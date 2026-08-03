Kayseri OSB'den Suriye Pazarına Yatırım Adımı

Ak Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve Yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Kayseri'nin üretim kapasitesi ve ihracatının artırılmasına yönelik atılabilecek adımlar konuşuldu. Bu yönlü ilk hedef ise ekonomik ve sosyal olarak yeniden yapılanma sürecinde bulunan Suriye olarak belirlendi. Sanayicilere yönelik Suriye'ye iş seyahatlerinin düzenlenmesi, yatırım ve ihracat noktasında oluşturulabilecek fırsatlar masaya yatırıldı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler'in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, MÜSİAD Kayseri Şubesi Başkanı Ferhat Akmermer ve AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyelerini konuk etti. Başkanlık makamında gerçekleşen hayırlı olsun ziyaretinde Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Yusuf Sarıalp, Ahmet Övüç ve Mustafa Çanakçıoğlu yer aldı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, ziyarette yaptığı konuşmasında AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler'in nazik ziyaretinden büyük bir onur duyduklarını dile getirdi. Misafirleriyle Kayseri OSB hakkında genel bilgiler paylaşan Başkan Yalçın, şehir ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kayseri OSB'nin sayısal verilerini de konuklarına aktaran Yalçın, Türkiye'nin önde gelen OSB'leri arasında bulunmaktan dolayı gururlu olduklarının altını çizdi. Kayseri OSB'de üretimi yapılan sektörlere ilişkin detaylı bilgi de paylaşan Başkan Mehmet Yalçın, böylesine değerli bir üretim merkezinde yatırımların ve ihracat kapasitesinin artırılması noktasında tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise Mehmet Yalçın ve yönetiminin yeni dönemde de başarılı çalışmalarda bulunacaklarına olan inancını paylaştığı konuşmasında, sanayicilerin yurt dışı pazarlarda daha fazla yer bulması adına Kayseri OSB işbirliğinde yeni adımlar atılabileceğini belirtti. Milletvekili Böhürler, bu yöndeki ilk adımın tüm sektörlerde yatırıma ve dış ticarete açık konumda bulunan Suriye'ye yapılabilecek iş ziyaretleri ve B2B görüşmeleri şeklinde olabileceğini ifade etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler'in önerisini bir fırsat kapısı olarak gördüklerini ifade eden Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, sanayicilerin bu yönde teşvik edilmesi ve iş seyahatlerinin düzenlenmesi amacıyla üzerlerine düşen ne görev varsa yerine getirmekten mutluluk duyacaklarını vurguladı. Görüşmede, Kayseri OSB sanayicisinin Suriye pazarındaki fırsatları keşfetmesi amacıyla kısa sürede iş seyahati organize edilmesi noktasında mutabık kalındı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Böhürler ve beraberindeki heyetin ziyareti, yemek ikramı ve günün anısına fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı