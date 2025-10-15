Bakan Bayraktar, Moskova'da Enerji İşbirliği Görüşmeleri Gerçekleştirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus, Macar, Vietnamlı ve Suudi Arabistanlı yetkililerle enerji alanında işbirliğini derinleştirmeye yönelik görüşmeler gerçekleştirdi.

Bayraktar NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Moskova'da Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud, Vietnam Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bui Thanh Son, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.

Temaslar çerçevesinde Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud ile kapsamlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Bayraktar, iki ülke arasında enerji alanında mevcut işbirliğini genişleterek yeni projeler ve ortak yatırımları daha da ileri taşıma iradesi ortaya koyduklarını belirtti.

Bayraktar, görüşmeye ilişkin "Yenilenebilir enerji ve enterkonneksiyon altyapıları alanlarında da güçlü bir işbirliği kapasitesine sahip olduğumuzu belirterek bu alanlarda somut adımlar atma ve ortak hareket etme konusunda karşılıklı mutabakat sağladık." ifadelerini kullandı.

Vietnam Başbakan Yardımcısı Bui Thanh Son ile görüşmesinde ise Türkiye ve Vietnam arasında yenilenebilir enerji ve madencilik alanlarında karşılıklı yatırım ve teknoloji işbirliğini geliştirecek adımları ele alarak, iki ülke arasındaki ekonomik ve stratejik ortaklığı derinleştirme isteğini ortaya koyduklarını belirten Bayraktar, "Asya ile enerji ve maden temelli yeni işbirlikleri kurarak bölgesel kalkınmada aktif rol üstlenmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TPAO ile MOL arasında işbirliğinin artırılması hedefleniyor

Bayraktar, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile yaptıkları görüşmede özellikle doğal gaz ticareti konusunda BOTAŞ ve Macaristan devlet şirketi MVM arasındaki işbirliğinin güçlendirmesini değerlendirdiklerini vurguladı.

Ayrıca Macar Bakan ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve Macaristan'ın uluslararası petrol ve gaz şirketi MOL arasında bölgesel hidrokarbon arama ve üretim işbirliğinin artırılması konusunda mutabık kaldıklarını kaydeden Bayraktar, "Ülkelerimiz arası imza altına aldığımız anlaşmalarla kritik alanlarda ortak projeleri hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Sayın Szijjarto ile Türkiye-Macaristan arasındaki ilişkileri daha da ileri taşıma hususunda fikir birliğimizi vurguladık." ifadelerini kullandı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile de verimli bir görüşme gerçekleştirdiğinin altını çizen Bayraktar, "Görüşmemizde mevcut projelerin ilerleyişini ele alırken, özellikle nükleer enerji ve hidrokarbon alanlarında yeni işbirliği fırsatlarını da kapsamlı şekilde değerlendirdik. Rusya ile olan enerji ortaklığımız, karşılıklı güven, uzun vadeli stratejik vizyon ve bölgesel istikrarı birlikte şekillendirme iradesi üzerine kurulu biçimde gelişmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bayraktar, ayrıca Gazprom Başkanı Aleksey Miller ile bir araya geldiklerini belirterek, "Türkiye ile Rusya arasındaki doğal gaz alanındaki köklü işbirliğini değerlendirerek, bu ortaklığı daha ileriye taşıyacak yeni adımlar üzerine verimli ve stratejik bir görüşme gerçekleştirdik. Enerji alanında kazan-kazan esasına dayalı olarak yürüttüğümüz bu güçlü birliktelik, bölgemizdeki arz güvenliğini güçlendirmeye ve küresel enerji istikrarına katkı sunmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.