bağlantıyı sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz 2027 yılı içerisinde de Kop Tüneli'ni bitirmektir"

Uraloğlu, Zigana Tüneli ile Gümüşhane geçişindeki tünellerin bitirildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Devamında 7,5 kilometre uzunluğundaki Vauk Dağı Tüneli, iki tane tünel arka arkaya, orada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu ara biraz asfalt işlerine ağırlık verdik, tünel işlerinde biraz yavaşlamış olduk. Devamında her iki ilimiz için de önemli ama Bayburt için daha önemli olan Kop Tüneli var. 6,5 kilometre uzunluğunda dünyanın, Türkiye'nin en zor tünellerinden birinde çalışıyoruz. Yoğun suyun olduğu, zaman zam gaz çıkışlarının olduğu bir tünelde çalışıyoruz. Önümüzdeki sene tünelin kazı işlerini bitirmeyi hedefledik."

Tünelde çalışmanın zorluğuna işaret eden Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Su boşalımından dolayı 20 tonluk bir eskavatör tünelin içerisinde geçtiğimiz yıllarda 200 metre sürüklendi. Yani tünelin içerisinde neredeyse bir sel oldu. Bir zorluk var. Bir sıkıntı yaşamamak için emniyet tedbirlerini en üst seviyede alarak oradaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Onun için önümüzdeki sene inşallah tünelin kazı desteklemesini bitireceğiz. Hedefimiz 2027 yılı içerisinde de Kop Tüneli'ni bitirmektir. Biz hem Bayburt'ta hem Gümüşhane'de AK Parti hükümetlerimiz döneminde, Cumhur İttifakı'mızla beraber birçok hizmeti beraberce ayağa kaldırdık, hayata geçirdik."

Uraloğlu, yaptıkları ve yapmayı planladıkları işler olduğunu ifade ederek, "Onları da yine Cumhur İttifakı olarak AK Partimizle, Milliyetçi Hareket Partimizle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapmaya gayret edeceğiz." dedi.

Alanda incelemelerde bulunan Bakan Uraloğlu'na, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, MHP Gümüşhane İl Başkanı Mete Kaya ve diğer ilgililer eşlik etti.