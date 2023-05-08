Aydın Ticaret Borsası
Ekonomi Haberleri
Aydın Ticaret Borsasında kuru incir, kilogramı 55 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incir, kilogramı 55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Sızma zeytinyağı
|81,00
|97,00
|Kuru incir
|55,00
|55,00
|St1 mahlıç
|37,50
|41,00
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Ekonomi
Aydın Ekonomi Haberler
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