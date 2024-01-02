Bandırma'da Ekmek Fiyatları Yükseldi
Balıkesir'in Bandırma İlçesinde yeni yıl ile birlikte ekmeğin gramajı ile birlikte fiyatı da arttı. Daha önce 7 lira 50 kuruşa satılan 200 gram ekmeğin 1 Ocak 2024 itibariyle ağırlığı 250 grama çıktı. Yeni tarifeye göre 250 gram ekmek 10 liradan satılmaya başlandı.
Balıkesir'in Bandırma İlçesinde yeni yıl ile birlikte ekmeğin gramajı ile birlikte fiyatı da arttı.
Daha önce 7 lira 50 kuruşa satılan 200 gram ekmeğin 1 Ocak 2024 itibariyle ağırlığı 250 grama çıktı. Yeni tarifeye göre 250 gram ekmek 10 liradan satılmaya başlandı. - BALIKESİR