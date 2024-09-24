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Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı

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Sanayinin hammadde olarak kullandığı ve katma değeri yüksek olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da destek verdiği kenevir üretimi konusunda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın sarf ettiği sözler tepki çekti. Bakan Yumaklı, Konya'da üretim konusunda destek isteyen çiftçilere "Keneviri ektiniz ne yapacaksınız?" cevabını verdi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Türkiye Buluşmaları' programı kapsamında tarımsal üretimin başkenti Konya'da çiftçilerle bir araya geldi.

ÇİFTÇİ, BAKAN YUMAKLI'DAN DESTEK İSTEDİ AMA...

Toplantıda söz alan Konya Pancar ve Tarım Ürünleri Üreticileri Derneği Başkanı Ahmet Bestil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile Konya'da da kenevir üretiminin başladığını belirterek, bu konuda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan destek istedi. Ancak Bastil, Bakan Yumaklı'dan kenevir üretimine yönelik beklediği desteği bulamadı.

"KENEVİRİ EKTİNİZ, NE YAPACAKSINIZ?"

Çiftçinin sözünü kesen Bakan Yumaklı, "Keneviri ektiniz ne yapacaksınız?" sorusunu yöneltti. Sanayinin hammadde olarak kullandığı ve katma değeri yüksek kenevir üretimine karşı çıkan Bakan Yumaklı'nın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"SORUYU DUYUNCA ŞOKE OLDUM"

Olay sonrası değerlendirmelerde bulunan Konpader Başkanı Ahmet Bestil, "Kenevir ekimi için Cumhurbaşkanımızdan izin aldığımızı söyledim. Bakan Bey bana 'Dayanamayacağım' dedi. Ben, söylemlerimden memnun olacağını düşündüm. Tam tersi oldu ve başka bir tepkiyle karşı karşıya kaldım. Resmen şoke oldum. 'Keneviri ne yapacağız' sorusunu duyunca şoke oldum. Biz, bu konuşmalardan sonra 5 dakika daha tartıştık bakan beyle. Tartışma olunca çeken kişi videoyu durdurmuş" ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN DESTEK VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı bir konuşmada kenevir üretiminin yeniden başlamasıyla ilgili, "Bize dost görünen düşmanlar ülkemden kenevir üretimini aldı. Biz keneviri ithal ediyoruz. Kenevire dayalı yapılması gereken şeyler varsa ithal ürünlerle yapılıyor. Gıda Tarım Bakanlığı bu konuda çalışmalara başlıyor. Birilerinin bu işi başlatması lazımdı. Şu anda biz de bunun çalışmasını yapıyoruz" demişti.

ÜRETİME İZİN VERİLMİŞTİ

Kenevir üretimi ile ilgili Konya'da da gerekli izinler verilmişti. Bu yıl Konya/Çumra ilçesinde 20 dekar alanda uzun bir aradan sonra ilk kez kenevir ekimi gerçekleştirilmişti.

Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Politika Kenevir Ekonomi Güncel Sözler Yaşam Konya Tarım

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Yorumlar (14)

VEFA:

Bakanın Reis' inden, Reis'in Bakanından haberi yok. Sanki hisseli harikalar kumpanyası mübarekler!...

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Batuhan Aksu:

Cahil adam ne yapsın kenevirin sadece içildiğini falan düşünüyor olabilir. Takdir edersiniz ki liyakat Türkiye'de içi boş bir kavram.

58
1
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Brh atr:

dünyadan bi haber yaşıyorlar kimin eli kimin cebinde ye kürküm ye bakalım

30
1
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SEN BİLME:

Hangi tarım bakanı tarımla ilgili birşey yapmış hiçbiri. bakıp gidiyorlar tek bildikleri destekleme parası verdik demek. Çiftçinin emeği zayi olmuş umurlarında değil.. aracılar kazanıyor sürekli bu aracılarla kimler acaba parti ile bağlantılarımı var ki bir türlü hal yasası çıkmadı

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1
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Oguz Gulmez:

kenevirin ekimine karşı gelen kim varsa vatan hainidir.

16
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Akıl:

Aklına kenevir denince ne geldiyse artık. Sanayi üretim dayanıklı hammadde yerine aklına başka şey geldi sanırım bakan ama göremeyen zatın..

10
0
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Anty-Partizan:

Kendini DEVLET Zannedip Rol Kapma Pesinde Kosturan Sakalligiller Mensubu Bir Siyasi Partili..85 Milyon Acliga Gidiyor, Kalkip Zart Zurt Konusup Bir de Prim Istiyor...

9
1
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Kuscubasi:

Ne olacak onu alır başka birini koyar. Çokta önemli bunu da başka bir maaş alınan yere müdür yapar

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1
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Seckin:

Reis bunları görsün parti toplantılarında ne konuşuyorlar müdahale etsin yoksa bu bakanla ne bu partililerle seçim kazanır

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vatandaş:

tarımı destekleseler çiftçinin yüzü gülerdi. tarıma değer vermiyor bu hükümet.

0
0
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