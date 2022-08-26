Başkan Büyüksimitci: '1 Ekim'de yapılacak oda seçiminde yeniden adayız'

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nda yaptığı açıklamasında, "1 Ekim'de yapılacak oda seçiminde yeniden adayız" dedi.

KAYSO Meclis Salonu'nda yapılan toplantıya KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yönetim kurulu üyeleri ve oda üyeleri katıldı. Firmaların ayakta kalmaları için bankaların desteğine ihtiyacı olduğunu söyleyen Başkan Büyüksimitci, "Türk ekonomisi, yaşanan tüm zorluklara rağmen, son dönemde diğer ülkelere göre çok daha hızlı büyüdü. Ülke olarak ihracat, sanayi üretimi ve istihdamda, salgın öncesi seviyelerin üzerine çıkmış durumdayız. Diğer yandan, yurtiçinde enflasyon ve üretim maliyetlerindeki artışların yanı sıra, tüm dünyada yükselen hammadde ve enerji fiyatlarıyla da karşı karşıya kaldık. Rusya-Ukrayna savaşı, Çin-Tayvan gerilimi, enerji ve gıda arzındaki sıkıntılar, covid-19'un yeniden yayılması ve dünya genelinde faizlerin artmaya başlaması, küresel büyümeyi aşağı yönlü etkiliyor. Dolayısıyla, karşımıza çıkan bu zorlu dönemde; firmalarımızın uygun koşullarla finansmana erişiminin sağlanması, ülkemiz ekonomisi için kritik öneme sahiptir. Oda ve borsa camiası olarak başta Birlik Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere birçok Oda Başkanımız, son dönemde finansmana ulaşımdaki zorlukları, kredi faizlerindeki yükselişi ve kredi limitlerinin yetersizliğini haklı olarak devamlı vurgulamaktalar. Yatırımlar için gerekli olan uzun vadeli ve sabit faizli kredi bulmanın da, giderek daha güç hale geldiğini görüyoruz. Yaşanan yüksek enflasyon ve maliyet artışları nedeniyle yatırım ve işletme sermayesi için kredi ihtiyacı, geçmiş dönemlere göre daha da artmış durumda. Bankalarımızdan fonlama maliyetlerini de dikkate alarak, reel sektörümüze uygun koşullarla kredi sağlamaları ve yapıcı hareket etmeleri yönünde çağrıda bulunmak, istiyorum. Bu zor zamanlarda firmalarımızın ayakta kalmaları için bu desteğe ihtiyacı var" dedi.

Büyüksimitci, sanayicilerin yeni pazarlar bularak ihracat yapmaya devam etmesi gerektiğini söyleyerek, "Türkiye'nin ihracat gelirleri ilk yedi ayda yüzde 19 artış kaydetti ancak Ukrayna savaşının küresel yansımaları, resesyon işaretleri, başta Avrupa olmak üzere artan enflasyonist baskı ve gerileyen alım gücü, temel ihracat pazarlarında bozulma işaretlerini beraberinde getirdi. Yavaşlayan siparişler, yıl sonu ihracat hedeflerinde de aşağı yönlü revizyonlara yol açtı. Euro/Dolar paritesindeki gerileme ise ihracattaki bir diğer sorun olarak karşımızda duruyor. Ukrayna savaşının etkisi ile Avrupa'da yaşanan enerji krizi sonrası resesyon endişesinin yatırımcıları ABD dolarına yöneltmesi, Euro'nun son 20 yılın en düşük seviyesine gerilemesine yol açtı. Birçok sektörde ithal girdi maliyetleri Dolar bazında. AB ülkeleri ise bizim ihracat pazarlarımızın yarısını oluşturuyor. Dolayısı ile bu durum dış ticaret dengesini olumsuz etkileyecek, ihracatçılarımızın karlılık oranlarında düşüşlere sebep olacaktır. Ancak biz sanayiciler olarak her şeye rağmen ihracat yapmaya devam edecek, kayıplarımızı yeni pazarlar kazanarak ve katma değerli ihracatla telafi etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"1 Ekim'de yapılacak seçimde adayız"

Mehmet Büyüksimitci, 1 Ekim tarihinde yapılacak olan seçimde yeniden aday olacaklarını açıklayarak, "Yönetim Kurulu olarak karar aldık, biliyorsunuz oda seçimleri 4 yılda bir yapılıyor ve 4 yılın dolduğu yılın Ekim ve Kasım aylarında yapılıyor. Biz de bugün sözlğ olarak konuştuk, Pazartesi günü arkadaşlarımız yazılı olarak bilgi aktaracaklar. 1 Ekim'de inşallah Kayseri Sanayi Odası'nda seçimlerimizi yapacağız. 1 Ekim günü Cumartesi'ye geliyor. Özellikle ısrarımız da hem Ticaret Odası hem Ticaret Borsası 1 Ekim'de yapıyor. Buraya iş adamlarımızı getirdiğimizde üçü de yan yana kurumlar. Herkes tek sefer de gelir oylarını atar ve işine gider. Bir daha tekrar dolandırmamak için rica ettik, sözlü olarak onay verildi, Pazartesi günü de başvurumuzu yapıp seçim takvimini de kendilerinden alacağız. Bu arada biz önümüzdeki dönem için de burada yine hizmet etmeye ekip olarak aday olduğumuzu meclisimizin huzurunda tekrarlamak istiyorum. Sanayici seçerse inşallah biz önümüzdeki dönem de adayız" dedi. - KAYSERİ