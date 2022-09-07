Bakan Dönmez, sıfır maliyet ile güneş enerjisinden tarla sulaması yapan MOBİTEM ürününü inceledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ayaş'ta sıfır maliyet ile çiftçinin ihtiyaç duyduğu suyu, güneş enerjisinden elde ettiği güç ile tarlaya pompalayan MOBİTEM ürününü inceledi. Bakan Dönmez, "Çiftçimiz karbondioksit salan motopomplar ile sulama yapıyordu. MOBİTEM ile çiftçinin, dolayısıyla bitkinin ihtiyaç duyduğu suyu, güneş enerjisinden temin etmiş olacağız" dedi.

Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. (TEMSAN) tarafından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının talimatı ile elektriğe ulaşımın kısıtlı olduğu küçük ölçekli tarımsal sulama yapılan alanlar için güneş enerjisini verimli şekilde kullanarak sulama yapma imkanı tanıyan MOBİTEM ürünü hayata geçirildi. TEMSAN'ın Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları sonucunda ortaya çıkan MOBİTEM, üzerine bulunan 2 beygir gücüne sahip santrifüj pompa aracılığıyla çiftçinin sulama ihtiyacına cevap veriyor. Ayrıca ürünün üzerinde bulunan alternatif akım elektrik bağlantıları sayesinde sulama kuyularında bulunan dalgıç pompalarında çalıştırılmasına imkan tanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara'nın Ayaş ilçesi İlhan Mahallesi'nde bir tarlada kullanılan MOBİTEM aracını incelemek üzere ziyarette bulundu. Bakan Dönmez beraberinde Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ile burada TEMSAN Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Öztürk'ten MOBİTEM'e ilişkin bilgi aldı. Bakan Dönmez ardından tarlanın sahibi ve çiftçilerle MOBİTEM ile ilgili sohbet etti. İlhan Mahalle Muhtarı Zekeriya Çalışkan'dan bölge çiftçisinin durumuna ilişkin bilgi edinen Bakan Dönmez daha sonra MOBİTEM yardımı ile sulanan tarlayı inceledi.

Bakan Dönmez, burada yaptığı konuşmasında, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan'ın 2 ay önce muhtarlarla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını ziyarete geldiğini hatırlatarak, "Yörenin ihtiyaç duyduğu konuları bakanlığımızla ilgili arz etmişti. Bunlardan birisi de sulamada daha ucuz ve daha temiz kaynaklara dayalı nasıl bir imkan sağlanabilir konusuydu. Orada değerlendirmiştik. Bizim yaklaşık bir yıldır devam eden TEMSAN üzerinden yürüttüğümüz bir Ar-Ge çalışması vardı. Sulamanın yapıldığı dolayısıyla elektrik ihtiyacının olduğu enerjiye ihtiyaç olduğu anlarda nasıl bir çözüm üretilebiliriz diye düşündük ve bu kapsamda da TEMSAN şirketimize de bu konuda çalışması konusunda da bir talimatımız oldu. Onlar da süratle Ar-Ge çalışmalarını yaptılar" ifadelerini kullandı.

"Biz çiftçinin, dolayısıyla bitkinin ihtiyaç duyduğu suyu, güneş enerjisinden temin etmiş olacağız"

Söz konusu tarlayı sulamada kullanılan MOBİTEM ürünün 2,1 kilovatlık en küçük modeli olduğu bilgisini veren Bakan Dönmez, "Ama aynı zamanda bunun 5 kilovatlık ve 15 kilovatlık diğer güçleri de üretebilen tesislere de çalışıyorlar. Çok kısa süre içinde de onların üretimi gerçekleşmiş olacak. Bu sayede kuru tarım yapılan yerlerde sulu tarıma geçiş için bir fırsat doğmuş olacak. ya da elektrik şebekesinden enerji kullanma imkanı olmadığı için çiftçimiz bunu motopomplar ile yapmaktaydı. Yani akaryakıt kullanıyordu. Benzinli pompalar ya da motorinli (mazotlu) pompalar kullanıyordu. Bunların maliyetlerini sıfırlamış oluyoruz bu sisteme geçmek suretiyle. Ayrıca çevreye hiç zarar vermeden yapıyoruz bunu. Motopomplar biliyorsunuz çalışırken egzozundan karbondioksit salıyor. Bunları da önlemiş oluyoruz. Temiz, Allah'ın verdiği nimeti enerjiye çevirmiş oluyoruz. Biz çiftçinin dolayısıyla bitkinin ihtiyaç duyduğu suyu, güneş enerjisinden temin etmiş olacağız" dedi.

Çiftçiye elektrik ve enerji noktasında bakanlık olarak yaptıkları destekleri anlatan Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

"Çiftçilerimiz az önce de sordular: Enerjiye bir bedel ödemiyoruz ancak bunun satın alınmasıyla alakalı bir bedeli olacak. Orada da Ziraat Bankası'nın geçtiğimiz aylarda açıkladığı bir kredi var. Sıfır faizli, 1 yıl ertelemeli ve 7 buçuk milyon liraya kadar çiftçi başına bir kredi imkanı sağlanıyor. Eğer bu teçhizatın tamamı yüzde yüz yerli üretilmişse. Eğer diğer teçhizatlar ithal üründe kullanılmışsa burada o zaman faiz desteği yüzde 75'e gerilemiş oluyor. Her halükarda piyasadaki cari faiz oranlarının çok daha altında. 0 diyebiliriz. Çiftçimize bu imkanları sunmuş oluyoruz."

MOBİTEM'in şu an Ar-Ge ve pilot üretim çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaşan Dönmez, "TEMSAN çok kısa bir süre içerisinde bunun seri üretimine de geçecek. Bunun satış ve satış sonrası destekleri ile alakalı olarak da Tarım Kredi Kooperatifi ile temas halindeyiz. İnşallah bu ürünleri Tarım Kredi Kooperatiflerinin bayileri üzerinden çiftçilerimizle buluşturmuş olacağız. Kredi imkanları dahilinde" diye konuştu.

Bakan Dönmez, konuşmasının ardından AK Parti Ayaş İlçe Başkanlığını ve esnafı ziyaret etmek üzere Camiatik Mahallesi'ne hareket etti. - ANKARA