BM Genel Kurulu'nda Türk Heyeti Enerji ve Madencilik Alanında Temaslarda Bulundu

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Kurulu, her yıl olduğu gibi dünyanın önemli isimlerini ABD'nin New York şehrinde bir araya getiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Türk heyeti, genel kurul çalışmalarının yanı sıra muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştiriyor. Heyette yer alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte toplantılara katılırken enerji ve madencilik başlıklarında temaslarda bulunuyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türk-Amerikan İş Konseyi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Türk ve Amerikalı iş insanlarıyla gerçekleşen yuvarlak masa toplantısında yer aldı.

İNSANLIĞIN SESİ

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı toplantıda hazır bulunan Bakan Bayraktar, etkinliğe ilişkin olarak sosyal medyadan açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyanın dört bir yanında adaletin, barışın ve hakkın savunucusu olmaya devam edeceğini güçlü bir şekilde ifade ettiğini aktaran Bayraktar, "Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde zulme karşı adaletin, umutsuzluklara karşı barışın, çıkar hesaplarına karşı insanlığın sesi olmaya devam edecek" dedi.

DÜNYA BANKASI İLE TEMAS

Bakan Bayraktar, Dünya Bankası'nın Operasyonlardan Sorumlu İcra Direktörü Anna Bjerde ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'nin enerji dönüşüm süreci ve bu alandaki yatırım ihtiyaçlarını ele aldıklarını ifade eden Bayraktar, "Yenilenebilir enerji, elektrik iletim ve dağıtım altyapısı, nükleer, doğal gaz ve kritik mineraller konularında iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Ülkemizde şeffaf, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir yatırım ortamı oluşturma hedefimiz doğrultusunda Dünya Bankası ile ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" değerlendirmesini yaptı.

HARTREE İLE YENİ İŞ BİRLİĞİ

Bakan Bayraktar, küresel enerji piyasanın önde gelen enerji şirketleriyle de temaslarda bulundu. Enerji şirketi Hartree'nin üst düzey yöneticileri ile bir görüşme gerçekleştiren Bayraktar, "Bu ayın başında Milano'da imzaladığımız LNG tedarik anlaşmasının ardından, mevcut iş birliğimizi değerlendirdik. Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak daha uzun vadeli yeni iş birliği imkanlarını da ele aldık" ifadelerini kullandı.

İki hafta önce İtalya'da gerçekleştirilen Gastech 2025 etkinliğinde BOTAŞ ile Hartree arasında orta vadeli 600 milyon metreküplük bir LNG anlaşması imzalanmıştı.

CHEVRON EURASIA İLE GÖRÜŞME

Chevron Eurasia Başkanı Derek Magness ile de bir araya gelen Bayraktar, LNG ticareti ile hidrokarbon arama ve üretimi başta olmak üzere, Türkiye'de ve farklı coğrafyalarda olası iş birliği imkanlarını değerlendirdiklerini söyledi.