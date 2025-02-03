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BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2025: Bankalar saat kaçta açılıyor? Bankaların öğle arası saatleri kaç?

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2025: Bankalar saat kaçta açılıyor? Bankaların öğle arası saatleri kaç?
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Bankaların çalışma saatleri, özellikle maaş çekme, EFT, havale ve döviz işlemleri yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Halkbank ve Akbank gibi büyük bankaların açılış ve kapanış saatleri, müşterilerin işlem planlarını yapabilmesi açısından büyük önem taşıyor. Peki, bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte, detaylar...

Gün içinde banka şubelerinden işlem yapmak isteyen vatandaşlar, "Bankalar saat kaçta açılıyor? Bankalar kaçta kapanıyor?" sorularına yanıt arıyor.Özellikle maaş günlerinde, döviz işlemlerinde ve diğer bankacılık hizmetlerinde zaman kaybı yaşamak istemeyen müşteriler, bankalar ne zaman açılıyor ve bankalar ne zaman kapanıyor gibi soruların cevaplarını öğrenmek istiyor. İşte bankaların çalışma saatleri ile ilgili tüm detaylar…

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR?

Türkiye'de hizmet veren Ziraat Bankası, VakıfBank, İş Bankası, Halkbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA, Akbank ve QNB Finansbank gibi büyük bankaların şube saatleri genellikle sabah 09.00'da başlıyor ve akşam 17.00 veya 18.00'de sona eriyor. Ancak, bankalar öğle arası tatili uyguladıkları için belirli saatlerde gişe hizmeti vermiyor.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2025: Bankalar saat kaçta açılıyor? Bankaların öğle arası saatleri kaç?Ziraat Bankası şube

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

VakıfBank şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında çalışmaktadır. Müşteri kabul saatleri 17.00'de sona ermektedir.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2025: Bankalar saat kaçta açılıyor? Bankaların öğle arası saatleri kaç?İş Bankası şube

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası şubeleri sabah 09.00'da açılıyor, öğle arasına kadar 12.30'a kadar hizmet veriyor. Öğle tatili sonrası tekrar 13.30'da açılarak 17.00'ye kadar hizmet sunuyor.

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halkbank, diğer bankalara kıyasla bir saat daha uzun süre hizmet sunmaktadır. Çalışma saatleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 18.00 olarak güncellenmiştir.

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir.

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA müşterileri, şubelerden 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet alabilir.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet sunmaktadır.

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank müşterileri için şube çalışma saatleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 olarak belirlenmiştir.
Haberler.com / Meryem Türk - Ekonomi
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