Bakan Göktaş: Kadın girişimciliği Türkiye'nin geleceğine yatırım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın girişimciliğine yapılan yatırımların, Türkiye'nin geleceğine yapılan bir yatırım olduğuna inandıklarını söyledi.

Göktaş, İzmir programı kapsamında Karabağlar Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi'ni ziyaret etti, ev aksesuarları kursiyerlerinin ürünlerini inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra barista kursunu ziyaret eden Göktaş, kursiyerlerle sohbet etti, kahve hazırladı.

Ziyarete, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı da katıldı.

"Her insan bulunduğu yerden dünyaya açılabiliyor"

Bakan Göktaş, daha sonra Konak ilçesinde bir otelde düzenlenen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Halkbank işbirliğiyle hayata geçirilen "Yükselen Kadınlar: Kendi İşim, Benim İzim" programına katıldı.

Burada konuşan Göktaş, İzmir'in üretim, ticaret, inovasyon ve girişimciliğin güçlü şehirlerinden olduğunu belirterek, kentin, kadının ekonomik hayata daha güçlü katılmasına, yenilikçi fikirlerin filizlenmesine ve yeni başarı hikayelerinin yazılmasına ilham vermeye devam ettiğini dile getirdi.

Göktaş, dünyanın üretim, ticaret ve ekonomik dengelerinin yeniden şekillendiği bir dönemden geçtiğini, artık ekonomilerin gücünün sadece büyük fabrikalarla, yatırımlarla ya da büyük merkezlerle ölçülmediğini anlatarak, "Bir fikri olan, emeğini bilgiyle buluşturan, doğru desteklerle güçlenen her insan bulunduğu yerden dünyaya açılabiliyor." dedi.

Bu yeni dönemin en güçlü aktörlerinden birinin kadın girişimciler olduğunu vurgulayan Göktaş, Türkiye'de kadın girişimciliği konusunda güçlü bir potansiyelin ve köklü bir birikimin bulunduğunu, ülkenin dört bir yanında kadınların yeni kooperatifler kurduğunu, markalar oluşturduğunu ve başarı hikayeleri yazdığını hatırlattı.

Bu potansiyeli büyütmek, daha fazla kadının başarı hikayesine dönüşmesini sağlamak için çalıştıklarını aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"2024-2028 dönemini kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile bu vizyonu somut hedefler ve güçlü politikalarla hayata geçiriyoruz. Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurullarıyla çalışmalarımızı yerelde güçlendiriyor, her ilin ihtiyacına uygun olan, sahaya dokunan projeler hayata geçiriyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi ile kadın-erkek fırsat eşitliğini, özel sektördeki kurum kültürünün güçlü bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu vizyonla kadın istihdamını ve kadın girişimciliğini üretimi, verimliliği, rekabet gücünü ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen temel unsurlar olarak ele alıyoruz."

Temiz teknoloji alanında çevreye duyarlı ve katma değeri yüksek iş fikirleri geliştiren kadın girişimcilere de destek olduklarını belirten Göktaş, 1366 kadın kooperatifine verdikleri desteklerle bugüne kadar yaklaşık 247 bin kişiye ulaştıklarını ifade etti.

Göktaş "Hobin İşin Olsun Projesi" ile kadınlara hobilerini e-ticaret aracılığıyla kazanca dönüştürme imkanı sağladıklarını, finansal okuryazarlık eğitimleriyle 1,3 milyondan fazla kadına ulaştıklarını anımsattı.

Kadın girişimciliğini destekleyen kamu kurumlarının çalışmalarını "kadingirisimci.gov.tr" web sitesiyle tek bir platformda bir araya getirdiklerini dile getiren Göktaş, kadınların ihtiyaç duydukları desteklere daha hızlı ulaşabilecekleri bir ekosistem oluşturduklarını anlattı.

"Kadın girişimciliğini güçlendiren önemli adım"

Bakan Göktaş "Yükselen Kadınlar: Kendi İşim, Benim İzim" programının kadın girişimciliğini güçlendiren önemli bir adım olduğunu ifade ederek, programla kadınların bilgiye, deneyime, finansal kaynaklara ve güçlü iş ağlarına erişimini kolaylaştırdıklarını vurguladı.

Program kapsamında katılımcıların, girişimcilik, kişisel marka yönetimi, yapay zeka, e-ticaret, finansal kaynaklara erişim gibi çeşitli konularda eğitim alacağını kaydeden Göktaş, "Yeni işletmeler kuruluyor, yeni istihdam alanları oluşuyor ve yerel kalkınma güçleniyor. Kadın girişimciliğine yapılan her yatırımın, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine yapılan bir yatırım olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

İzmir Valisi Süleyman Elban ise kadınların, tarih boyunca üretimin her aşamasında yer aldığını vurgulayarak, son yıllarda ekonomik hayatta daha görünür hale geldiğini belirtti.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da programın, kadınların potansiyelini geliştirmeleri ve küresel ölçekte rekabet edebilmeleri açısından önemli bir fırsat sunduğunu dile getirerek, "TÜİK verilerine göre bugün ülkemizde 1 milyon 240 bini aşkın kadın girişimcimiz var ve girişimciler içindeki kadın payı yüzde 18,2'ye ulaşmış durumdadır. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzda bu rakamlar bizim için sadece ivme kazanacağımız bir başlangıç çizgisidir. 12. Kalkınma Planımız doğrultusunda kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 40'ın üzerine taşımayı kesin ve tavizsiz bir hedef olarak belirledik." bilgisini paylaştı.

Konuşmaların ardından program kapsamında düzenlenen eğitimler gerçekleştirildi.