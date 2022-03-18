1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu açılış töreni

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin, 1915 Çanakkale Köprüsü projesiyle yatırımda, üretimde, ihracatta, istihdamda dünyanın en büyükleri arasına girmeye bir adım daha yaklaştığını söyledi.

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum'nun katılımıyla hizmete açıldı.

Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışında konuşan Adil Karaismailoğlu, proje sayesinde Türkiye'nin yatırımda, üretimde, ihracatta, istihdamda dünyanın en büyükleri arasına girmeye bir adım daha yaklaştığını söyledi.

Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Çanakkale Destanı'nın hatırasına yakışan bir abide, şanlı Türk tarihine mühür vuran bir şaheser olduğunu kaydederek, köprünün mimari tasarımı ve teknik özelliklerinin, yüzyılın destanını bugünlere taşıdığını anlattı.

"Enlerin, ilkerin ve rekorların projesi" olarak Türkiye'nin simge yapılarından birinin bugün milletiyle buluştuğunu aktaran Karaismailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanım, ortada büyük bir resim var: Büyük ve güçlü Türkiye resmi. Liderliğinizde, hayata geçen tüm yatırımlar ve ortaya çıkan tüm eserler tek tek bu resme vurulan fırça darbeleridir." diye konuştu.

"Pekin'den Londra'ya uzanan ticaret yoluna katkı sağlayacak"

Bakan Karaismailoğlu, otoyolun ve köprünün hizmete girmesiyle Trakya ile birlikte, Batı Anadolu ve Ege'nin, hatta Batı Akdeniz Bölgesi'nin, ulaşım, üretim, sanayi, ticaret, turizm ve hizmet sektörünün çok daha canlanacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü.

"Bu proje, Pekin'den Londra'ya kadar kesintisiz uzanan ticaret yoluna katkı sağlayacak. Otoyolumuz mevcut yola kıyasla 40 kilometrelik kısalma sağladı. Feribotla saatler süren Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresi artık sadece 6 dakika. Yapım çalışmalarında gösterilen üstün başarı ile projemiz 1,5 yıl önce tamamlandı. Sadece bu proje dahi kamu-özel iş birliği ile yapılan yap-işlet-devret projelerinin ne kadar faydalı olduğunu küresel çapta gösteren güzel bir örnektir."

"Ülkemizde ve dünyada yeni teknik atılımlara ilham verecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türkiye'nin "küresel lojistik üs" olma hedefine ulaşırken günlük sığ siyasi tartışmaların aksine, vizyon sahibi olmayı gerektiren ulaştırma ve altyapı yatırımlarıyla 2053 vizyonunun gerekli altyapısının şimdiden hazırlandığını söyledi.

Karaismailoğlu, ulaşım ve altyapıdaki amaçlarına değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Amacımız; ülkemizin rekabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan, güvenli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, kesintisiz, dengeli, akıllı ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemidir. Hedeflediğimiz yeni Türkiye fotoğrafını daha da netleştirdik. Bütünsel kalkınma odaklı, mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamikleriyle şekillenen, yeni, etkin ve dünyayı bu coğrafyaya entegre etmeyi hedefleyen iddialı bir sürecimiz var ve bu süreci ulaşımın her modunda, liderliğinizde başarıyla yönetiyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü hem ülkemizde hem de dünyada yeni teknik atılımlara da ilham verecektir."

"Rekor sürede tamamladık"

Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir ise dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsünü rekor bir sürede tamamlayarak ve otoyolu milletin kullanımına sunmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

"Çanakkale'ye bir gerdanlık lazım" diyerek kıtaları bir kez daha birleştirmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayali olduğunu anımsatan Özdemir, "Böyle bir dev köprü projesine hayat vermek mühendis olarak iş hayatına atıldığım ilk günden beri hayalimdi. 1915 Çanakkale Köprüsü ile bu hayalimi gerçekleştirmek nasip oldu." diye konuştu.

İki kıta arası yolculuk 6 dakikaya düştü

Türkiye'nin en prestijli projelerinden 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya düştü.

Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleriyle entegrasyonu sağlanacak, bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunulacak.

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun gayrisafi yurt içi hasılaya etkisinin 2 milyar 442 milyon avro, üretime etkisinin ise 5 milyar 362 milyon avro olması beklenirken projenin yıllık 118 bin kişiye istihdam sağlaması öngörülüyor.

"Mega proje"nin özellikleri

Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra yaklaşık 6 bin personel ve 740 iş makinesi çalıştı.

"En"lerin projesi olarak anılan köprünün ana kablosunda dünyanın çevresini 4 kez dönebilecek 162 bin kilometrelik tel kullanıldı. Kule kesonları alan olarak kıyaslandığında bir futbol sahası büyüklüğünü kapsarken köprüde kullanılan 227 bin metreküplük beton ile 100 metrekarelik 5 bin 900 adet dairenin yer aldığı 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabiliyor.

"Dünyanın en yüksek kulelerine sahip" asma köprüsü

Köprünün 2 bin 23 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize ediyor. Kırmızı-beyaz renge sahip kulelerin Türk bayrağını temsil ettiği proje, 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü unvanına sahip.

Köprüde kullanılan 177 bin ton çelik ile 177 bin adet binek otomobil üretilebilirken kulelerin üst bağ kirişinin yerleştirilmesi esnasında 155 ton ağırlık ve 318 metre yükseklik parametreleri baz alındığında dünyada yapılan en büyük ağır kaldırma operasyonu gerçekleştirildi.

Çanakkale Savaşları kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, 4 kulenin de tepesinde yer alacak her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5 metre yüksekliğindeki 4 top mermisi figürünün montajı açılıştan sonra tamamlanacak.

Planlanandan kısa sürede tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "1915 Çanakkale Köprüsü" ile "Malkara-Çanakkale Otoyolu" projelerine ilişkin paylaşılan bilgilere göre, 2 milyar 545 milyon avro yatırım bedeline sahip projenin ihalesi 26 Ocak 2017'de gerçekleştirildi.

İhalede belirlenen süreden daha kısa zamanda tamamlanan ihaleyi, Türkiye'den Limak ve Yapı Merkezi'nin, Güney Kore'den DL E&C ve SK ecoplant ile oluşturduğu konsorsiyum 16 yıl 2 ay 12 gün toplam süreyle kazandı.

Proje kapsamında; 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yanı sıra 2 yaklaşım viyadüğü, 2 betonarme viyadük, 12 köprü, biri ekolojik olmak üzere 43 üst geçit, 40 alt geçit, 236 adet çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi ve 5 ücret toplama istasyonu inşa edildi.

Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'yi birbirine bağlayacak yolun köprü ile beraber tamamlanmasıyla Avrupa'dan Türkiye'nin güneybatısına, İzmir ve Aydın gibi endüstriyel bölgelere kesintisiz erişim sağlanacak.

Deprem riskine karşı güçlendirildi

Deprem riski açısından, köprünün kule temelleri çelik kazıklarla güçlendirilirken, zemin üzerinde konumlandırılmış batırma keson tipi temel seçildi.

En elverişsiz rüzgar etkilerinin göz önüne alındığı köprü, bölgenin deprem koşulları dikkate alınarak olabilecek depremlere karşı dayanıklı olarak tasarlandı.

Kule temel kesonu deniz dibine indirilmeden önce, temel altı zeminini iyileştirmek üzere deniz yatağının altında zemin ıslahı yapıldı.

Deniz canlılarına etkileri için önlemler alındı

Proje kapsamında yerel Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) çalışmasına ek olarak uluslararası standartlarda bir Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) gerçekleştirildi.

Kamuoyu ve paydaşlarla danışma süreci kapsamında, 1.000'den fazla kişinin katılımıyla 7 ÇSED bilgilendirme toplantısı yapıldı; 10'dan fazla kurumdan ÇSED Raporu ile ilgili görüş alındı; posterler, broşürler, gazete ilanları ve Kamulaştırma Bilgi Rehberi ile paydaşlar bilgilendirildi.

ÇSED kapsamında, deniz canlıları üzerine yapılan araştırmalar, köprü kule temellerinde yapılan kazık çalışmalarının, Çanakkale Boğazı'nı kullanarak göç eden bazı yunus türlerini olumsuz etkileyebileceğini gösterdiği için bu konuyla ilgili gerekli önlemler alındı.

Akdeniz'de koruma altındaki bir tür olan Pinna Nobilis adındaki midye türünün etkilenebileceği tespit edilmesi nedeniyle bu konuda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile bir çalışma gerçekleştirildi. Söz konusu çalışmada koruma altındaki 1.000'in üzerinde Pinna Nobilis komşu güvenli bölgelere taşındı.

Kazık çalışmaları yunus geçişleri sebebiyle 5 kez durduruldu ve toplamda 2 saatten daha uzun bir süre yunusların geçişleri beklendi.

Projeden etkilenen her ağaç için 5 ağaç dikiliyor

Proje kapsamında etkilenen her ağaç için 5 ağaç dikilmesi taahhüt edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte çalışmalar yürütülüyor. Güzergah üzerindeki endemik bitki türlerinin tohumları toplandı ve bunların saklanması sağlandı.

İlerleyen zamanlarda toplanan tohumlar Türkiye Tohum Gen Bankası'na iletilerek kaydedilecek ve aynı zamanda bölgede yaygınlaştırılmaları için çalışmalar gerçekleştirilecek.

Proje milli gelire yıllık 2,44 milyar avro katkı sağlayacak

1915 Çanakkale Projesi sayesinde Marmara bölgesindeki otoyol ringi tamamlanmış olacak. Bu sayede bölgenin ulaşımı gelişirken, uluslararası koridorlarla da entegrasyonu güçlenecek.

Tüm bu gelişmeler, bölgedeki ve ülkedeki çok sayıda ekonomik faaliyete de doğrudan, dolaylı ve tetikleyici etkilerde bulunacak. Ekonomik etki analizine göre proje; milli gelire 2,44 milyar avro, üretime ise 5,4 milyar avro katkı sağlayacak. Ayrıca istihdama da yıllık 118 bin 209 kişilik bir etki yaratması bekleniyor.

Çanakkale Boğazı'ndaki ulaşımın köprü sayesinde 6 dakikaya düşmesiyle zamandan, yakıttan ve karbon emisyonlarından yıllık önemli oranlarda tasarruf sağlanacak. Yıllık zamanda 382 milyon avro, yakıttan 31,3 milyon avro, çevreden 1,9 milyon avro olmak üzere toplamda 415 milyon avro tasarruf edilecek. Projenin 1,5 yıl erken bitirilmesi sayesinde ülke ekonomisi 622,5 milyon avro tasarruf etti.

Ulusal ve uluslararası turizm canlanacak

Projenin hayata geçmesi sayesinde Vizyon 2023'te önemli hedeflerinden birine ulaşılacak. Türkiye'nin batısında otoyol entegrasyonu, Bir Kuşak Bir Yol Projesi'nin önemli bir parçası tamamlanacak.

İstanbul Boğazı geçişine yeni bir alternatif oluşacak. Trakya ve Batı Anadolu'daki sanayi, ticaret ve hizmet sektörleri ivme kazanacak.

Ulusal ve uluslararası turizm canlanacak. Avrupa ülkeleri, Balkanlar ve özellikle Yunanistan ve Bulgaristan ile ticari ilişkilerin yanı sıra kültürel etkileşim de olumlu etkilenecek.