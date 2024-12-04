Bakan Şimşek: Türkiye, Kredi Notunu Artıran Tek Ülke

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2024'te üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu bir yılda 2 kez üst üste artan dünyadaki tek ülkeyiz. OVP çalışmıyor olsa, karşılığı olmasaydı reyting kuruluşlarını nasıl ikna edecektik." dedi.

Şimşek, Gençlere ilham vermek ve onların geleceğe iz bırakacak adımlarını desteklemek amacıyla düzenlenen Halkbank Gençİz Gençlik Zirvesi'ndeki konuşmasında, Türkiye ekonomisinde gelinen nokta ve Orta Vadeli Program'ın (OVP) etkilerine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin milli geliri, nüfusu, barındırdığı potansiyeller hakkında bilgi veren Şimşek, kişi başı milli gelirin yıl sonunda 15 bin doları aşabileceğini söyledi.

Şimşek, nüfus, ekonomik büyüklük gibi parametreler göz önünde bulundurulduğunda bir çok ülkeye göre Türkiye'nin iyi durumda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"OVP'nin tek amacı, sürdürülebilir yüksek büyüme ve bu büyümeden elde edilen gelirin daha adil dağılımı, bütün derdimiz bu. Bu programın, fiyat istikrarı, enflasyonu düşürmek, mali disiplin, sürdürülebilir cari açık, yapısal dönüşümler, cari açığın azaltılması gibi alt bileşenleri var. Şu ana kadar iyi giden bir performansımız var. Geçen sene ortasında cari açığımız 56 milyar dolardı şimdi indi 10 milyar doların altına indi, cari açığı önemli ölçüde daralttık. Rezervlerimiz yetersizdi, artırdık. Şirketlerimiz, bankalarımız, uluslararası piyasalarda daha güçlü bir şekilde ve daha az maliyetle finansmana erişiyor, ülkemizin risk primi düştü. Gelişmekte olan ülkelerin risk primi 45 puan düşmüş, bizimki 448 puan düşmüş. Yani dolayısıyla demek ki bizim program var ve işe yarıyor. Kredi notumuz arttı, 2024'te üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu bir yılda 2 kez üst üste artan dünyadaki tek ülkeyiz. OVP çalışmıyor olsa, karşılığı olmasaydı reyting kuruluşlarını nasıl ikna edecektik.

"Kadınların iş gücüne katılımında OECD ortalamasını tutturarak milli geliri yüzde 20 daha artırmak potansiyelimiz var"

Enflasyonun en büyük sorunlardan biri olduğunu anımsatan Şimşek, enflasyonun hala yüksek olsa da düşüşte olduğunu ve düşmeye devam edeceğini söyledi.

Küresel sorunlar hakkında da katılımcıları bilgilendiren Şimşek, Türkiye'de savunma, yenilenebilir enerji gibi konularda yaşanan iyileşme ve yükselen ivmeyi anlattı.

Bakan Şimşek, küresel alanda yaşanan nüfusa ilişkin sıkıntılara dikkati çekerek, "Bizde çalışma çağındaki nüfus hala bize benzer ülkelere göre iyi artıyor. Fakat bizim büyük bir potansiyelimiz var, o da kadınlarımız. Reform yaparak, teşvik ederek, eğitim üzerinden kadınlarımızı iş gücüne kazandırabilirsek muazzam bir potansiyelimiz var. Çünkü şu anda Türkiye'de kadınların 36'sı iş gücüne katılıyor, OECD ülkelerinde bu oran yüzde 66. Dolayısıyla sadece bunu sağlayarak, OECD ortalamasını tutturarak bizim milli geliri yüzde 20 daha artırmak, yani zenginleşme potansiyelimiz var." ifadelerini kullandı.

"Ciddi bir reform programımız var"

OVP'nin etkileri ile ekonomide yaşanacak ilerleme hakkında değerlendirmelerde bulunan Şimşek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bizim ciddi bir reform programımız var. Yani enflasyonu sadece, para politikası, maliye politikası, gelirler politikası üzerinden düşürme çabasında değiliz. Bir taraftan üretimi, yatırımı, istihdamı, ihracatı artırmak için yapısal dönüşüm işliyor. Türkiye son 20 yılda ortalama yıllık yüzde 5,5 büyüyor, iyi bir performans. Şimdi geçici olarak yavaşlıyoruz. Tekrar koşmak için bazen dinlenmemiz gerekiyor. Türkiye'nin temelleri sağlamdır. Türkiye'de sorun yok mu var, dünyada sorun yok mu var fakat bu sorunları çözmek için bir stratejiniz, eylem planınız var mı bunlar önemli. Bir çok sorunun çözümünde epey mesafe kat ettik, bazılarında da zamana ihtiyaç var."

(Bitti)