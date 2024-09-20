Bandırma'da Ticaret Ödül Töreni ve Lisanslı Depoculuk Tesisleri Açıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Ticaret Borsası, Bandırma Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) iş birliğiyle düzenlenen Bandırma Ticaret Odası ve Bandırma Ticaret Borsası Müşterek Ödül Töreni ve Lisanslı Depoculuk Tesisleri açılışı gerçekleşti.

Bandırma Ticaret Borsası, Bandırma Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle düzenlenen Bandırma Ticaret Odası ve Bandırma Ticaret Borsası Müşterek Ödül Töreni, gerçekleşti. Törene, Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Başkanı ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'da katılım gösterdi.

Düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Can Ata Tan, "Ülkemiz zor ekonomik ve sosyal sınavdan geçmektedir. Akıl ve bilimin ışığında bu ekonomik sorunları çözerek gelişmiş ülkeler seviyesine gelmek zorundayız. Türkiyenin bunu yapacağına gönülden inanıyoruz.

Gelişmiş ülkeler, bugün Türkiye hükümeti ve halkıyla bir araya geldiğinde bunu başarabileceğine gönülden inanıyoruz. Gelişmiş ülkeler, bugün Türkiye hükümeti ve halkıyla bir araya geldiğinde bunu başarabileceğine gönülden inanıyoruz. Biliyorsunuz, en büyük sorunlarımızdan biri iklim değişikliği. Maalesef karbon ayak izimizi ve enerji tüketimimizi çok iyi hesaplamamız gerekiyor. Yatırımlarımızı bu yönde yapmalıyız. Tarımsal alanlarımız maalesef tarım dışına çıkıyor. Bunları engellemek önemli, çünkü bu durum Bandırma'da da acı bir şekilde yaşadığımız bir nokta.Bugüne kadar yapmış olduğunuz hizmet ve üretim kalitesiyle Bandırma Ticaret Borsası'nı gururlandırdınız. Hepinizin başarılarıyla bizler de gurur duyuyoruz. Bu konuda sizlere yeterli ve kaliteli hizmeti sunmaya devam edeceğiz. İşte bu güç, birliktelik ve motivasyonla, Bandırma Ticaret Borsası yönetimi olarak, meclisle birlikte yeni projelerimize hiç ara vermeden devam edeceğiz.

Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz "Üretim potansiyeliyle, ticaretteki etkin rolüyle, sanayi alanındaki önemli konumuyla, ihracattaki başarılarıyla Bandırma ekonomisine katma değer sağlayan, şehrimizin gücüne güç katan üyelerimizi onore etmek için bir araya geldik. Bu özel günümüzü, uzun yıllardır üyemiz olan, faaliyetlerini başarıyla sürdüren firmalarımızı birer plaketle de olsa ödüllendirerek daha da anlamlandıralım istedik. Hızla değişen ve dönüşen dünya hassas bir süreçten geçiyor. Savaşlar, iklim krizi, ekonomik kriz, salgınlar, gelir eşitsizliği gibi çoklu krizlerin yaşandığı acımasız bir rekabet dünyasında yaşıyoruz. Neyse ki asla mücadeleden geri kalmayan, önce devletim ve milletim diyen, gayret gösteren, enseyi karartmadan, morallerini bozmadan çalışan bir iş dünyasına sahibiz. Ancak önümüzde de zorlu bir süreç var. Enerji maliyetlerinin yüksekliği, istihdam üzerindeki yükler, finansmana erişimde yaşadığımız zorluklar, dövizle ilgili sıkıntılar, vize almada yaşanan zorluklar, ulaşım-lojistik problemleri gibi iş dünyasını yoran, zorlayan birçok sorun var. Yüksek üretim maliyetleri, düşük verimlilik oranları ve yenilikçi üretim tekniklerinin yetersiz kullanımı, firmalarımızın rekabet avantajını kaybetmesine neden oluyor. Bu durum, iç ve dış piyasalarda rekabet edebilme kabiliyetimizi sınırlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2025-2027 dönemini kapsayan orta vadeli programda iş dünyası adına sizlerin de istişareleri olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek yapısal reformlarla, ekonomimizi güçlendirecek kayıt dışı ile mücadeleyle, kobilerin desteklenmesiyle gelişme ve kalkınmayı, buna paralel olarak da yatırım ve istihdamda büyümeyi odağa alan bu programın ülkemiz açısından hayırlı olmasını diliyorum. Bir diğer teşekkürüm de; Bandırmamıza kazandırdığınız anaokulumuz için olacak. Birliğimiz ve Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan '154 İlçeye 154 Okul' projesi kapsamında Bandırma'ya da 12 derslikli bir anaokulu yapılıyor. Hacıyusuf, İhsaniye, Günaydın ve Çınarlı Mahallelerini kapsayacak bir bölgeye yapılan okul sayesinde birçok öğrencimizin okul öncesi eğitim altyapısı tamamlanmış olacak. Kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve iş yerlerinde eşit fırsatlar sunmak adına hem iş hayatında cinsiyet eşitliğini teşvik eden hem de ihtiyaç duyulan eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik çeşitli programlar yürütüyoruz. Kadın forklift şoförü, kadın tır şoförü, kadın çelik kaynakçı gibi projelerimizle artık erkek egemen işlerde kadın iş gücünü görmeye başlıyoruz. Risk alan, yatırım yapan, katma değer üreten, istihdam sağlayan ve bunları yaparak Bandırma'ya katkı sağlayan tüm iş adamlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, ödül alacak üyelerimizi tebrik ediyor ve törenimize katılarak bizleri onurlandıran tüm misafirlerimize saygılarımı sunuyorum" dedi

Törende konuşan Hisarcıklıoğlu, Bandırma'nın ticaret ve sanayi alanındaki yükselişine dikkat çekti ve bölgenin ekonomik potansiyeline vurgu yaptı. Eski TBMM başkanı ve eski adalet bakanı Cemil Çiçekçi de konuşma yaparak "Bir ülkenin kalkınması sade vatandaşından üstteki sorumlulara kadar bağlıdır. Birlikte bu masanın etrafından tutarak bir yere gelebiliriz." dedi.

Konuşmaların ardından, Bandırma iş dünyasının başarılı temsilcileri ödüllendirilirken, bölge ekonomisine katkı sağlayan isimler de onurlandırıldı. Tören dahilinde Bandırma Borsa Lisanslı Depoculuk A.Ş. Tesisleri'nin açılışı da yapıldı. Bu yeni tesis, bölgedeki tarım ve ticaret faaliyetlerine önemli bir katkı sağlayacak olup, depolama süreçlerinde modern ve güvenli çözümler sunacak.

Protokolün üyelere ödüllerini takdim etmesiyle devam eden program, Bandırma Borsa Lisanslı Depoculuk A.Ş. Tesisleri'nin açılışı için kurdele kesimiyle sona erdi. Törenin ardından Erdek Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Uz'un ev sahipliğinde üstlendiği yemekle son buldu.

Erdek Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Uz "Erdek Ticaret Odası olarak faaliyet alanımız olan erdek kapıdağ yarım adası, marmara ve avşa adalarında toplamda 1152 üyemize odamızda hizmet vermekteyiz. Faaliyet alanımız yanı sıra bandırma ile aramızda kültürel sosyal ve ticari bağımızı, oda ve borsalarımız arasında geliştirdiğimiz ortak projeler ile bölgemize katma değer noktasında avantaja çevirmek, tek dil tek vücut olmak noktasında oldukça da şanslıyız. Öyle ki bölgemize ticari anlamda yeni bir envanter oluşturcak,bölgemizde yeni ve nitelikli ziyaretci sayımızın artmasına sebep olacak, cumhurbaşkanlığı geleceğe miras projesi kapsamında projelendirilen, Kyzikos Antik Kent kazılarındaki işbirliğimiz geleceğe dair bizlere umut vermiştir. Bu ve bunun gibi projeler bölgemizi marka haline getirmekte hızımıza hız katacaktır" ifadelerinde bulundu. - BALIKESİR