Bakan Işıkhan, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı kabul etti

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü (KÇP) çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya geldi.

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Görüşmelerde işveren tarafı olan TÜHİS, ilk teklifini 13 Haziran'da birinci yılın ilk 6 ayı için yüzde 16, birinci yılın ikinci altı ayı için yüzde 8; ikinci yılın birinci altı ayı için yüzde 7, ikinci yılın ikinci ikinci altı ayı için ise yüzde 5 olarak vermişti.

Görüşmeler çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan ve beraberindeki heyeti Bakanlık binasında ağırladı. Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat süren görüşmelerin ardından HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan basın açıklaması gerçekleştirdi.

Arslan, toplantıda Kamu Çerçeve Protokolüyle ilgili gelinen nokta, TÜHİS'in kendilerine vermiş olduğu teklifler ve sonraki süreçlerde neler yapılacağına değinildiğini ifade etti.

Arslan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşmek için de randevu istediklerini paylaştı.

"Sendikalarımız 81 ilde iş yeri ziyaretlerini yeniden yapacaklar"

Gelecek hafta sonu HAK-İŞ Başkanlar Kurulu'nu Van'da toplayacaklarını aktaran Arslan, "Başkanlar kurulumuzda kamu çerçevede gelinen noktayı tartışacağız. Hafta başından itibaren hafta sonuna kadar HAK-İŞ'e bağlı kamu çerçeve protokolüne muhatap olan sendikalarımız 81 ilde iş yeri ziyaretlerini yeniden yapacaklar. Açıklamalarda gelinen noktayı açıklayacaklar. Daha sonra hazırladığımız talep listesini Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlıklarına iletecekler. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren de bu illerde yaptığımız değerlendirmelerin, çalışmaların ve Cumhur İttifakı'na ilettiğimiz taleplerimizin Ankara'da değerlendirmesini yapacağız. O değerlendirmeye göre bazı yeni kararlar alma söz konusu da olabilecek" açıklamasında bulundu.

Arslan, koordinasyon kurullarının yarın da bir araya geleceğini belirterek, yapılacak olan toplantıda muhatap sendikalarının her iş kolundaki taleplerini ayrıntılı bir şekilde yeniden gözden geçirileceklerini ifade etti.

Arslan, Bakan Işıkhan ile yapılan toplantıda TÜHİS'in verdiği ilk teklifin HAK-İŞ'in beklentilerinin çok altında olduğunu ifade ettiklerini söyleyerek, "Çalışma hayatında ve ekonomide yaşanan gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde kendileriyle paylaştık ve tekliflerin yeniden gözden geçirilmesi talebimizi ilettik. Toplu iş sözleşmelerinin gecikmiş olmasının sorumlusunun asla sendikalar olmadığını, konfederasyonumuzun bu görüşmelerin uzamasından dolayı son derece rahatsız olduğunu ifade ettik" şeklinde konuştu.

"Bakan Işıkhan taleplerimizi ve eleştirilerimizi haklı buldu"

Arslan, TÜHİS'le yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedemediklerinin altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:

"Maalesef TÜHİS'teki alışkanlıklar her dönem olduğu gibi bu sene de devam etti. 6 oturum yapmamıza rağmen kamu çerçevenin hiçbir maddesinde uzlaşma ve tutanak altına alınmış bir husus yok. Dolayısıyla bu gerçekten çalışanlarımızı, üyelerimizi de rahatsız eden bir tutum. Kasım ayından bekleyen toplu sözleşmelerimiz var. Dolayısıyla 8-9 aydır toplu sözleşme bekleyen çalışanların bugüne kadar geldiğimiz noktada TÜHİS'le bir madde üzerinde bile anlaşamamışsak burada bir sorun var demektir. Bakanımız da bu taleplerimizi, bu eleştirilerimizi haklı buldu ve toplu sözleşmesi sürecinin bir an evvel sonuçlanması için bir irade ortaya koyduğunu söyledi. Bizim taleplerimizin yeniden değerlendirileceğini bu tekliflerin son teklif olmadığını bundan sonra yeni teklifler oluşturmak için de bir dizi çabalar içinde olacağını Hazine ve Maliye Bakanımızla tekrar görüşeceğini ve işçilerin sendikaların taleplerinin azami ölçüde karşılanması için gereken çabayı göstereceğini ifade ettiler."

"Bakan Işıkhan kısa zamanda bize tekrar tekliflerini sunacaklarını ifade ettiler"

Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü sürecinin daha hızlı işlemesi için yeni bir komisyon kurulduğunu da hatırlattı.

Çalışanların beklentilerinin işveren tarafından yeni bir teklif sunulması olduğunu bildiren Arslan, "Bakanımız tekliflerini hazırlayacaklarını ve kısa zamanda bize tekrar tekliflerini sunacaklarını ifade ettiler. Biz de bu sürenin çok uzun olmamasını ve bir an evvel sonuçlandırılması hususunun altını çizdik. Umarım kısa zamanda ki HAK-İŞ olarak kamuda en fazla üyeye sahip konfederasyon olarak beklentilerimizin karşılandığı taleplerimizin ciddiye alınıp gerçekten işçilerin arzu ettiği bir noktaya taşıma konusunda gereken irade, gereken çalışma yapılır" diye konuştu.

Kamu işçilerinin sözleşme tarihlerinin iş koluna göre farklılık gösterdiğini açıklayan Arslan, bütün iş kollarının sözleşme tarihlerinin tek bir tarihte olması konusunda TÜRK-İŞ ile uzlaşma sağlayamadıklarını da sözlerine ekledi.

Arslan, Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde işçi tarafını temsilen HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ olarak iki konfederasyonun bulunduğunu fakat karşılarında ise TÜHİS sendikasının olduğunu hatırlattı. Arslan, TÜHİS'in değil bağlı olduğu konfederasyon olan TİSK'in görüşmelerde yer alması gerektiğini dile getirdi. - ANKARA