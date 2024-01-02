Bandırma'da Ekmek Fiyatları Yükseldi

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde yeni yıl ile birlikte ekmeğin gramajı ile birlikte fiyatı da arttı.

Daha önce 7 lira 50 kuruşa satılan 200 gram ekmeğin 1 Ocak 2024 itibariyle ağırlığı 250 grama çıktı. Yeni tarifeye göre 250 gram ekmek 10 liradan satılmaya başlandı. - BALIKESİR