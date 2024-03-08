Bartın Irmağı'nda yapılan sel ve taşkın koruma tesisleri hakkında açıklama

Bartın'da sel ve taşkınlara neden olan Bartın Irmağı'nda inceleme yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde 2 yıl içerisinde 5 bin 679 adet sel ve taşkından koruma tesisi yapıldığını söyledi.

Bir dizi açılış ve programlara katılmak üzere Bartın'a gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yalı mevki'nden Kanlı Irmak Caddesi'ne uzanan Bartın Irmağı Islah Alanı'nda çalışmaları inceleyerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi. Bartın'da son 2 yılda meydana gelen sel ve taşkın felaketlerinde sel sularının yol açtığı tahribat ve ıslah için yürütülen çalışmaların anlatıldığı Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada ise son 22 yılda 5 bin 679 adet taşkın koruma tesisi yapıldığını kaydetti. Son dönemlerde öngörülemez afetler yaşandığı ifade eden Bakan Yumaklı, tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin sel ve taşkınlarla anılmasını önleyecek çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Yumaklı, "İklim değişikliğini her geçen gün hissediyoruz. Artık öngörülebilir olanların yanı sıra öngörülemez olanlarla da sıklıkla karşılaşıyoruz. Bizim mühendilerimiz, genç arkadaşlarımız çalışıyor. Bunları da mümkün olduğu öngörerek tedbir almaya yolunda devam ediyorlar. 2024 yılı içerisinde yapacağımız taşkın koruma tesis sayısı 314. Artık Bartın gibi, yeşilin, doğanın turizmin adeta göz bebeği bir şehrimizin, sellerle baskınlarla anılmasını istemiyoruz. Sadece burada değil, benzer taşkın ve sel potansiyeline sahip illerde bu çalışmaları yapıyoruz. Ciddi bütçeler ayrılmış durumda. Diliyorum ki, hem bizler hem de vatandaşlarımız, sel ve afet durumuna hazırlıklı olalım. El ele, kol kola bu afetlerin getireceği olumsuzlukları yaşamayalım" diye konuştu.

Bakan Yumaklı, incelemenin ardından ise tarım sektörünün paydaşları ile birlikte toplantı yaptı. Yumaklı, Kumluca Beldesi, Abdipaşa Beldesi ve Ulus İlçesindeki seçim ofisleri açılışına katılacak. Yumaklı, Bartın'da son olarak ise Ulus ilçesinde düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlarla bir araya gelecek. - BARTIN