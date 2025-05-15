Bakan Işıkhan: 10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı sunulacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye genelinde 10 bin engelli vatandaşımız için İşgücü Uyum Programı kapsamında özel bir kontenjan tahsis ediyoruz. Bu sayede; engelli vatandaşlarımız Kamu Kurum kuruluşlarında kısmi zamanlı olarak çalışma hayatıyla buluşacaklar" dedi.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ENGELLİ VATANDAŞLARA MÜJDE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR ev sahipliğinde düzenlenen 'Engelli Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluşma' programına katıldı. Engelsiz İŞKUR Platformu ve Engelli İstihdamı Reform Paketi'nin tanıtımının yapıldığı programda, engelli vatandaşlarının istihdamının önemine vurgu yapıldı.

Program öncesinde Bakan Işıkhan, dans gösterisi gerçekleştiren engelli çocuklara ve öğretmenlerine çiçek takdiminde bulundu. Burada bir konuşma gerçekleştiren Işıkhan, Engelsiz İŞKUR Platformunu ve Engelli İstihdamı Reform Paketini paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İŞKUR aracılığıyla hayata geçirilen birçok uygulamanın ve yeni nesil çalışma modellerinin, toplumun farklı kesimlerine istihdam yolunu açtığını söyleyen Işıkhan, aynı zamanda bireyleri üretken, bilinçli ve donanımlı bir şekilde iş gücüne kazandırdığını kaydetti.

"17 BİN ENGELLİ VATANDAŞ İSTİHDAM EDİLDİ"

Çalışma hayatında özel politika gerektiren gruplar arasında engelli bireylerin kapsayıcı bir yere sahip olduğunu kaydeden Işıkhan, "2002 yılından bu yana yaklaşık; 550 bin engelli vatandaşımızın istihdama katılmasına aracılık ettik. 2024 yılında bu sayı; 45 bini aşmış, 2025 yılı ilk çeyreği itibarıyla; yaklaşık 17 bine ulaşmıştır" dedi.

Işıkhan, 2014 yılından bu yana 65 binden fazla engelli vatandaşın işbaşı eğitim programları ve mesleki eğitim kurslarından yararlandığını söyledi.

"ÖZEL GEREKSİNİMİ OLAN BİREYLER, İŞ HAYATINA KAZANDIRILACAK"

Işıkhan, Engelli İstihdamı Reform Paketi'ndeki önemli bir diğer gelişmenin ise Türkiye'de hibe kapsamında ilk kez uygulamaya başlanacak olan Destekli İstihdam Projesi olduğunu sözlerine ekleyerek, "Bu model, özellikle otizm spektrum bozukluğu, Down sendromu ve serebral palsi gibi özel gereksinimleri olan bireylerin, iş hayatına kazandırılmasını hedefliyor. Bu projeyle birlikte, sadece bir bireyin işe yerleşmesini değil, o bireyin iş yerinde uzun vadeli bir uyum ve başarı sağlamasını amaçlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, özellikle zihinsel veya gelişimsel farklılıkları olan bireylerin; iş hayatında kalıcı olabilmesi ancak çevresel desteklerle mümkün olabiliyor" ifadelerini kullandı.

ENGELLİ BİREYLERİ İSTİHDAM EDEN İŞVERENLERE ÜCRET DESTEĞİ

Destekli İstihdam modelinin üç ana destek alanıyla öne çıktığını vurgulayan Işıkhan, sözlerine şu şekilde devam etti: "İlk olarak, bu bireyleri istihdam eden işverenlere ücret desteği sağlıyoruz. Böylece işverenin engelli istihdam sürecinde; karşılaşabileceği ekonomik yükü hafifletmiş olacağız.

İkinci olarak, iş koçluğu desteği sunulacak. Bu destek kapsamında bireyin yanında yer alacak bir uzman, işe alım sürecinden başlayarak oryantasyon, görev uyumu ve günlük iş akışlarında bireyin hem teknik hem de sosyal anlamda desteklenmesini hedefliyor. Bu iş koçları sadece bireye değil, bu ekosistem içerisinde yer alan işverene ve iş arkadaşlarına da danışmanlık yaparak sürecin çok boyutlu şekilde yürütülmesine katkı sunacak.

Üçüncü olarak; engellilerin istihdam edilebilirliğini artıracak donanımlar için sunulan projedeki toplam engelli hibe tutarının, yüzde 25'i kadar iş yeri düzenleme desteği vereceğiz. Biliyoruz ki fiziksel düzenleme ya da ergonomik düzenlemeler, bireylerin işe devamını ve verimliliğini doğrudan etkileyebiliyor. Bu kapsamda iş yerlerinde gerekli uyarlamaların yapılması için mali ve teknik destek sağlayacağız."

"İŞ YERİ KURACAK HİBE DESTEĞİ 580 BİN LİRAYA ÇIKARILDI"

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyon Yönetmeliği'nde önemli değişiklikler gerçekleştirdiklerini de aktaran Işıkhan, "Engelli Projelerinin önceden; mutlaka İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarına götürülmesi gerekiyordu. Bu durum, ne yazık ki hem başvuru sürecini uzatıyor hem de zaman kaybına neden oluyordu. Artık bu zorunluluğu kaldırıyoruz. Bu sayede projeler, doğrudan komisyona iletilebilecek ve başvuru süreci çok daha sade ve hızlı hale gelecek. Ayrıca mevcut durumda Komisyon yılda yalnızca iki defa toplanabiliyordu. Bu da ne yazık ki sınırlı sayıda projenin değerlendirilmesine neden oluyordu. Yeni düzenlemeyle bu sınırı da kaldırıyoruz ve yılda altı defa toplanabilme imkanı getiriyoruz. Bu sayede daha fazla proje çağrısı yapabilecek, gelen başvuruları çok daha kısa sürede değerlendirebileceğiz. Yaptığımız bu düzenlemelerle, engelli bireylerin istihdamına yönelik projelerin hem başvuru hem de değerlendirme aşamalarında ciddi bir hız ve kolaylık sağlayacağız. Yılbaşından itibaren destek miktarlarını artırarak bu alandaki etkimizi daha da genişletmiş bulunuyoruz. 2025 yılı itibarıyla engelli kardeşlerimize hibe desteğini, 400 bin liradan; 580 bin liraya çıkardık" dedi.

"10 BİN ENGELLİ BİREYE KAMUDA İŞ FIRSATI SUNULACAK"

Engelli vatandaşların kamuda iş fırsatı sunulacağı bilgisini de veren Işıkhan, "Türkiye genelinde 10 bin engelli vatandaşımız için İşgücü Uyum Programı kapsamında özel bir kontenjan tahsis ediyoruz. Bu sayede; engelli vatandaşlarımız Kamu Kurum kuruluşlarında kısmi zamanlı olarak çalışma hayatıyla buluşacaklar. Ayrıca özel sektöre geçişi de destekleyecek önemli eğitimlerle beceriler kazanacaklar. Biz, Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir istihdam vizyonu ile ilerliyoruz" diye konuştu.