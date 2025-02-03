BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2025: Bankalar saat kaçta açılıyor? Bankaların öğle arası saatleri kaç?
Bankaların çalışma saatleri, özellikle maaş çekme, EFT, havale ve döviz işlemleri yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Halkbank ve Akbank gibi büyük bankaların açılış ve kapanış saatleri, müşterilerin işlem planlarını yapabilmesi açısından büyük önem taşıyor. Peki, bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte, detaylar...
Gün içinde banka şubelerinden işlem yapmak isteyen vatandaşlar, "Bankalar saat kaçta açılıyor? Bankalar kaçta kapanıyor?" sorularına yanıt arıyor.Özellikle maaş günlerinde, döviz işlemlerinde ve diğer bankacılık hizmetlerinde zaman kaybı yaşamak istemeyen müşteriler, bankalar ne zaman açılıyor ve bankalar ne zaman kapanıyor gibi soruların cevaplarını öğrenmek istiyor. İşte bankaların çalışma saatleri ile ilgili tüm detaylar…
BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR?
Türkiye'de hizmet veren Ziraat Bankası, VakıfBank, İş Bankası, Halkbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA, Akbank ve QNB Finansbank gibi büyük bankaların şube saatleri genellikle sabah 09.00'da başlıyor ve akşam 17.00 veya 18.00'de sona eriyor. Ancak, bankalar öğle arası tatili uyguladıkları için belirli saatlerde gişe hizmeti vermiyor.