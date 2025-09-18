Bakan Bolat: 'Libya ile gelecek yıl 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefliyoruz'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye- Libya Ortak Çalışma Grubu İkinci Toplantısı'nda, "Bu yıl karşılıklı ticaretimiz ilk 8 ayda yüzde 25 artışla 3 milyar dolara ulaştı. Yılın tamamını en az 4 milyar dolarla kapatmayı hedefliyoruz. Gelecek yıl da 5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefliyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Bolat ve Libya Ulaştırma Bakanı Şahubi Başkanlığında Türkiye-Libya Ortak Çalışma Grubu İkinci Toplantısı gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda İki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlenmesi adına atılacak adımlar ele alındı.

Toplantı öncesinde bir konuşma yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ortak Çalışma Grubu'nda Libya heyetine Libya Ulaştırma Bakanı Şahubi'nin, Türkiye heyetine ise Ticaret Bakanı olarak kendisinin başkanlık ettiğini bildirdi. Bakan Bolat, konuşmasında ilk toplantının 29 Nisan tarihinde Trablus'ta gerçekleştirildiğini ve toplantı sonucunda firma-işveren idare görüşmeleri için bir yol haritası işlevi gören bir tutanak imzalandığını hatırlattı.

"Gelecek yıl 5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefliyoruz"

İki ülke arasında 500 yıldan fazla köklü, tarihi, kardeşlik ilişkileri olduğu gibi, aynı zamanda da çok derin ekonomik ticaret ve yatırım ilişkileri bulunduğunu kaydeden Bolat, "Bu yıl karşılıklı ticaretimiz ilk 8 ayda yüzde 25 artışla 3 milyar dolara ulaştı. İnşallah yılın tamamını en az 4 milyar dolarla kapatmayı hedefliyoruz. Gelecek yıl da 5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefliyoruz" diye konuştu.

"Türk müteahhitleri bugüne kadar 641 proje, 31,5 milyar dolar değerinde çalışmasa gerçekleştirdi"

Bolat, müteahhitlik alanında Libya'nın Türkiye için çok çok kıymetli bir ülke olduğuna vurgu yaparak, "Türk müteahhitleri 1972 yılında yurt dışında ilk işe Libya'da başlamışlardı. Bugüne kadar 641 proje, 31,5 milyar dolar değerinde müteahhitlik çalışması gerçekleştirdiler. Aramızda eğitimde, sağlıkta, turizmde de çok yakın bir işbirliği ve geliş-gidişler vardır" ifadelerini kullandı.

Libya'nın dünyanın en kaliteli petrolünü ürettiğine dikkati çeken Bolat, Libya'yla enerji alanında da ciddi bir ticaretin bulunduğunu ve bu konuda iki ülkenin işbirliği içerisinde olduğunu sözlerine ekledi. Bakan Bolat, her iki ülkenin Enerji Bakanlıklarının ortak üretim için birlikte çalışmalar yaptığını söyleyerek, bundan sonraki süreçte tarım, balıkçılık, madencilik, yeraltı kaynakları ve güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerjide de işbirliği için önemli fırsatların olduğuna işaret etti.

Bakan Bolat, 2009 yılından beri yapılamayan Türkiye-Libya Karma Ekonomi Komisyonu Toplantısı'nın bu yıl Aralık ayı içinde yapılmasını Libya'ya önerdiklerini dile getirdi.

İki ülke arasındaki görüşmelerin daha da sıkılaşmasını hedeflediklerini söyleyen Bolat, bu çerçevede iki ülke arasında Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) kurulmasını önerdiklerini ve birkaç hafta içinde İstanbul'da Türkiye-Libya JETCO kuruluş anlaşmasının imzalanacağını sözlerine ekledi.

"Libya'da çalışmak isteyen, müteahhitler bu toplantıyı ilgiyle takip ediyorlar"

Türkiye-Libya Ortak Çalışma Grubu'nun iki iç savaş sırasındaki ortaya çıkan tıkanıklıklar ve görüş ihtilafları ile alakalı sorunları çözme konusunda önemli olduğuna değinen Bolat, "Bunun temelini 4 ay önce Trablus'ta ilk mutabakat zaptı ile atmıştık. Her iki tarafta da bu konuda iyi niyet, samimiyet ve güçlü bir irade var. Türkiye'den Libya'da çalışmak isteyen, devam etmek isteyen müteahhitler de bu toplantıyı ilgiyle takip ediyorlar. 4 ay önceki Libya ziyaretimizde Libya Başbakanı Dibeybe bize ve heyetimize 'yapacak çok işimiz var, geçmişteki olan konuları artık geride bırakıp birlikte çalışmak için ileriye bakalım' diye ümitle söylemişti. Aynı şekilde bizim Cumhurbaşkanımız da Libya'nın huzuru, istikrarı, kalkınması konusunda ve karşılıklı iş birliğini arttırma konusunda her zaman büyük bir gayret içinde oldu ve biz bakanları de bu konuda talimatlandırdı" değerlendirmesinde bulundu.

"Libya vatandaşları için kolaylaştırıcı uzun süreli çok girişli yeni bir vize sistemine geçildi"

İki ülke arasındaki vize uygulamasına ilişkin de bilgilendirmede bulunan Bakan Bolat, "15 Eylül itibariyle Libya vatandaşları için kolaylaştırıcı uzun süreli çok girişli yeni bir vize sistemine geçmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle de hem değerli bakanımı hem de değerli heyetine bu müjdeli haberi de huzurlarınızda vermek istiyorum. Bundan da memnuniyet duyuyorum. Toplantılarımızın inşallah her iki değerli kardeş ülke ve kıymetli halkları için hayırlar, bereket, esenlik getirmesini birlikte ekonomik ilişkilerimizi hızla geliştirmemize vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed Salim Şahubi ise gerçekleştirilen toplantının Ortak Çalışma Grubu'nun ikinci toplantısı olduğunu fakat, bunu bir merkezi görüşme olarak nitelendirdiklerini kaydetti.

Toplantı ile iki ülkenin gelecek dönemlerdeki ilişkilerinin temelinin de oluşturacaklarını kaydeden Şahubi, iki ülkenin ticari ilişkilerinin daha ileriye taşınması için çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

"Libya'nın Türkiye'ye ihracatı 320 milyon dolar düzeyinde"

İki ülke arasındaki ticari ilişkilere de değinen Şahubi, "Petrol alanında her iki ülke milli petrol şirketleri arasındaki hacme bakıldığı zaman 7,6 milyar dolar, Libya'dan Türkiye'ye bu 8 ay içerisinde 4 milyar dolarlık petrol gönderilmiştir. Buna mukabil Libya Türkiye'den 3,6 milyar dolar düzeyinde petrol ürünleri ithalatı yapmıştır. Petrol dışı ticarete bakacak olursak, Libya'nın Türkiye'ye ihracatı 320 milyon dolar düzeyinde, buna mukabil Türkiye'nin de Libya'ya ihracatı 3 milyar dolar seviyesinde. 2025 yılının ilk 8 ayı rakamlarına bakacak olursak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31'lik bir artış sağlanmıştır. Bunun çok önemli olduğunu söyleyebiliriz çünkü Libya'nın ticaret ortaklarıyla şu ana kadar bu düzeyde bir ticareti olmamıştır" ifadelerine yer verdi.

"Libya'nın güneyinde Sabha Kentine yeni seferlerin başlatılması için çalışmalar yapıyoruz"

Libya ile Türkiye arasında hava yollarında yeni seferlerin başlatılması için çalışmalar yaptıklarını belirten Şahubi, "Türkiye ile Libya arasında haftada 50 uçuş gerçekleştirilmekte. Libya'nın güneyinde Sabha Kentine yeni seferlerin başlatılması için çalışmalar yapıyoruz. Libya havalimanlarının Afrika'ya açılması konusunda, ulaştırma alanında Türkiye ile ortaklık arzu ediyoruz. Libya'nın Akdeniz'deki merkezi konumu ve Afrika'daki konumu nedeniyle bu proje hem Libya için hem de Türkiye için stratejik bir projedir" dedi.

Şahubi, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi çerçevesinde Türk firmalarına yeni petrol sahalarının açılması konusunda büyük bir fırsat doğduğunu sözlerine ekledi.

Toplantı, konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti. - ANKARA