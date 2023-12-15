Bafra OSB, 26 yıl sonra içme suyuna kavuşuyor

Samsun'un Bafra ilçesindeki organize sanayi bölgesine (OSB) 26 yılın ardından içme suyu hattı için çalışmalar başlatıldı. Yaklaşık 8 kilometre uzunluğunda ve 315 milimetre çapında polietilen boru imalatı ile isale hattı inşaatı gerçekleştirilecek. 1 ay içerisinde tamamlanması hedeflenen çalışmaların ardından saatte 200 metreküp su akışı sağlanacak.

Samsun'un Bafra ilçesindeki organize sanayi bölgesine ( Osb ) 26 yılın ardından içme suyu hattı için çalışmalar başlatıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi İdaresi Genel Müdürü (SASKİ) Bahattin Yanık, "Planlarımıza göre 1 ay içerisinde bu hattı yaparak, saatte 200 metreküp memba kalitesindeki suyu ulaştıracağız" dedi.

Bafra Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ), yapılan törenle 26 yıl sonra içme suyuna kavuşmanın sevincini yaşadı. Çalışmalar çerçevesinde yaklaşık 8 kilometre uzunluğunda ve 315 milimetre çapında polietilen boru imalatı ile isale hattı inşaatı gerçekleştirilecek. 1 ay içerisinde tamamlanması hedeflenen çalışmaların ardından saatte 200 metreküp su akışı sağlanacak.

"Saatte 200 metreküp su ulaşacak"

Bafra OSB'de gerçekleştirilen törende açıklamalarda bulunan SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık, "SASKİ Genel Müdürlüğü ile Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüz arasında yapılan protokol ile Bafra ilçemize ulaştırılmış olan 19 Mayıs Baraj suyunun OSB'mize de ulaştırılması için çalışmalara başlamış bulunuyoruz. Proje kapsamında yaklaşık 8 kilometre uzunluğunda 315 milimetre çapında polietilen boru imalatı ile isale hattı inşaatı gerçekleştirilecek. Şu anda boruların tedariki yapıldı. İnşaat ekiplerimiz sahaya indi. Planlarımıza göre, 1 ay içerisinde bu hattı yaparak şu anda bulunduğumuz 64 metre üst kotalı ayaklı depoya 19 Mayıs baraj suyunu, memba kalitesindeki suyu ulaştıracağız. Saate 200 metreküp yani 1 saniyede 55 litre memba kalitesinde musluktan içilebilir suyu ulaştırmış olacağız" şeklinde konuştu.

"Bu suyun kıymetini bilmemiz gerekiyor"

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen de projeden mutlu olduğunu belirterek "Organize sanayi yönetimi olarak gerek fabrikadaki işçilerimizin sağlıklı suya erişmesi gerekse proses olarak kullandığımız suyun sağlıklı olması noktasında bir adım atılmıştı. Çok uygun fiyata bu yatırım yapılıyor. Sağlıklı suya günümüzde ulaşılması neredeyse imkansız oldu. Küresel ısınma, çevre kirliliği bizi son derece rahatsız ediyor. Bu yüzden bu su çok önemliydi. Kıymetini bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Emeği geçen herkesi kutluyor ve teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

"OSB'de 26 yıldır suyumuz yoktu"

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Sefa Kocabaş, 26 yıldır yaşanan su probleminin çözüme kavuşmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, emeği geçen herkese etti. Kocabaş, "Bafra OSB'de 26 yıl sonra temiz ve içilebilir suya kavuşmanın sevincini yaşamaktayız. Ayrıca, içme suyunun devamında da inşallah en yakın zamanda camimizin temelini de Allah bize böylece birlikte atmayı nasip etsin" diye konuştu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın da katıldığı program, yapılan duanın ardından sona erdi. - SAMSUN