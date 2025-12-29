Bakan Uraloğlu, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı'nda incelemede bulundu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapılan detaylı çalışmalar ve projeksiyonların İstanbul'un toplamda 1004 kilometre raylı sistem hattına ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bu da yaklaşık 600 kilometre daha yeni hatta ihtiyaç var demek." dedi.

Altunizade-Ferah Mahallesi- Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı'nda incelemelerde bulunan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada sözlerine Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan polislere rahmet dileyerek, yaralı polislere şifa temennisinde bulunarak başladı.

Uraloğlu, yeni yıla girerken vatandaşlara sundukları müjdeyi paylaşarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla 1 Ocak'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığımıza bağlı kent içi raylı sistem hatlarımız tamamen ücretsiz hizmet verecek. İstanbul'da Marmaray'ımız, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'mız ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'mız, yeni yılın ilk gününde sabahın ilk ışıklarından gece yarısına kadar kapılarını sonuna kadar açacak." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara aileleriyle, sevdikleriyle, dostlarıyla İstanbul'un güzelliklerini doyasıya yaşaması için gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlanacağını kaydeden Uraloğlu, 2026'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni etti.

"Tamamladığımız hatlarla bugüne kadar yaklaşık 3 milyar yolcuya hizmet sunduk"

Bakan Uraloğlu, büyük metropollerin, milyonların günlük yaşamını, ticaretini, üretimini ve ekonomik hareketliliğini bir araya getiren canlı organizmalar olduğunu belirterek, "Bu devasa organizmaların sağlıklı işleyişi, ancak güçlü bir ulaşım sistemiyle mümkündür. Kent içi raylı sistemler, bu ulaşım sisteminin en hayati unsurlarıdır." diye konuştu.

Raylı sistemlerin ulaşım aracı olmanın ötesinde, şehirlerin sürdürülebilir kalkınmasının temel taşı olduğunu bildiren Uraloğlu, bu sistemlerin çevre dostu teknolojileriyle hava kirliliğini azalttığını, karbon salımını düşürdüğünü ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakma imkanı sunduğunu anlattı.

Uraloğlu, yeni hatlar ve istasyonların, geçtiği bölgelerin ekonomik değerlerini artırdığını, istihdam oluşturduğunu, ticaret hacmini büyüttüğünü söyleyerek, şunları kaydetti:

"Raylı sistemler hızlı, güvenli, konforlu ve sürdürülebilirlik dörtgeninde modern şehirlerin vazgeçilmez altyapısıdır. Bu anlayışla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemizin dört bir yanında kent içi raylı sistem yatırımlarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Ülkemizdeki mevcut 1036 kilometrelik kent içi raylı sistem ağının 434 kilometresini Bakanlık olarak biz inşa ettik ve tamamladığımız hatlarla bugüne kadar yaklaşık 3 milyar yolcuya hizmet sunduk. Altunizade- Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattımızın da dahil olduğu 122 kilometrelik yeni hat yapımlarını sürdürüyoruz. 297 kilometrelik yeni hat planlaması ise son aşamadadır."

İstanbul'un trafiğini kalıcı olarak rahatlatmanın yolunun hiç şüphesiz güçlü bir raylı sistem ağının tesis edilmesi olduğunun altını çizen Uraloğlu, "Bu doğrultuda da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak özgün ve örnek projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar İstanbul genelinde 162 kilometre raylı sistem hattını hizmete açtık. Ama bizim için durmak yok. Şu anda İstanbul'da Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının Halkalı-Arnavutköy kesimi ve Altunizade- Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metrosu olmak üzere toplam 22 kilometre uzunluğundaki hatlarda yapım çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.???????

"İstanbul genelinde inşa ettiğimiz toplam hat uzunluğu 189 kilometreye ulaşacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Altunizade- Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattını yani Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatacak yeni bir projeyi daha Bakanlığın üstlendiğini anımsatarak, şu açıklamada bulundu:

"8 Kasım'da yüklenicilere yer teslimini yaparak orada da çalışmalara başladık. Yavuztürk-Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı ile Bosna Bulvarı'ndan itibaren Yavuztürk, Kazım Karabekir, Topağacı ve Ümraniye Spor Köyü istasyonları ile 1 adet raylı sistem araç parklanma deposu hizmete alarak, İstanbul'a 5 kilometre uzunluğunda yeni bir hat daha kazandıracağız. Böylece, yapımı devam eden hat uzunluğumuz 27 kilometreye, İstanbul genelinde inşa ettiğimiz toplam hat uzunluğu ise 189 kilometreye ulaşacak."

Başlangıcı Altunizade Köprülü Kavşağı'nda yer alan Altunizade- Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattının, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metrosu ve metrobüs hatlarını Çamlıca Camii ve Bosna Bulvarı'na bağlayan 4,53 kilometre uzunluğunda bir hat olduğunu bildiren Uraloğlu, bunun Altunizade, Ferah Mahallesi, Çamlıca Cami ve Bosna Bulvarı olmak üzere 4 istasyondan oluştuğunu söyledi.

Uraloğlu, söz konusu hattın Çamlıca Tepesi'nde yer alan 37 bin 500 kişi kapasiteli Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi, İslam Medeniyetleri Müzesi ve yoğun yerleşim alanları olan Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Ferah ve Kısıklı mahallelerindeki vatandaşlara hizmet sunacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle turistik ve ibadet amaçlı yoğun ziyaret alan cami ve müze bölgeleri için bu hattın bir an evvel tamamlanması büyük önem taşıyor. Bu nedenle yapım çalışmalarımızı 7/24 esasıyla sürdürüyoruz. Bugüne kadar ana hat tünel kazılarını tamamladık, beton kaplama ve elektromekanik imalatlarımız son aşamaya gelmiş ve hızla devam ediyor. Gelinen son durumda projede yüzde 83'lük ilerleme kaydettik. Hattımız tamamlandığında bölgedeki vatandaşlarımızı Altunizade Kavşağı'ndaki metro ve metrobüs hatlarına ulaştırarak hızlı, kesintisiz ve konforlu ulaşım imkanı sağlayacak."

İstanbul'un yoğun trafiğini artık yüzeyden çözmenin mümkün olmadığını, yer altı ulaşım ağlarına yönelik yatırımların kaçınılmaz olduğunu söyleyen Uraloğlu, "Yapılan detaylı çalışmalar ve projeksiyonlar, İstanbul'un toplamda 1004 kilometre raylı sistem hattına ihtiyacı olduğunu ortaya koyuyor. Bu da yaklaşık 600 kilometre daha yeni hatta ihtiyaç var demek. Bu gerçekten hareketle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bizler her zaman İstanbul'un ve İstanbulluların yanında yer alıyoruz." diye konuştu.

"Sarıyer-Kilyos Tüneli ve bağlantı yollarında incelemelerde bulunacağız"

Bakan Uraloğlu, vatandaşların beklentilerine en iyi şekilde cevap veren, hızlı, güvenli, emniyetli ve üst düzey konfor sunan bir ulaşım ağı oluşturana dek durmadan çalışacaklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstanbul'un eşsiz tarihi mirasını titizlikle koruyarak geleceğe aktarırken, aynı zamanda daha çağdaş, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir metropol haline getirmek için kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz. 2025 yılının son günlerini İstanbullu hemşerilerimizle birlikte geçiriyor olmaktan da büyük memnuniyet duyuyoruz.

Yarın da İstanbul'un kuzeyindeki ulaşımı kökten değiştirecek Sarıyer-Kilyos Tüneli ve bağlantı yollarında incelemelerde bulunacağız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, İstanbul'un ve tüm şehirlerimizin ulaşım geleceğini inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."