Aydın'ın zeytinyağı ihracatında İspanya birinci sırada

Önemli tarım ürünleriyle ülke ekonomisine katkı sağlayan Aydın'da 2024'ün ilk 2 ayı ihracatında İspanya birinci sırada yer alırken, dünya zeytin üretimde birinci sırada yer alan İspanya'da, Aydın'ın sarı altını zeytinyağı güçleniyor.

2024 yılına mevcudu korumak hedefiyle giren Egeli ihracatçılar, 2024 yılının ilk iki ayında yüzde 4 artışla 3 milyar 56 milyon dolarlık ihracata imza atarken, 197 farklı ihraç pazarına ulaşarak, 104 ülke ve bölgeye ihracatını artırmayı başardı. Bu çerçevede Aydın'ın sarı altını olarak bilinen zeytinyağı, Avrupa pazarında her geçen gün güçlenmeye devam ediyor. Dünya zeytin üretiminde birinci sırada yer alan İspanya, Aydın'ın 2024 yılının ilk 2 ayındaki ihracatında birinci sırada yer aldı. Ayrıca ilk 2 ay içerisinde zeytin, zeytinyağı sektörü, 36 milyon dolarla İspanya'ya ihracat gerçekleştirdi. Özellikle İspanya'daki rekoltenin düşük olmasını fırsata çeviren Aydınlı ihracatçılar, İspanya pazarında Türkiye'nin pazar payını artırmayı hedefliyor. - AYDIN