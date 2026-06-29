Bakan Bolat: Türk ürünleri dünyada kalitenin sembolü

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Bugün Türk ürünleri dünyada kalitenin ve saygınlığın sembolüdür. Birçok sektörde dünyada ilk 5 ve ilk 10 içerisindedir. Dünyada güçlü bir Türkiye modeli var" dedi.

Bakanı Ömer Bolat, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda gerçekleştirilecek Ankara Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Zirvede, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz ve sektör temsilcileri de yer aldı. Burada konuşan Bakan Bolat, Türkiye'nin küresel ekonomideki zorluklara rağmen büyük bir başarı hikayesi yazdığını belirterek, "Bugün 1,6 trilyon dolarlık bir Türkiye'den bahsediyoruz. Küresel ticarette tarihin en sıkıntılı dönemlerinden biri yaşanırken, ülkemiz imalat sanayisi ve ihracat odaklı büyümesini kesintisiz sürdürüyor" dedi.

'İHRACAT, MİLLİ GELİRİN YÜZDE 25'İNİ OLUŞTURDU'

Mal ve hizmet ihracatının mayıs sonu itibarıyla son 12 aylık dönemde 396 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Bakan Bolat, bu sayının milli gelirin yüzde 25'ini oluşturduğunu söyledi. Geçen yıl ithalatla birlikte toplam 820 milyar dolarlık bir ticaret hacmini yönettiklerini belirten Bolat, "Bunu yönetmek kolay değil. Bir yandan yerli üretimi korurken, diğer yandan dünyadaki acımasız rekabete ve dev rakiplerin bol sübvansiyonlu hücumlarına karşı mücadele etmeniz gerekiyor" diye konuştu.

'SAĞLIK TURİZMİNİN KALBİ ANKARA'

Ankara'nın ekonomik dönüşümüne dikkat çeken Bakan Bolat, başkentin sadece bir memur ya da tarım şehri olmaktan çıkıp güçlü bir sanayi, Ar-Ge ve teknoloji üssü haline geldiğini söyledi. Kentte 14 organize sanayi bölgesi, teknoloji geliştirme merkezleri ve Ar-Ge merkezleri bulunduğunu ifade eden Bolat, "Türkiye'nin sağlık turizminin kalbi Ankara. Dünyadan hastalar geliyor. Çok ciddi bir sağlık ekonomisi var. Eğitimin merkezinin kalbi yine Ankara, bu da çok çok önemli. Türkiye'deki toplam Ar-Ge harcamalarının yüzde 30'unu Ankara yapıyor. Savunma sanayimiz geçen yıl 10 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı ve bu yılın ilk 5 ayında yüzde 29 artış sağladı. Ankara, savunma sanayisinin kalbidir" dedi.

'TÜRKİYE, GIPTA EDİLEN BİR ROL MODEL'

Pandemi sonrası dönemde G7 ülkelerinin birçoğunun ekonomik olarak henüz eski seviyelerine ulaşamadığını, Türkiye'nin endeks değerinin ise 100'den 135'e çıktığını aktaran Bakan Bolat, son 23 çeyrektir pozitif büyümenin sürdüğünü kaydetti. Türkiye'nin siyasetiyle, liderliğiyle ve üretim kalitesiyle dünyada gıpta edilen bir rol model olduğunu ifade eden Bolat, "Bugün Türk ürünleri dünyada kalitenin ve saygınlığın sembolüdür. Birçok sektörde dünyada ilk 5 ve ilk 10 içerisindedir. Dünyada güçlü bir Türkiye modeli var" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı