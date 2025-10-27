Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Mardin'de gazetecilere açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, genç istihdamı, sosyal güvenlik sistemi, ve istihdam politikalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Işıkhan, başlayan asgari ücret maratonuyla ilgili de kritik açıklamalar yaptı.

Milyonlarca çalışan yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merakla takip ederken geçtiğimiz günlerde işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele almak için toplanmıştı.

"ASGARİ ÜCRETİ HÜKÜMET BELİRLEMİYOR"

Aralık ayında başlayacak asgari ücret belirleme süreci hakkında konuşan Bakan Işıkhan, komisyonun yapısına dikkat çekti:

"Asgari ücreti hükümet değil, Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyonda kamudan, işçi kesiminden ve işveren kesiminden beşer temsilci yer alıyor. Bu üyeler ülkenin ekonomik koşullarını, enflasyonu ve yaşam şartlarını dikkate alarak ortak bir karar alıyorlar. Biz sosyal diyaloğa büyük önem veriyoruz."

Türk-İş ve Hak-İş'in komisyondaki temsil konusundaki açıklamalarına da değinen Işıkhan, "İşçi kesiminin somut önerilerini bekliyoruz. Taleplerini net şekilde ifade etmeleri için sürekli diyalog halindeyiz" ifadelerini kullandı.

"NEET GENÇLER İÇİN İSTİHDAM HAMLESİ GELİYOR"

Bakan Işıkhan, genç istihdamı konusunda yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verdi. NEET (Ne Eğitimde Ne İstihdamda Ne de Eğitimde Olan Gençler) grubuna özel projeler hazırladıklarını belirten Işıkhan, "Bu kesime yönelik önümüzdeki dönemde büyük bir istihdam hamlesi başlatacağız. Hedefimiz, üç yıl içinde üç milyon genci iş gücüne kazandırmak. Bu, en önemli hedeflerimizden biri" dedi.

"SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİMİZ DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR MODEL"

Son dönemde emekli maaş ödemeleriyle ilgili kamuoyunda ortaya çıkan tartışmalara da değinen Işıkhan, Türkiye'nin sosyal güvenlik sisteminin oldukça güçlü olduğunu vurguladı:

"Vatandaşlarımızın yüzde 99'u sosyal güvenlik şemsiyesi altında. Bu sistem sadece bireyi değil, ailesini de kapsıyor. Sigortalının vefatı durumunda geride kalanlara da ödeme yapılıyor. Dünyada bu kapsamda bir sistem bulmak gerçekten zor. Sosyal güvenlik sistemimizden kimsenin endişesi olmasın."

İŞÇİ TARAFI KOMİSYONUN İŞLEYİŞİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 25 Aralık 2024'te düzenlediği basın toplantısında 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret rakamını eleştirerek, "Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha biz TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılmayacağız" açıklamalarında bulunmuştu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da 27 Ekim 2025'te Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesi gerektiğine işaret ederek, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenme süreciyle ilgili, "TÜRK-İŞ ile yine bir görüşmemiz oldu. Katılmayacaklarını tekrar teyit ettiler. Bizim de katılmayacağımızı kendilerine tekrar ifade ettim" demişti.

"32.2 MİLYON VATANDAŞIMIZ İSTİHDAMDA"

İstihdam ve işsizlik rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Işıkhan, dijital dönüşüm, yapay zekâ ve yeşil ekonomi gibi yeni alanların istihdam politikalarında dikkate alındığını belirtti.

"Bugün itibarıyla 32.2 milyon vatandaşımız istihdamda. Emekli sayımız 17 milyona yaklaştı. 11.4 milyonu SSK, 2.9 milyonu Bağ-Kur, 2.5 milyonu ise Emekli Sandığı kapsamında. İşyeri sayımız da 2.3 milyona ulaştı" diyen Işıkhan, aktif-pasif oranını 2'ye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Hizmet sektörünün yüzde 57,9'luk oranla istihdamda ilk sırada olduğunu belirten Işıkhan, "Amacımız çalışma çağındaki atıl işgücünü yeniden ekonomiye kazandırmak" dedi.

"İSTİHDAMI KORUYAN İŞLETMELERE YENİ DESTEK GELİYOR"

Prim desteği düzenlemelerine de değinen Bakan Işıkhan, istihdamı koruyan firmalara yeni teşviklerin yolda olduğunu açıkladı:

"İstihdamı koruyan ve artıran firmalara destek vereceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerinde KOBİ'lere 2.500 lira destek sağladı. Biz bu desteği hem sektör hem miktar olarak genişleteceğiz. İmalat sanayindeki sektör sayısını artıracağız. Böylece üretimi koruyarak işsizliği tek hanede tutmayı hedefliyoruz."