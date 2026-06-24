Bakan Bolat tekstil ve hazır giyim sektörünü değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Tekstil ve giyim sektörü iç pazarla birlikte 75 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Sektör istihdam açısından da birinci sırada. Böylesine altın yumurtlayan bir tavuğu hangi devlet, hangi hükümet gözden çıkarmaya cesaret eder ya da çıkarmak ister? Bu tevatürler yanlış" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Merter Sanayici ve İşadamları Derneği (MESİAD) tarafından düzenlenen Tekstil-Giyim Sektörü Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada sektördeki gelişmeleri değerlendiren Bolat, tekstil ve hazır giyim sektörünün 75 milyar dolar büyüklüğe ulaştığını söyledi. Bakan Bolat, sektörün istihdam ve ihracat açısından stratejik öneme sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Bolat, son yıllarda küresel ve bölgesel ölçekte yaşanan gelişmelere değinerek, Kovid-19 salgını, Rusya-Ukrayna Savaşı, Kahramanmaraş merkezli depremler ve yüksek enflasyon ortamına rağmen Türkiye'nin büyüme, istihdam ve ihracat performansını artırmaya devam ettiğini ifade etti.

"Pandemi sonrası talep patlaması yaşandı, sonrasında dış talep yavaşlasa da büyümeyi sürdürdük"

Tekstil ve hazır giyim sektörünü değerlendiren Bolat, "Pandemi dönemi sonrası talep patlaması yaşandı. 2021 ve 2022'deki anormal büyüme, Kovid-19 nedeniyle Batı'nın Çin ve Uzak Doğu yerine koşarak buraya gelmesinden ve 'Al sana iki yıllık sipariş, peşin para' şeklindeki talebinden kaynaklandı. Sonraki süreçte dış talep yavaşlasa da büyümeyi sürdürdük" dedi.

Türk üretici ve tacirlerinin dünyanın dört bir yanında faaliyet gösterdiğini belirten Bolat, Türkiye'nin 215 ülke ve gümrük bölgesine ihracat yaptığını, yurt dışı sermayeli 89 bin şirketin de Türkiye'de yatırım gerçekleştirdiğini söyledi.

Küresel ekonomide çeşitli zorlukların yaşandığını ifade eden Bolat, NATO ve Dünya Ticaret Örgütü'nde anlaşmazlıkların bulunduğunu, bazı ülkelerin tek taraflı ticaret kararları aldığını ve yüksek sübvansiyonlarla rekabet eden ülkelerin öne çıktığını belirtti.

Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim sektörlerine yönelik alınan tedbirlere de değinen Bolat, "Aldığımız tedbirlerin etkisi hazır giyim, iplik, kumaş, deri, saraciye ve ayakkabı sektörlerinde görülüyor. Bu alanlardaki ithalat geçen yıllara göre gerilemektedir" diye konuştu.

Türkiye'nin hazır giyim ve tekstilde dünyanın önemli üretici ve ihracatçı ülkelerinden biri olmaya devam ettiğini belirten Bolat, "Kendimize güvenmeye devam etmeliyiz. Birilerinin başka ülkelere yönelmesini örnek alıp peşinden gitmemize gerek yok. Birlikte hareket ederek güçlenebiliriz, panikle dağılarak bir sonuç elde edemeyiz" dedi.

Halı ve ev tekstili de dahil olmak üzere tekstil ve giyim ihracatının 31,7 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu aktaran Bolat, "Dünyada 7'nci, Avrupa Birliği ülkeleri arasında 3'üncü sıradayız. Avrupa kıtasında ise üretimde birinci sırada yer alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Böyle büyüklükte bir sektörü hangi devlet gözden çıkarmaya cesaret eder, bu tevatürler yanlış"

Sektörün ülke ekonomisi açısından önem taşıdığını da belirten Bakan Bolat, "Koskoca iç pazarımız var. 86 milyon nüfus, 65 milyon turist satın alıyor buradan. Tatile geliyor çanta, kıyafet, ayakkabı, aksesuar alıyor. Yılda 5 milyon gurbetçimiz geliyor. Genelde alışverişlerini buradan yapıyorlar. O nedenle iç pazarı da kattığımızda, ki iç pazarımız ihracatımızdan daha büyük, 75 milyar dolarlık bir sektörden bahsediyoruz. Bu anlamda tekstil ve giyim sektörü istihdam bakımından da birinci sırada. Böylesine altın yumurtlayan bir tavuğu hangi devlet, hangi hükümet gözden çıkarmaya cesaret eder ya da çıkarmak ister? Aklını peynir ekmekle yemesi lazım. Bu tevatürler yanlış" şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımızın makul fiyatlara kaliteli ürünlere ulaşması için çalışmalıyız"

Devletin ve hükümetin Türk üreticileri ile ihracatçıların yanında olmaya devam ettiğini belirten Bolat, "Pazarımız yalnızca belirli ülkelerle sınırlı değil, tüm dünya bizim için bir pazar niteliğinde. Bununla birlikte iç pazarımızı da ihmal etmemeliyiz. Vatandaşlarımızın makul fiyatlarla kaliteli ürünlere ulaşabilmesi için çalışmalı ve rekabet gücümüzü artırmalıyız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı