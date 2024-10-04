Batı Akdeniz İhracatında Artış: 1.9 Milyar Dolar

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğine (BAİB) üye firmalar, bu yılın ocak-eylül döneminde 174 ülkeye 1 milyar 964 milyon 754 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, bölgenin geçen yıl 1 milyar 957 milyon 564 bin dolar olan 1 Ocak-30 Eylül ihracatı, bu sene aynı dönemde yüzde 0,37 arttı.

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan bölgeden 9 ayda en fazla yaş meyve ve sebze sektöründe ihracat yapıldı. Yaklaşık 600 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer alan yaş sebze ve meyve sektörünü 384 milyon 964 bin dolarla maden ve metaller sektörü takip etti. En fazla ihracatı gerçekleştirilen ilk 5 sektör sıralaması ağaç mamulleri ve orman ürünleri, kimyevi maddeler ile makine ve aksamlarından oluştu.

Ülkeler sıralamasında ise 187 milyon 514 bin dolar ihracatla Almanya birinci, 178 milyon 341 bin dolarla Çin ikinci, 170 milyon 236 bin dolarla da Rusya üçüncü sırada yer aldı.

Yıl sonu hedefi 2 milyar 850 milyon dolar

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, ilk üç çeyrekte zorlu bir süreçten geçtiklerini ancak zorluklara rağmen başarılı bir dönem yaşadıklarını söyledi.

Dünya genelinde yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen bölge ihracatını geçen yıla göre az da olsa artırabildiklerini dile getiren Çavuşoğlu, "2 milyar dolar sınırına çok yaklaştık, bir kaç gün içinde bu sınırı da aşacağız. Yıl sonu için 2 milyar 850 milyon dolarlık bir hedefimiz söz konusu, gerçekleştirmek için çaba harcıyoruz." dedi.

İhracatı artırmak için Ticaret Bakanlığının önemli desteklerde bulunduğunu, birlik olarak da ülkelere yönelik sektörel ticari ziyaretler yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, bu çabaların da başarılı sonuçlar verdiğini kaydetti.

Daha önceki dönemlerde çok aktif olamadıkları pazarlarda bu yıl güzel ihracat rakamlarına ulaştıklarını anlatan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"İhracatta büyük düşüşler yaşanmamasının en büyük sebebi mevcut pazarlar haricinde yeni pazarlar. Yeni pazarlarda derinleşmeler sağlanmaya başlandı. Bölgemiz açısından en etkili olan yerler arasında Suudi Arabistan var, ciddi ihracatlar gerçekleştiriyoruz. Onun akabinde İran, Kazakistan, Endonezya ve umulmadık bir şekilde Yunanistan'a ihracatımızda artışlar söz konusu. Yıl sonu hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Kayıplar yaşamadan yılı kapatmak istiyoruz."

2 bin 360 ihracatçıdan 174 ülkeye satış

Çavuşoğlu, maliyetlerin yüksek olduğunu ve bu durumun başka ülkelerle rekabet gücünü zayıflattığını belirtti.

Bölgenin ihracatının yarısından fazlasını yaş meyve ve sebze, maden ve metaller ile ağaç ve orman ürünleri sektörlerinin üstlendiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Yılın 9 ayında 2 bin 360 üyemizle 174 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. İhracatçı sayımız artıyor." dedi.