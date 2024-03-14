Üye Girişi
Haberler

Bakan Şimşek'in ağzından verilen "ÖTV ve KDV'de artış olacak" iddiası asılsız çıktı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Gerekirse kura müdahale edilecek, ÖTV ve KDV'de artış olacak" şeklindeki iddiaların doğru olmadığını belirtti. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu konuda bir açıklama yapmadığı ve spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Gerekirse kura müdahale edilecek, ÖTV ve KDV'de artış olacak" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

"İTİBAR ETMEYİN" UYARISI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, basına kapalı bir toplantıda, oda ve borsa başkanlarının yanı sıra iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği belirtilen açıklamada, "Bahse konu toplantıda, Bakan Şimşek'in kura müdahale edileceğini veya ÖTV ve KDV'de artış olacağını söylediği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Yetkili kişi ve kurumların açıklamaları dışında yapılan spekülatif haberlere itibar edilmemelidir" ifadelerine yer verildi.

İşte yapılan o paylaşım;

Bakan Şimşek'in ağzından verilen 'ÖTV ve KDV'de artış olacak' iddiası asılsız çıktı

DAHA ÖNCE ARTIŞ OLMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Bakan Şimşek, daha önce yaptığı bir açıklamada da KDV ve ÖTV'de artış olmayacağını belirterek şu ifadelere yer vermişti: "KDV gibi akaryakıtta ÖTV gibi enflasyonu artıran vergi artışlarına gittik. Bu vergi artışları tekrarlanmayacak. Yani gelecek sene sistemden çıkmış olacak. Yüzde 40'a kadar vergi için yetki alınıyor. Bu olacağı anlamına gelmiyor. Liralaşmayı desteklemek için piyasa koşulları el verdiğinde vergiyi kullanıp bu sürece katkıda bulunabiliriz. Önümüzdeki dönemde oturup daha adil vergi sistemi konusunda ciddi adımlar atacağız."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi

Mehmet Şimşek Finans Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Saray adayı Mustafa Terim kimdir? 2024 Saadet Partisi Van Saray belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Özalp adayı Abdüssemet Keskin kimdir? 2024 Saadet Partisi Van Özalp belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Muradiye adayı Bilal Sangan kimdir? 2024 Saadet Partisi Van Muradiye belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi İpekyolu adayı Yılmaz Kılıç kimdir? 2024 Saadet Partisi Van İpekyolu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Gevaş adayı İdris Aksona kimdir? 2024 Saadet Partisi Van Gevaş belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çatak adayı Mirza Salçuk kimdir? 2024 Saadet Partisi Van Çatak belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çaldıran adayı Rıdvan Şahin kimdir? 2024 Saadet Partisi Van Çaldıran belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Başkale adayı Burhan Güngör kimdir? 2024 Saadet Partisi Van Başkale belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Bahçesaray adayı Kayhan Kılıç kimdir? 2024 Saadet Partisi Van Bahçesaray belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Viranşehir adayı Yasin Kurt kimdir? 2024 Saadet Partisi Şanlıurfa Viranşehir belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Suruç adayı Mahmut Koç kimdir? 2024 Saadet Partisi Şanlıurfa Suruç belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Siverek adayı Abdullah Tüysüz kimdir? 2024 Saadet Partisi Şanlıurfa Siverek belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Karaköprü adayı Kasım Karadaş kimdir? 2024 Saadet Partisi Şanlıurfa Karaköprü belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Hilvan adayı Musa Sakınış kimdir? 2024 Saadet Partisi Şanlıurfa Hilvan belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Harran adayı İbrahim Uğur Akdoğan kimdir? 2024 Saadet Partisi Şanlıurfa Harran belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title