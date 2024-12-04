Üye Girişi
Haberler
'Yenidoğan Çetesi' duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi

Tutuklu sayısı yükseldi, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi

 Fransa'da hükümet düştü! Barnier, tarihinin en kısa süreli başbakanı oldu

Fransa'da hükümet düştü! Barnıer, tarihinin en kısa süreli başbakanı oldu

 DNA sonuçları çıktı! Narin'in avucunda bulunan kıl örnekleri anne ve ağabeyle uyumlu çıktı

Narin'in avucunda bulunan kıl örneklerinin kime ait olduğu belli oldu
Suriye'de tehlikeli gelişme! Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler

Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler

Bakan Şimşek: Türkiye, Kredi Notunu Artıran Tek Ülke

Bakan Şimşek: Türkiye, Kredi Notunu Artıran Tek Ülke
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu bir yılda iki kez artırılan tek ülke olduklarını açıkladı. OVP'nin etkileri ve kadınların iş gücüne katılımı hakkında bilgi verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2024'te üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu bir yılda 2 kez üst üste artan dünyadaki tek ülkeyiz. OVP çalışmıyor olsa, karşılığı olmasaydı reyting kuruluşlarını nasıl ikna edecektik." dedi.

Şimşek, Gençlere ilham vermek ve onların geleceğe iz bırakacak adımlarını desteklemek amacıyla düzenlenen Halkbank Gençİz Gençlik Zirvesi'ndeki konuşmasında, Türkiye ekonomisinde gelinen nokta ve Orta Vadeli Program'ın (OVP) etkilerine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin milli geliri, nüfusu, barındırdığı potansiyeller hakkında bilgi veren Şimşek, kişi başı milli gelirin yıl sonunda 15 bin doları aşabileceğini söyledi.

Şimşek, nüfus, ekonomik büyüklük gibi parametreler göz önünde bulundurulduğunda bir çok ülkeye göre Türkiye'nin iyi durumda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"OVP'nin tek amacı, sürdürülebilir yüksek büyüme ve bu büyümeden elde edilen gelirin daha adil dağılımı, bütün derdimiz bu. Bu programın, fiyat istikrarı, enflasyonu düşürmek, mali disiplin, sürdürülebilir cari açık, yapısal dönüşümler, cari açığın azaltılması gibi alt bileşenleri var. Şu ana kadar iyi giden bir performansımız var. Geçen sene ortasında cari açığımız 56 milyar dolardı şimdi indi 10 milyar doların altına indi, cari açığı önemli ölçüde daralttık. Rezervlerimiz yetersizdi, artırdık. Şirketlerimiz, bankalarımız, uluslararası piyasalarda daha güçlü bir şekilde ve daha az maliyetle finansmana erişiyor, ülkemizin risk primi düştü. Gelişmekte olan ülkelerin risk primi 45 puan düşmüş, bizimki 448 puan düşmüş. Yani dolayısıyla demek ki bizim program var ve işe yarıyor. Kredi notumuz arttı, 2024'te üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu bir yılda 2 kez üst üste artan dünyadaki tek ülkeyiz. OVP çalışmıyor olsa, karşılığı olmasaydı reyting kuruluşlarını nasıl ikna edecektik.

"Kadınların iş gücüne katılımında OECD ortalamasını tutturarak milli geliri yüzde 20 daha artırmak potansiyelimiz var"

Enflasyonun en büyük sorunlardan biri olduğunu anımsatan Şimşek, enflasyonun hala yüksek olsa da düşüşte olduğunu ve düşmeye devam edeceğini söyledi.

Küresel sorunlar hakkında da katılımcıları bilgilendiren Şimşek, Türkiye'de savunma, yenilenebilir enerji gibi konularda yaşanan iyileşme ve yükselen ivmeyi anlattı.

Bakan Şimşek, küresel alanda yaşanan nüfusa ilişkin sıkıntılara dikkati çekerek, "Bizde çalışma çağındaki nüfus hala bize benzer ülkelere göre iyi artıyor. Fakat bizim büyük bir potansiyelimiz var, o da kadınlarımız. Reform yaparak, teşvik ederek, eğitim üzerinden kadınlarımızı iş gücüne kazandırabilirsek muazzam bir potansiyelimiz var. Çünkü şu anda Türkiye'de kadınların 36'sı iş gücüne katılıyor, OECD ülkelerinde bu oran yüzde 66. Dolayısıyla sadece bunu sağlayarak, OECD ortalamasını tutturarak bizim milli geliri yüzde 20 daha artırmak, yani zenginleşme potansiyelimiz var." ifadelerini kullandı.

"Ciddi bir reform programımız var"

OVP'nin etkileri ile ekonomide yaşanacak ilerleme hakkında değerlendirmelerde bulunan Şimşek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bizim ciddi bir reform programımız var. Yani enflasyonu sadece, para politikası, maliye politikası, gelirler politikası üzerinden düşürme çabasında değiliz. Bir taraftan üretimi, yatırımı, istihdamı, ihracatı artırmak için yapısal dönüşüm işliyor. Türkiye son 20 yılda ortalama yıllık yüzde 5,5 büyüyor, iyi bir performans. Şimdi geçici olarak yavaşlıyoruz. Tekrar koşmak için bazen dinlenmemiz gerekiyor. Türkiye'nin temelleri sağlamdır. Türkiye'de sorun yok mu var, dünyada sorun yok mu var fakat bu sorunları çözmek için bir stratejiniz, eylem planınız var mı bunlar önemli. Bir çok sorunun çözümünde epey mesafe kat ettik, bazılarında da zamana ihtiyaç var."

(Bitti)

Kaynak: AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi
img

Suriyeli genç kızdan Türkiye'ye duygusal veda
img

İddialı dizinin final tarihi değişti
img

Şampiyonluk favorisini açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Narin DNA sonucu ne, katil kim çıktı? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 5 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 5 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 5 Aralık Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 5 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? HTŞ lideri kim? HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Culani kimdir? Fransa'da hükümet neden düştü? Fransa'da hükümet mi düştü? Fransa'da neler oluyor? Manisa elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Yunusemre, Turgutlu, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Esenyurt, Pendik, Bağcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.