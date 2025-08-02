Bakan Bolat: 25 milyar dolarlık ihracat ile tarihimizin aylık ihracat rekorunu kırdık

SAMSUN'da temmuz ayı dış ticaret sonuçlarına dair açıklama yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuzda 25 milyar dolarlık ihracatla şimdiye kadarki en yüksek aylık ihracat değerine ulaşıldığını belirterek, "Temmuz ayında ülkemiz tarihinde bir ayda gerçekleştirilen en yüksek mal ihracatı seviyesine eriştik. Son bir yılın toplamında da bugüne kadarki en büyük mal ihracatı miktarını görmüş olduk" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı dış ticaret verilerine ilişkin basın toplantısını, İlkadım ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda gerçekleştirdi. Samsun Valisi Orhan Tavlı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve çok sayıda davetli de programa katıldı.

Bakan Ömer Bolat, 2025 Temmuz ayıyla birlikte tüm zamanların en yüksek mal ihracatı rekorunun kırıldığını belirterek, "Bir ayda ulaşılan en büyük ihracat hacmi 25 milyar dolar oldu. Geçen yıl temmuz ayında bu rakam 22,5 milyar dolardı. Bu da demek oluyor ki 2,5 milyar dolarlık ek ihracat gerçekleştirilmiş oldu. Bu artış oranı yüzde 11'e denk geliyor. Söz konusu 2,5 milyar dolarlık artış, son 1 yıllık toplam ihracatımıza da aynı oranda katkı sağladı. Haziran ayı ise Kurban Bayramı nedeniyle 20,5 milyar dolar seviyesinde kalmıştı. Dolayısıyla bir önceki aya kıyasla 4,5 milyar dolarlık bir yükseliş söz konusu" diye konuştu.

'YILIN 7 AYININ 6'SINDA MAL İHRACATIMIZ YÜKSELDİ'

İhracat verileri hakkında detaylı bilgilendirmede bulunan Bakan Bolat, "Bu yılın ilk 7 ayının 6'sında ihracatımız artış göstermiş durumda. Daha önce Haziran 2022, Mart 2023 ve Mayıs 2024'te rekor seviyelere ulaşmıştık. 14 ay önce ilk kez 24 milyar doları yakalamıştık. Mayıs 2025'te 25 milyar dolara yaklaşmış, 24 milyar 800 milyon doları görmüştük. Temmuz 2025'te ise bu kez tam 25 milyar dolara ulaşmayı başardık. Bundan sonraki hedefimiz inşallah aylık 26 milyar dolara varmak olacak. Bunun için bakanlık, hükümet ve tüm ihracatçılar olarak yoğun bir şekilde çalışacağız. Yılın 7 ayının 6'sında mal ihracatımız yükseldi. Temmuzda ithalatın artış temposu da düştü. Bu da dış ticaret açığında gerilemeye yol açtı. 2024'ün ilk 7 ayına baktığımızda en güçlü artış oranı temmuzda kaydedildi. Geçtiğimiz ayki artış yüzde 11 oldu. Bu, temmuz ayları içinde en yüksek seviyeyi ifade ediyor. Haziranda bu oran yüzde 7,9, nisanda ise yüzde 7,7 idi. Böylece 22,5 milyar doların üzerine 2,5 milyar dolar daha eklenerek aylık mal ihracatında 25 milyar dolara ve yüzde 11'lik yükselişe ulaşılmış oldu. Döviz kuru ve takvim etkisi kısmen pozitif olsa da asıl etki, bu yıl özellikle mart ayından itibaren ihracatın yukarı yönlü bir seyir izlemesi ve sanayi üretimine katkıda bulunmasıdır. Bu kapsamda parite kaynaklı 831 milyon dolarlık bir artı değer oluştu. Ancak benzer şekilde ithalatta da 700 milyon dolarlık bir parite kaynaklı yükseliş yaşandı. Böylece net katkı 130 milyon dolarda kaldı. Temmuz ayında elde edilen yüzde 11'lik artış, ihracat artış ivmesinin sürdüğünü göstermektedir" ifadelerini kullandı.

'ENERJİ ÜRÜNLERİNDE TEMMUZDA YÜZDE 11'LİK YÜKSELİŞ SÖZ KONUSU'

Yıllık bazdaki ihracat rakamlarının umut verici olduğunu söyleyen Bakan Bolat, "Altın ihracatında yüzde 40'lık bir düşüş gerçekleşirken, enerji ürünlerinde temmuz ayında yüzde 11'lik bir yükseliş söz konusu. Ocak ile temmuz arasındaki ihracat toplamına baktığımızda, yüzde 5,2 oranında artışla 156,4 milyar dolara ulaştık. Geçen yılın aynı döneminde bu miktar 148,7 milyar dolardı. Böylece ilk 7 ayda 7,7 milyar dolarlık bir artı değer oluştu. Bu da aylık ortalamada 1,1 milyar dolar demek. Kalan 5 ayda aynı tempoyu koruyabilirsek yılı en az yüzde 5 ihracat artışıyla kapatmayı hedefliyoruz. Son 26 ayın 19'unda aylık bazda ihracat artışı sağladık. Temmuz itibarıyla son 12 ayda ülke tarihimizin en büyük mal ihracat hacmine erişmiş olduk. Yıllık toplamda 270 milyar dolara çok yaklaştık, şu an 269,4 milyar dolardayız. Temmuzda yapılan 2,5 milyar dolarlık ek ihracatla yıllık büyüme oranımız yüzde 3,1'e çıktı. Böylece yıllık bazda 8 milyar dolarlık ek gelir oluştu. Allah izin verirse yılı tamamladığımızda yüzde 5'in altına düşmeden yıllık 12 milyar dolarlık ek mal ihracatı kazandırmış olacağız" dedi.

'DIŞ TİCARET AÇIĞINI 90 İLA 95 MİLYAR DOLAR BANDINDA TUTMAYI HEDEFLİYORUZ'

Dış ticaretteki açığın da olumlu seyrettiğini vurgulayan Bakan Bolat, "Temmuz ayında ithalat 31,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yüzde 5,4 oranında yükseliş var; ihracat yüzde 11 artarken ithalat artışı yüzde 5,4'te kaldı. Doğal gaz ithalatı ve fiyatları, altın ithalatındaki yükseliş ve otomotiv ithalatındaki artış, ithalat kalemini olumsuz yönde etkiliyor. Ayrıca ay sonunda yaklaşık 600 milyon dolarlık uçak alımı da eklendi. Buna rağmen ithalat dengesi makul düzeyde ilerliyor. Sonuç olarak temmuzdaki dış ticaret açığı 6,4 milyar dolar oldu. Bu rakam geçen yılın temmuzundaki 7,3 milyar dolara kıyasla yüzde 12 gerileme anlamına geliyor. Son 9 ayın en düşük dış ticaret açığı kaydedildi. Bu da olumlu bir tablo çiziyor. İhracatın ithalatı karşılama oranı da sevindirici bir seviyeye geldi ve yüzde 80 sınırına dayandı. Oran 79,53 oldu ve geçen yılın temmuzuna göre 4 puanlık bir artış var. Bu da son 9 ayın en yüksek karşılama oranı anlamına geliyor. Son 26 ayın 15'inde dış ticaret açığında azalma sağladık. Ocak-temmuz dönemi verilerinde ihracatta yüzde 5,2'lik artış, ithalatta ise yüzde 6,9'luk bir artış yaşandı. Açık tarafında ise yüzde 12'lik bir artış söz konusu oldu. Böylece ilk 7 ayda yaklaşık 56 milyar dolarlık bir açık oluştu. Özellikle temmuzdan itibaren açığın artış hızında bir yavaşlama gözlemleniyor. Önümüzdeki aylarda da bu eğilimi sürdürmeyi amaçlıyoruz. Dış ticaret açığını 90 ila 95 milyar dolar bandında tutmayı hedefliyoruz" diye konuştu.