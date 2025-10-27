Haberler

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aralık ayında başlayacak asgari ücret süreciyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu; kamu, işçi ve işveren temsilcilerinden oluşuyor. Bu üyeler ülkenin ekonomik koşullarını, enflasyonu ve yaşam şartlarını dikkate alarak ortak bir karar alıyorlar. Hükümet olarak diyaloğun güçlenmesini sağlıyoruz" dedi.

  • Asgari ücreti Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor, hükümet değil.
  • Hedef üç yıl içinde üç milyon NEET genci iş gücüne kazandırmak.
  • Türkiye'de vatandaşların yüzde 99'u sosyal güvenlik şemsiyesi altında.
  • Bugün itibarıyla 32.2 milyon vatandaş istihdamda.
  • İstihdamı koruyan ve artıran firmalara destek verilecek.
  • İşyeri sayısı 2.3 milyona ulaştı.

Mardin'de gazetecilere açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, genç istihdamı, sosyal güvenlik sistemi, ve istihdam politikalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Işıkhan, başlayan asgari ücret maratonuyla ilgili de kritik açıklamalar yaptı.

Milyonlarca çalışan yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merakla takip ederken geçtiğimiz günlerde işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele almak için toplanmıştı.

"ASGARİ ÜCRETİ HÜKÜMET BELİRLEMİYOR"

Aralık ayında başlayacak asgari ücret belirleme süreci hakkında konuşan Bakan Işıkhan, komisyonun yapısına dikkat çekti:

"Asgari ücreti hükümet değil, Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyonda kamudan, işçi kesiminden ve işveren kesiminden beşer temsilci yer alıyor. Bu üyeler ülkenin ekonomik koşullarını, enflasyonu ve yaşam şartlarını dikkate alarak ortak bir karar alıyorlar. Biz sosyal diyaloğa büyük önem veriyoruz."

Türk-İş ve Hak-İş'in komisyondaki temsil konusundaki açıklamalarına da değinen Işıkhan, "İşçi kesiminin somut önerilerini bekliyoruz. Taleplerini net şekilde ifade etmeleri için sürekli diyalog halindeyiz" ifadelerini kullandı.

"NEET GENÇLER İÇİN İSTİHDAM HAMLESİ GELİYOR"

Bakan Işıkhan, genç istihdamı konusunda yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verdi. NEET (Ne Eğitimde Ne İstihdamda Ne de Eğitimde Olan Gençler) grubuna özel projeler hazırladıklarını belirten Işıkhan, "Bu kesime yönelik önümüzdeki dönemde büyük bir istihdam hamlesi başlatacağız. Hedefimiz, üç yıl içinde üç milyon genci iş gücüne kazandırmak. Bu, en önemli hedeflerimizden biri" dedi.

"SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİMİZ DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR MODEL"

Son dönemde emekli maaş ödemeleriyle ilgili kamuoyunda ortaya çıkan tartışmalara da değinen Işıkhan, Türkiye'nin sosyal güvenlik sisteminin oldukça güçlü olduğunu vurguladı:

"Vatandaşlarımızın yüzde 99'u sosyal güvenlik şemsiyesi altında. Bu sistem sadece bireyi değil, ailesini de kapsıyor. Sigortalının vefatı durumunda geride kalanlara da ödeme yapılıyor. Dünyada bu kapsamda bir sistem bulmak gerçekten zor. Sosyal güvenlik sistemimizden kimsenin endişesi olmasın."

İŞÇİ TARAFI KOMİSYONUN İŞLEYİŞİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 25 Aralık 2024'te düzenlediği basın toplantısında 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret rakamını eleştirerek, "Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha biz TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılmayacağız" açıklamalarında bulunmuştu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da 27 Ekim 2025'te Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesi gerektiğine işaret ederek, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenme süreciyle ilgili, "TÜRK-İŞ ile yine bir görüşmemiz oldu. Katılmayacaklarını tekrar teyit ettiler. Bizim de katılmayacağımızı kendilerine tekrar ifade ettim" demişti.

"32.2 MİLYON VATANDAŞIMIZ İSTİHDAMDA"

İstihdam ve işsizlik rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Işıkhan, dijital dönüşüm, yapay zekâ ve yeşil ekonomi gibi yeni alanların istihdam politikalarında dikkate alındığını belirtti.

"Bugün itibarıyla 32.2 milyon vatandaşımız istihdamda. Emekli sayımız 17 milyona yaklaştı. 11.4 milyonu SSK, 2.9 milyonu Bağ-Kur, 2.5 milyonu ise Emekli Sandığı kapsamında. İşyeri sayımız da 2.3 milyona ulaştı" diyen Işıkhan, aktif-pasif oranını 2'ye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Hizmet sektörünün yüzde 57,9'luk oranla istihdamda ilk sırada olduğunu belirten Işıkhan, "Amacımız çalışma çağındaki atıl işgücünü yeniden ekonomiye kazandırmak" dedi.

"İSTİHDAMI KORUYAN İŞLETMELERE YENİ DESTEK GELİYOR"

Prim desteği düzenlemelerine de değinen Bakan Işıkhan, istihdamı koruyan firmalara yeni teşviklerin yolda olduğunu açıkladı:

"İstihdamı koruyan ve artıran firmalara destek vereceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerinde KOBİ'lere 2.500 lira destek sağladı. Biz bu desteği hem sektör hem miktar olarak genişleteceğiz. İmalat sanayindeki sektör sayısını artıracağız. Böylece üretimi koruyarak işsizliği tek hanede tutmayı hedefliyoruz."

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (16)

Haber YorumlarıVatan Daş:

Doldurun bakalım ceplerinizi. Halkı açlık seviyesinin altında yaşatıp ülkeyi talan edenler. Her zulmün bir sonu vardır elbet

Yorum Beğen115
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

hepiniz şahitsiniz. sizde bizde duyduk karşımızda emekliler çok yaşıyor onlara para yetiştiremiyoruz diyen bir iktidar var. demekki bunlar biz emekliler toptan ahrete intikal etse zil takıp oynayacaklar o günü Türkiye yüzyılında yerli ve milli bayram ilan edecekler

yanıt9
yanıt3
Haber YorumlarıSerkan Basar:

SEN Emekliden Haber ver Dayı Sürünüyorlar Resmen

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkağan soydem:

Milleti 3 kuruşa mahkum etmişler açlık sınırı altında yaşıyor emekli asgari ücretli bir iş başaracaklarmış gibi toplanıyorlar birde yalandan.

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMelih İnce:

ortamı sakinleştiren, süslü ve çevirkazı yanmasın cümleler. damaddan beri ülke gün yüzü görmedi. sandıkta görüşürüz

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıruhi kara:

Tamam artık Bağkur 10bin olur. Acısı bizden çıkıyor

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
