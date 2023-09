Balıkçılar, Vatandaşların Alım Gücünün Düştüğünü Söylüyor

MUSTAFA USTA

Sinoplu balıkçı İbrahim Gündoğdu, "Müşteriler ağırlıklı olarak kredi kartı kullanıyor. Yüzde 80 kredi kartı, yüzde 20'de nakit kullanıyorlar. Alım gücü zayıf, çok düştü. Ben 25 yıllık balıkçıyım. 25 yıldır tezgahta balık satıyorum bu kadar kriz görmedim" dedi. Balıkçı Mert Kanal ise; "1 kilogram hamsi 4 kişilik masaya geldiği zaman 80 liraysa 300 liraya geliyor. Vatandaş da haliyle bunu düşünüyor. Gerçi ete ve tavuk fiyatlarına bakarsanız protein açısından en ucuz olan besin şuan balık. Ona rağmen gene de insanlar almakta zorlanıyor. 10 kişiden 2 kişi, 3 kişi bazen balık alamıyor" diye konuştu.

Türkiye'de 1 Eylül itibariyle balık avı sezonunun açılmasıyla birlikte hamsi tezgahlara düşmeye başladı. Sinoplu balıkçılar vatandaşların geçen senelere göre alım güçlerinin düştüğünü söyledi.

"YÜZDE 80 KREDİ KARTI, YÜZDE 20'DE NAKİT KULLANIYORLAR. ALIM GÜCÜ ZAYIF, ÇOK DÜŞTÜ"

Sinoplu balıkçı İbrahim Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Havaların sıcak olmasıyla beraber palamutu bulamayınca bütün kayıklarımız hamsiye saldırdı. Şu an hamsi tutuyorlar. Palamut yok. Ara ara torik balıklarımız geliyor. Ağırlıklı olarak hamsi satıyoruz. Fiyatı 50 lira ile 70 lira arası değişiyor. Bu ekonomik krizde bu vatandaş bunu da alamıyorsa hiçbir şey alamıyor demektir. Çünkü pazar, market pahalı. 1 kilogram balıkla 3 kişi doyuyor. 50 lira 60 lira para veriyorsun evinde pişiriyorsun 3 kişinin karnı doyuyor. Müşteriler ağırlıklı olarak kredi kartı kullanıyor. Yüzde 80 kredi kartı, yüzde 20'de nakit kullanıyorlar. Alım gücü zayıf, çok düştü. Ben 25 yıllık balıkçıyım. 25 yıldır tezgahta balık satıyorum bu kadar kriz görmedim. Satışlar son 2 yıldır düşük. Et fiyatıyla balık fiyatı mukayese bile edilmez. Et fiyatı aldı başını gitti. Halkın yiyip protein alabileceği balık türü kaldı" dedi.

"10 KİŞİDEN 2 KİŞİ, 3 KİŞİ BAZEN BALIK ALAMIYOR"

Sinoplu balıkçı Mert Kanal ise şunları söyledi:

"Hamsi var mı? Yok mu? Ne var ne de yok diyelim. Palamut olmadığı için teknelerimiz mecburen hamsiye döndüler. Karadeniz sahilinde tüm kayıklar Batı'da olmak şartıyla hepsi şu an hamsi peşinde. Temennimiz bunun uzun sürmesi. Vatandaşımızı düşünüyoruz, aynı zamanda kendimizi de düşünüyoruz. Fakat gidişatı iyi görmüyorum. Umarım benim düşündüğüm gibi olmaz. Hamsinin fiyatı 50 liranın altına düşmedi. 50 lira ile 80 lira arası geziniyor şu an. Gününe göre ve balığın azlığına çokluğuna göre fiyatlar değişiyor. İnsanlara 50 lira bile çok büyük para geliyor. Durumu iyi olmayan vatandaşlarımız 50 liraya bile hamsiyi almakta zorlanıyorlar. Sadece hamsiyi almakla da bitmiyor bu iş. Bunu yağı, unu, tuzu, ekmeği var. 1 kilogram hamsi 4 kişilik masaya geldiği zaman 80 liraysa 300 liraya geliyor. Vatandaş da haliyle bunu düşünüyor. Gerçi ete ve tavuk fiyatlarına bakarsanız protein açısından en ucuz olan besin şu an balık. Ona rağmen gene de insanlar almakta zorlanıyor. 10 kişiden 2 kişi, 3 kişi bazen balık alamıyor. Bu da büyük bir rakam" ifadelerine yer verdi.