Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve ATO Meclis Başkanı Recai Kesimal beraberindeki ATO heyetiyle birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ziyaret ederek, reel sektörün gündemindeki konuları ve iş dünyasının taleplerini iletti.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Meclis Başkanı Recai Kesimal ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. ATO Heyetinde, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Adem Ali Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Akça, Ali Yıldız, Mücahit Şentürk, Sabahat Altınışık, Selim Gökşin ve Yasin Özyolu yer aldı. ATO Başkanı Baran, ziyarette yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ATO'nun 2 bin 200 alanda faaliyet gösteren 175 bini aşkın üyesinin 68 meslek komitesi tarafından temsil edildiğini ve sektörlerin genel durumları hakkında tespitler ve önerilerde bulunduğunu belirtti. Baran, ATO üyelerinin işletme sermayesi ihtiyacı, finansman maliyetlerinin yüksekliği ve vergi yükümlülüklerinin üzerlerindeki baskısına ilişkin görüş ve önerileri bulunduğunu kaydetti.

"Hükümetimiz, bugüne kadar ekonominin zor dönemlerinde çalışan kesimlerin yanında oldu"

Türkiye'de yaklaşık üç yıl önce başlayan Enflasyonla Mücadele Programı'nın devam ettiğini, enflasyon üzerinde sonuç alındığını anlatan Baran, "İşletmelerimiz finansman sıkıntısı içerisinde. Faaliyetlerini sürdürmek için işletme sermayesi kullanılıyor. Vergi ve sosyal güvenlik primi yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanıyor. Mevcut faiz oranları finansmana erişimi zorlaştırıyor. Gerek üretim kesiminde gerekse ticarette işletmeler mali dengelerini koruyamıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Kredi Garanti Fonu desteğiyle sağladığı kredi miktarı talep çokluğu nedeniyle yetersiz kalıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetimiz bugüne kadar ekonominin zor dönemlerinde çalışan, üreten, vergi veren ve istihdam sağlayan kesimlerin yanında oldu. Sağlanan kredi destekleri, vergi ve sosyal güvenlik kolaylıkları ve çeşitli teşvik mekanizmaları, işletmelerimizin faaliyetlerini sürdürmesine ve istihdamın korunmasına katkıda bulundu. Bugün de benzer bir yaklaşımla reel sektöre omuz verilmelidir. Biz inanıyoruz ki bugün de aynı şekilde KOBİ'lerimize ihtiyaç duyulan destek verilecektir. Uygun maliyetli, uzun vadeli finansman imkanları sağlanması ve KDV başta olmak üzere vergi ve SGK ödemelerinde geçici erteleme kolaylığı getirilmesi, KOBİ'lerimiz için birbirini tamamlayan iki önemli destek mekanizması olacaktır" ifadelerini kullandı.

"İşletmelerimizin ayakta kalması ülkemizin ekonomik gücünün korunması anlamına geliyor"

Reel sektöre yönelik desteklerin ekonomik istikrar ve mali disiplin hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirilebileceğini dile getiren Baran, "Üretimin ve istihdamın devamlılığı, ekonomimizin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Bugün işletmelerimizin finansal gücünü koruyacak adımlar atılması, yarın daha güçlü üretim, daha fazla yatırım, daha yüksek istihdam ve daha geniş bir vergi ve sosyal güvenlik tabanı olarak ekonomimize geri dönecektir. KOBİ'lerimize sağlanacak destekleri bu anlayışla değerlendirmeliyiz. İşletmelerimizin ayakta kalması, üretimin sürmesi ve istihdamın korunması, ülkemizin ekonomik gücünün korunması anlamına geliyor" açıklamasında bulundu.

"Ticari hayatın önemli bir bölümü vadeli satışlarla yürütülüyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a finansman desteğinin vergi ödemelerinde sağlanacak kolaylıklarla desteklenmesine ilişkin görüşlerini de aktaran Baran, "Ticari hayatın önemli bir bölümü vadeli satışlarla yürütülüyor. İşletmelerimiz, sattıkları malın veya sundukları hizmetin bedelini henüz tahsil etmeden, bu işlemlerden doğan KDV'yi ödemek zorunda kalıyor. Böylece henüz tahsil etmedikleri, kasasına koymadığı bir kazancın vergisinin finansmanını da öz kaynaklarından karşılıyorlar. Özellikle finansman maliyetlerinin yüksek olduğu dönemlerde bu durum işletmelerimizin yükünü daha da ağırlaştırıyor. Vadeli satışlardan doğan KDV'nin ödeme süresinin üç veya altı aya kadar ertelenmesine imkan tanınması, işletmelerimizin nakit akışına önemli katkı sağlayacaktır. Bunun yanı sıra, belirli şartları karşılayan işletmeler için diğer vergi ödemelerinde de süreli erteleme ve taksitlendirme kolaylıkları değerlendirilebilir. Keza aynı şekilde sosyal güvenlik primi ödemelerinde de benzer şekilde ödeme ertelemesi mekanizması getirilmelidir. Burada amacımız vergi ve sosyal güvenlik yükümlülüğünü ortadan kaldırmak değil, ödeme takvimini ekonomik konjonktür ve işletmelerimizin finansal imkanlarıyla uyumlu hale getirmektir" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a reel sektörün sorunlarına gösterdiği ilgi, istişare kültürü ve çözüm odaklı yaklaşımı dolayısıyla teşekkür eden Baran, ATO üyelerinin talep ve önerilerini doğrudan aktarabilme imkanını son derece kıymetli bulduklarını ifade etti. Baran, ziyarette Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a ayrıca yerlileşme ve Türk malı kullanma konusundaki teşviklerin arttırılması, kamu satın alım prensiplerinin genişletilmesi ve yaygınlaştırılması, Esenboğa Havalimanı'nın uluslararası uçuş ağının genişletilmesi, yurt dışına direkt uçuşların artırılması ve Türk Hava Yolları'nın Ankara'dan da seferler gerçekleştirmesi ve Ankara'ya bir 'Serbest Bölge' kazandırılması konularını gündeme getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı