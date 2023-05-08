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Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Aydın Ticaret Borsasında kuru incir, kilogramı 55 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsasında kuru incir, kilogramı 55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Sızma zeytinyağı81,0097,00
Kuru incir55,0055,00
St1 mahlıç37,5041,00

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Ekonomi

Aydın Ekonomi Haberler

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