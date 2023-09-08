Bakan Şimşek'ten Dünya Bankası'nın Türkiye'ye 35 milyar dolarlık finansman kararına ilk yorum: Bu OVP'nin onayıdır

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'nın 3 yıl içinde Türkiye'nin kamu ve özel sektörüne sağladığı finansmanı ikiye katlayarak 35 milyar dolara çıkarma planıyla ilgili bir değerlendirme yaptı. Şimşek, "Dünya Bankası'nın Türkiye'ye olan ilgisini önemli ölçüde artırma kararı, orta vadeli ekonomik programımızın bir başka onayıdır." dedi.

Dünya Bankası, Türkiye'ye sağladığı finansmanı ikiye katlamaya hazırlanıyor. Buna göre Türkiye'deki projeler için 18 milyar dolar daha ayırmayı taahhüt eden Dünya Bankası, ülkeye yönelik kredi portföyünü 35 milyar dolara çıkaracak.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, "Devam etmekte olan 17 milyar dolarlık programımıza ek olarak, önümüzdeki üç yıl içinde Dünya Bankası Grubu Yönetim Kurulu'na 18 milyar dolarlık yeni operasyonlar hazırlamayı ve sunmayı öngörüyoruz" dedi.

Söz konusu gelişmeyi değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dünya Bankası'nın Türkiye'ye olan ilgisini önemli ölçüde artırma kararı, orta vadeli ekonomik programımızın bir başka onayıdır." ifadelerini kullandı.

"FİNANSMANI 2'YE KATLAYACAK"

Bakan Şimşek konu hakkında yaptığı açıklamanın devamında şunları söyledi: Banka, önümüzdeki üç yıl içinde Türkiye'nin kamu ve özel sektörüne sağladığı finansmanı ikiye katlayarak 35 milyar dolara çıkarmayı planlıyor. Dünya Bankası'nın paha biçilmez ortaklığını ve Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına yönelik güçlü bağlılığını takdir ediyoruz.

"OVP İLE FİNANSAL İSTİKRARIN SAĞLANMASI AMAÇLANIYOR"

Bu, BAE'nin daha önce açıkladığı yaklaşık 51 milyar dolarlık üç yıllık yatırım planına ek olarak geliyor. Böylesine önemli bir dış finansmanın mevcudiyeti, şüphesiz programımızın başarılı bir şekilde yürütülmesini artırmaktadır.

Orta vadeli ekonomik programımız (iyi kalibre edilmiş para, maliye ve yapısal politikalar aracılığıyla) makroekonomik ve finansal istikrarı sağlamayı, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmeyi ve deprem sonrası yeniden yapılanmayı başarıyla tamamlamayı amaçlamaktadır. Program, üretkenliği artırmak için reform ivmesini canlandırmaya odaklanıyor."

Bakan Şimşek'in yaptığı paylaşım şöyle: