Bakanlık, evlenmek isteyen vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı
Evlilik kredisi adı altında dolandırıcılık yapan kişi veya kuruluşlara karşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir uyarı yapıldı. Bakanlık, bu tür dolandırıcılıklara karşı vatandaşları uyararak, alınan kredilerin yasal yollardan ve güvendiği finans kuruluşlarından alınması gerektiğini belirtti.
Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, düğün sezonunun yaklaşmasıyla artan dolandırıcılık vakalarına karşı vatandaşları uyardı. Sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, evlilik kredisi adı altında yapılan dolandırıcılığa karşı yargı yollarına başvurulacağı belirtildi. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"EVLİLİK KREDİSİ İÇİN ÜCRET TALEP EDİLMİYOR"
- Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olalım.
- Son günlerde "Evlilik Kredisi" ismi kullanılarak vatandaşlarımızı dolandırmaya yönelik girişimler tespit edilmektedir.
- Aşağıdaki resmi siteler haricinde herhangi bir link üzerinden başvuru kesinlikle yapılmamaktadır!
- Evlilik kredisine başvuru veya kredinin ödeme aşamasında herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
- Lütfen kişisel bilgilerinizi koruyun, dolandırıcılara karşı dikkatli olun.
- Bakanlığımızca bu tip tüm dolandırıcılık faaliyetlerine karşı hukuki süreç başlatılmaktadır.
- Başvurular sadece aşağıdaki resmi siteler üzerinden yapılmaktadır: