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Bolat, 5 lideri Ankara'da karşıladı

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla Türkiye'ye gelen Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Romanya Cumhurbaşkanı Nicu?or Dan, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Slovenya Başbakanı Janez Jansa ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı karşıladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla Türkiye'ye gelen Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Romanya Cumhurbaşkanı Nicu?or Dan, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Slovenya Başbakanı Janez Jansa ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı karşıladı.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen zirve kapsamında, ülkeye gelen Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, Romanya Cumhurbaşkanı Dan, Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini, Slovenya Başbakanı Jansa ve Arnavutluk Başbakanı Rama'yı, Esenboğa Havalimanı'nda karşıladıklarını bildirdi.

Bakan Bolat, zirve kapsamında gerçekleştirilecek temasların, müttefik ülkeler arasındaki işbirliğine katkı sağlamasını, dünyada barış, güvenlik ve istikrarın güçlenmesine vesile olmasını temenni etti.

Kaynak: AA / Serhat Tutak
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