Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da medikal malzeme üretimi yapacak fabrikanın açılışını gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır ile birlikte Batman'da medikal malzeme üretimi yapacak olan bir fabrikanın açılışını gerçekleştirdi.

Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tamamlanarak hizmete sunulan fabrikanın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır, fabrika açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hayırlı olması temennisinde bulundu. Teknolojik gelişim ve dijital dönüşümün tüm sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de yeni bir devrimin kapılarını araladığını belirten Bakan Kacır, "Yapay zeka, artırılmış gerçeklik, büyük veri analitiği, robotik gibi bilgi teknolojilerinin sağlık sektöründe kullanımının yaygınlaşması, teşhis ve tedavi hizmetlerinin sunum şekli ve kalitesinde önemli dönüşümlere sebep oluyor. Ancak Covid-19 salgını, teknolojik dönüşümün etkisiyle hızla gelişen sağlık sektörünün pek çok açıdan sorgulanmasına sebep oldu. Dünyanın en güçlü ekonomileri arasında yer alan ülkeler, salgın karşısında güçlerinin ne kadar kırılgan olduğu gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldı. Türkiye ise hem içeride salgınla mücadele ederek sağlık sistemini etkin bir şekilde yönetmeyi başardı hem de 160 ülke ve 14 uluslararası kuruluşun salgınla mücadelesine tıbbi ekipman ve ayni yardımlarla destek verdi. Buradaki en önemli etkenler kuşkusuz ki Türkiye'nin geleceği öngören bir sağlık hizmetleri altyapısı ve planlaması ile donanımlı ve fedakar sağlık insan gücüne sahip olmasıdır" dedi.

Bakan Kacır, pandemi döneminde hastanelerin en kritik ihtiyaçlarının başında yoğun bakım solunum cihazlarının geldiğini söyledi. Bu cihazları ya da parçalarını parasını verseniz dahi satın alamayacağınız bir dönem yaşandığının altını çizen Bakan Kacır, "O dönemde Baykar, Arçelik ve ASELSAN'ın destek ve çabaları ile BİOSYS'in geliştirdiği yerli solunum cihazını 14 gün içerisinde seri üretime geçirmeyi başardık. 3 ay içerisinde 5 bin adet cihazımızı hastanelerimizle buluşturduk. Yüz binlerce vatandaşımıza nefes olduk. Somali gibi yoğun bakım solunum cihazının hiç olmadığı ülkelere bu cihazları göndererek, dost ve mazlum ülkelere yardım elimizi uzattık. İşte Milli Teknoloji Hamlesi'nin ruhu tam olarak budur. Stratejik alanlarda kritik teknolojileri devlet millet el-ele yerlileştirmektir. Bu salgın bizlere elbette sağlık yatırımlarının önemini ve sağlıkta millileşme, öz yeterliliğin ve yerlileşme hamlesinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Bu gerçekten hareketle Milli Teknoloji Hamlesi rehberliğinde hazırladığımız 'Akıllı Yaşam ve Sağlık Ürün ve Teknolojileri Yol Haritası' ile stratejik alan olarak belirlediğimiz ilaç, tıbbi cihaz ve sağlık bilişim teknolojilerinde yerli ve milli üretimi odağımıza aldık" şeklinde konuştu.

"2023'te 315 yatırım teşvikiyle 9 bin istihdam sağlandı"

Pandemi sürecinde sağlık alanındaki yatırımları hedeflerine aldıklarını belirten Bakan Kacır, "Klinik ve bilişim teknolojilerindeki patent sayılarını ve Ar-Ge harcamalarını artırmayı hedefledik ve sağlık alanındaki girişimleri öncelik olarak belirledik. Sağlık sektörü ve ilgili endüstrileri, yatırım teşvik sisteminde öncelikli yatırım teşvikleri kapsamına aldık. Sadece 2023 yılında sağlık sektöründe 315 yatırıma teşvik belgesi düzenleyerek, 55 milyar liradan fazla yatırımı harekete geçirdik ve yaklaşık 9 bin nitelikli istihdamın önünü açtık. TEKNOFEST kapsamında Biyoteknoloji İnovasyon ve Sağlıkta Yapay Zeka Yarışmaları düzenledik. Katma değerli üretimi teşvik etmek ve cari açığı azaltmak üzere hayata geçirdiğimiz Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında biyobenzer ilaçlardan kanser ve otoimmün ilaçlara, ortopedik cihazlar ve protezlerden yenilikçi eşdeğer ilaçlara kadar toplam büyüklüğü 22 milyar lirayı geçen 56 yatırım projesini destekliyoruz. Yakın zamanda kamuoyu ile paylaştığımız yatırımcılarımızın uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisine erişimini kolaylaştıracak" ifadelerini kullandı.

"Yatırım taahhütlü avansas kredi desteği"

Bakan Kacır, Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü artıracak ve milli ekonominin yükselişini destekleyecek Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı çerçevesinde sağlıkta katma değerli üretim kabiliyetlerini güçlendirdiklerini söyledi. Bugüne kadar sağlık alanında 17 büyük ölçekli yatırım projesi için başvuru aldıklarını belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Sağlık sektöründe Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin gelişimi de hassas olduğumuz bir diğer konu. Bugüne kadar teknoparklarımızdaki 2 binden fazla teknoloji girişiminin sağlık teknolojileri alanındaki 15 binden fazla projesine destek verdik. İlaç, tıbbi cihaz ve medikal sektörü başta olmak üzere sağlık alanında faaliyet gösteren öncü firmalarımız bünyesinde yer alan 68 Ar-Ge merkezinde 2 bine yakın araştırma projesi yürütüyoruz."

"BİOSYS 100 milyon doların ülkede kalmasını sağladı"

TÜBİTAK destek programlarında Ar-Ge ve yenilik konu başlıkları altında sağlık sektöründe pek çok alanda çalışmalara öncelik verdiklerini ifade eden Bakan Kacır, "2012 yılında Ankara'da Bakanlığımız tekno-girişim sermayesi destekleriyle kurulan, TÜBİTAK ve KOSGEB destekleriyle gelişim sağlayan BİOSYS, sağladığımız destekler ve inşa ettiğimiz Ar-Ge ve inovasyon altyapısının imkanlarını en üst düzeyde değerlendirdi. Önemli başarılara imza attı. ASELSAN ve USHAŞ işbirliği ile son 4 yılda 75 milyon dolar ihracatın gerçekleşmesini sağlayan firmamız, ülkemizin ihtiyaç duyduğu sağlık teknolojilerini geliştirerek 100 milyon doların da bu topraklarda kalmasını sağladı. Bakanlığımızın sağladığı can suyu ile hayat bulan ve ülkemizin sağlık teknolojilerinde vizyonu ile hızla büyüyen teknoloji girişimlerine en iyi örnek" dedi.

"Bu sene 530 milyar lira destek vereceğiz"

Bakan Kacır'ın ardından kürsüye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, açılışı gerçekleştirilen fabrikanın önemine değindi. Bu yıl yatırım teşviklerine 530 milyar lira destek vereceklerini vurgulayan Bakan Şimşek, "Bu organize sanayi bölgesinde birçok fabrikanın açılışında bulundum. Ama bu en anlamlısı. İlk defa Batman'da yüksek teknoloji ürün üretecek bir fabrika açılışı yapıyoruz. BİOSYS gerçekten büyük bir başarı hikayesi. Üretim üssünün Batman'da olması büyük bir gurur kaynağı. Onun için tebrik ediyorum, hayırlı olsun. Bu organize sanayisinde 220 fabrika ya inşaat halinde ya da faal halde. Nereden nereye. 20 yılda Batman sanayileşti, üretiyor, Batman Türkiye'nin önemli bir büyüme motoru işlevi görüyor. Bu çok önemli. Batman çok rahat bir şekilde bu bölgede önemli bir üretim üssü olmaya aday. Bu kültür var. Bugün yüksek teknoloji ürün üretecek bir tesisin açılması bu nedenle çok değerli. Biz hükümet olarak AR-GE'ye, değişime, dijital dönüşüme, yeşil dönüşüme çok önem veriyoruz. Savunma sanayisinde yakaladığımız büyük başarıyı bütün diğer alanlarda Türkiye yakalayabilir. Sağlık teknolojileri konusunda, yarın birgün tarım, iklim teknolojileri konusunda çok rahat bir şekilde Türkiye bunları başarabilir. Sanayicilerimize sesleniyorum; biz size bütçeden destek vereceğiz. Bu sene yatırım teşviklerinde 530 milyar lira destek vereceğiz. Muazzam bir destek. Amacımız Türkiye'nin katma değer zincirlerini artırmak. Sanayisini, ihracatını daha sofistike kompleks ürünlere daha yüksek teknolojik ürünlere evrimini sağlamak" dedi.

Amaçlarının Türkiye'yi dünyanın sayılı ekonomileri arasına sokmak olduğuna dikkati çeken Bakan Şimşek, "İlk defa geçen sene Türkiye'nin gayri milli hasılası 1 trilyon 100 milyar doları aştı. Satın alma gücü kalitesi ile Türkiye 3.1 trilyonluk bir ekonomi ile dünyanın en büyük 11. ekonomisi. Cari olağan kurulda da dünyanın 17. büyük ekonomisi noktasında" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından fabrikanın açılışı gerçekleştirildi.

8 bin metrekarelik alanda 150 milyon TL'lik yatırım

8 bin metrekare kapalı alanda 150 milyon liralık yatırımla kurulan ve açılışı gerçekleştirilen fabrikada ilk etapta yoğun bakımda ihtiyaç duyulan mekanik ventilatör, nöromonitör, nemlendirici ve yüksek akış oksijen terapisi cihazı üretilecek. Ayrıca ilerleyen süreçte endoskopik kapsül, hemodiyaliz cihazı ve anestezi cihazları gibi kritik ürünler de üretilerek, sağlık alanında yerlileşme hamlesine katkı sağlanacak. - BATMAN