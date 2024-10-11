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Bankacılar, tüketicileri dijital dolandırıcılığa karşı uyardı

Bankacılar, tüketicileri dijital dolandırıcılığa karşı uyardı
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Türkiye Bankalar Birliği (TBB), tüketicilerin dijital dolandırıcılık vakalarına karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. TBB, resmi kurumlar ve hizmet alınan kuruluşlar tarafından yapılan tüm uyarı ve bilgilendirmelerin dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Bu, tüketicilerin dijital dolandırıcılık vakalarına karşı daha bilinçli ve korunaklı olmalarını sağlamayı hedefliyor.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), tüketicilerin, dolandırıcılık vakalarına ilişkin olarak resmi kurumlar ve hizmet alınan kuruluşlar tarafından yapılan tüm uyarıların ve bilgilendirmelerin dikkate alınması gerektiğini bildirdi. Son dönemde, internet ve mobil kanallarda yaşanan dolandırıcılık vakaları arttı.

TBB, dijital kanallarda güvenli işlemler için sıkça karşılaşılan dolandırıcılık yöntemlerine ve bu yöntemlerden korunma yollarına dair bilgiler yayınladı. Açıklamada, sıklıkla karşılaşılan dolandırıcılık türleri sıralandı.

DOLANDIRICILIK TÜRLERİ

Bunlar arasında; sahte internet siteleri ve güvensiz alışveriş platformları üzerinden yapılan dolandırıcılık, kişisel bilgilerin manipülasyon yoluyla ele geçirilmesi, sosyal medya platformlarında sahte hesaplar aracılığıyla yapılan dolandırıcılık, sahte e-posta adreslerinden gelen mesajlar ile kişisel bilgilerin ele geçirilmesi, sahte SMS ve e-postalar yoluyla kişisel bilgilerin çalınması, cihazlara uzaktan erişim sağlayarak bilgi ve para çalma girişimleri, bilgisayarlara veya mobil cihazlara zararlı yazılımlar yükleyerek veri hırsızlığı yapılması yer aldı.

LİNKLERE TIKLAMAYIN

Bilgilendirmede, SMS, e-posta veya sosyal medya yoluyla gelen bildirimlerdeki bağlantılara veya linklere kaynağından emin olunmadan tıklanmamasının altı çizildi.

RESMİ KANALLARI KULLANIN

Hizmet alınan kuruluşun resmi iletişim kanallarını kullanarak doğrulama yapılması gerektiği ve tek tıkın, kişiyi sahte sitelere veya virüslere yönlendirebileceğine dikkat çekildi.

EMİN OLMADIĞINIZ MOBİL UYGULAMALARI YÜKLEMEYİN

Kullanıcıların banka hesaplarının hiç kimseye kullandırılmaması gerektiği vurgulanan bilgilendirmede, "Şifrelerinizi kimseyle paylaşmayın. Kendini savcı, polis, asker, banka çalışanı, avukat olarak tanıtan veya bir ödül, prim iadesi, kart aidatı iadesi için sizden şifrenizi, kart bilgilerinizi ve kişisel verilerinizi talep eden kişilere itibar etmeyin, bu amaçla gelen linklere tıklamayın. Güvenliğinizden emin olmadığınız mobil uygulamaları cihazlarınıza yüklemeyin. Güvenlik açığı bulunan veya korsan uygulamalar, kişisel bilgilerinizi ele geçirebilir, cihazınıza zarar verebilir ve hatta kimlik hırsızlığına yol açabilir." denildi.

BANKACILIK UYGULAMALARINI RESMİ HESAPLARDAN İNDİRİN

Açıklamalarda, "Bankacılık uygulamalarınızı resmi uygulama mağazalarından indirin. Bilinmeyen veya güvenilir olmayan kaynaklardan uygulama indirmeyin." dendi.

GÜVENLİK UYGULAMALARINI TAKİP EDİN

Bankalarca yapılan güvenlik duyurularının takip edilmesi yönünde uyarıda bulunulan açıklamada, kişisel bilgilerin güncel kalması için bu duyurularda iletilen uyarıların da dikkate alınması gerektiğinin altı çizildi.

ŞİFRELERİNİZİ BAŞKA SİTELERDE KULLANMAYIN

Açıklamada, kişisel cep telefonuna, bilgisayara ve tablete yüklenen uygulamanın istediği izinlerin dikkatlice kontrol edilmesinin önem taşıdığı ifade edilerek şu uyarılarda bulunuldu:

Bankacılık uygulamalarında kullandığınız şifrelerinizi, başka uygulamalarda ve alışveriş sitelerinde kullanmayın. Daha az güvenlikli sitelerde şifreleriniz ele geçirilebilir, bankacılık uygulamalarınıza bu şifreler denenerek giriş yapılabilir.

GÜVENMEDİĞİNİZ SİTELERDE ALIŞVERİŞ YAPMAYIN

Güvenliğinden emin olmadığınız internet sitelerinden alışveriş yapmayın. Dolandırıcılık amaçlı açılmış sahte bir site üzerinden dolandırılabilirsiniz.

BANKA HESAP ÖZETİNİ KONTROL EDİN

Banka hesap özetlerinizi ve işlemlerinizi düzenli olarak kontrol edin, şüpheli bir durumda vakit kaybetmeden bankanızla iletişime geçin.

Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi

Türkiye Bankalar Birliği Dolandırıcılık Teknoloji Güvenlik Ekonomi Finans Hukuk Banka

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Yorumlar (1)

Çavuş Kenan:

Bunlara idam cezası verilse bak bakalım dolandırıcılık kalıyor mu milletin ekmek parası ilaç parası hırsızlanıyor mu uyarı boş cezasi az

2
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