Balıkesir'de Yöresel Ürünlere Coğrafi İşaret Tescil Belgesi

Balıkesir'in, her biri kendine has özellik taşıyan yöresel ürünlerinin Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alarak ulusal ve uluslararası alanda bilinirliğinin sağlanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor. Toplamda 29 Coğrafi İşareti bulunan Balıkesir'de, 8 ürüne tescil belgesi kazandıran Büyükşehir, son olarak Balya Tereyağının da Coğrafi İşaret Tescil Belgesi'ni aldı.

20 ilçesinin her birinin yöreye özgü ürünlerini gün yüzüne çıkararak ulusal ve uluslararası alanda bilinirliğini artırmak, marka değerini yükseltmek ve insanının daha çok kazanç elde etmesini sağlamak amacıyla Coğrafi İşaret Tescil Belgesi başvurularını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarının meyvesini bir bir almaya devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Yücel Yılmaz'ın talimatıyla, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından şehrin ürünlerinin Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alması özel olarak gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi tarafından; Balıkesir Göbel Kuzu Kokoreci/Balıkesir Kuzu Kokoreci, Balıkesir Kaymaklısı, Balıkesir Manda Kaymağı, Balıkesir Pullusu, Havran Siyah İnciri, Savaştepe Mihaliç Kelle Peyniri, Savaştepe Sarıbeyler Seferberlik Çöreği ve son olarak da Balya Tereyağına, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alındı.

Coğrafi işaret sayısı her geçen gün artıyor

Bunlara her geçen gün bir yenisini ekleme gayretiyle çalışan Büyükşehir Belediyesi; Bükdere Küflü Deri Katık Peyniri ile Balıkesir Düğün Çorbası için Türk Patent ve Marka Kurumu'na Coğrafi İşaret Tescil Belgesi başvuruları yaptı, Bakanlıklardaki işlemleri devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ayrıca Savaştepe Kalemköy Üzümü ve Balıkesir Tombul Bamya için de Coğrafi İşaret Tescili başvuru çalışmalarını sürdürüyor.

29 Coğrafi işaret 'in 25'i gıda ürünü

Toplam 29 Coğrafi İşaretinin 25'i gıda ürünü olan Balıkesir'in; Edremit, Burhaniye ve Ayvalık Zeytinyağları, Edremit Yeşil Çizik Zeytini, Balıkesir Höşmerim Tatlısı, Balıkesir Kuzu Eti, Savaştepe Mihaliç Kelle Peyniri, Manyas Kelle Peyniri, İvrindi Kelle Peyniri, Susurluk Ayranı, Susurluk Tostu, Göbel Kuzu Kokoreç/Balıkesir Kuzu Kokoreci, Kapıdağ Mor Soğanı, Avşa Ada Karası Üzümü, Havran Siyah İnciri, Havran Mandalinası, Sındırgı Kornişonu, Ayvalık Lor Tatlısı, Ayvalık Sakızlı Kurabiyesi, Balıkesir Kaymaklısı, Manda Kaymağı, Balya Tereyağı, Yağlılar Basma Helvası, Savaştepe Sarıbeyler Seferberlik Çöreği, Manyas Kazak Fasulyesi, Balıkesir Pullusu, Gönen İğne Oyası, Yağcıbedir Halısı ile Marmara Mermeri ürünlerinde Coğrafi İşaret bulunuyor. - BALIKESİR