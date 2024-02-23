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Bakan Şimşek: Türkiye, FATF'ın gri listesinden çıkıyor

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Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri, Türkiye'nin büyük ölçüde karşıladığı sonucuna vardığını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise FATF'ın Türkiye kararını değerlendirerek, "Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Haziran ayında yapılacak yerinde denetimle gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) gri listesinden çıkışı sürecinde son aşamaya gelindiğini belirterek, "FATF ülkemizin, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele sisteminin daha da güçlendirilmesi için oluşturulan Eylem Planı'nın tüm maddelerini tamamladığı kararına varmıştır. Böylece ülkemizin gri listeden çıkışı sürecinde son aşamaya gelinmiştir. Haziran ayında yapılacak yerinde denetim ile gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye'nin kurumun kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri büyük ölçüde karşıladığı sonucuna vardığını bildirdi. Şimşek, FATF'ın bugün gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında alınan karara ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Bakan Şimşek: Türkiye, FATF'ın gri listesinden çıkıyorHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

"ÜLKEMİZİN GRİ LİSTEDEN ÇIKIŞI SÜRECİNDE SON AŞAMAYA GELİNDİ"

Toplantıda Türkiye'ye ilişkin alınan karara işaret eden Şimşek, "FATF ülkemizin, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele sisteminin daha da güçlendirilmesi için oluşturulan Eylem Planı'nın tüm maddelerini tamamladığı kararına varmıştır. Böylece ülkemizin gri listeden çıkışı sürecinde son aşamaya gelinmiştir. Prosedür uyarınca FATF ekibi tarafından Türkiye'ye yapılacak ziyaret akabinde hazırlanacak değerlendirme raporu haziran ayındaki Genel Kurul toplantısında ele alınacak ve bu toplantıda ülkemize yönelik gri liste kararının kaldırılması bekleniyor." dedi.

Şimşek, bugün gelinen aşamanın, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) koordinasyonunda, başta Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşların yürüttüğü yoğun çalışmaların sonucu olduğuna işaret ederken, "Bu başarılı sonucun elde edilmesinde emeği geçen başta MASAK olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek: Türkiye, FATF'ın gri listesinden çıkıyor

FATF: TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKMA KRİTERLERİNİ BÜYÜK ÖLÇÜDE KARŞILADI

FATF, Paris'te, 21-23 Şubat'ta gerçekleştirilen Genel Kurulda alınan kararları açıkladı. Açıklamada, Ekim 2021'de Türkiye'nin Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı (AML/CFT) sisteminin etkinliğini güçlendirmek için FATF ile çalışma konusunda üst düzey siyasi taahhütte bulunduğu hatırlatıldı. FATF'nin Şubat 2024 Genel Kurulunda, Türkiye'nin kurumun kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri karşılamak için eylem planını büyük ölçüde tamamladığına dair ilk tespitini yaptığına yer verilen açıklamada, "FATF, kara paranın aklanmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanı ile mücadele reformlarının uygulanmaya başlandığını ve sürdürüldüğünü, uygulamanın gelecekte de sürdürülebilmesi için gerekli siyasi kararlılığın devam ettiğini doğrulamak amacıyla yerinde bir değerlendirme yapılmasını talep etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin AML/CFT sisteminin etkinliğini güçlendirmek için çok önemli reformlar gerçekleştirdiğine dikkat çekilerek, Türkiye'nin özellikle risk temelli kara paranın aklanmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanı ile mücadele denetimi yaklaşımını geliştirdiği, ihlallere yönelik yaptırımların ve intifa hakkı gerekliliklerinin caydırıcı olmasını sağlamak için adımlar attığına vurgu yapıldı.

Bakan Şimşek: Türkiye, FATF'ın gri listesinden çıkıyor

TÜRKİYE 40 FATF STANDARDININ 39'UNDA UYUMLU

Türkiye'nin mali istihbarat birimi için kaynakları artırdığına işaret edilen açıklamada, ülkenin üretilen mali istihbaratın kullanımını artırdığı da hatırlatıldı. Açıklamada, Türkiye'nin riskler doğrultusunda daha karmaşık kara para aklanması soruşturmaları ve kovuşturmaları yürüttüğü ifade edilerek, ülkenin terörizmin finansmanına yönelik hedefli mali yaptırımların uygulanmasını geliştirdiği aktarıldı. FATF tarafından 2023 yılında paylaşılan raporda, Türkiye'nin 40 FATF standardının 39'unda uyumlu olduğu bildirilmişti.

FATF NEDİR?

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde 1989'da kurulan FATF, kara paranın aklanmasıyla mücadeleye ilişkin tavsiye ve kuralları belirleyen örgüt konumunda bulunuyor. Türkiye'nin 1991'de üye olduğu FATF'nin 37 ülke ve 2 kurumdan oluşan toplamda 39 üyesi mevcut. Kurum, 11 Eylül saldırılarının yaşandığı 2001 yılından bu yana terörün finansmanının kontrolü görevini de yürütüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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