Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ahilik Haftası Etkinliklerine Katıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Ahilik Haftası nedeniyle düzenlenen etkinliklere katılan Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkçü, Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Dursun Öztunç ve yönetimini ziyaret ederek günlerini kutladı.

Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkçü, Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Dursun Öztunç ve yönetimini ziyaret ederek Ahilik haftasını kutladı. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın, 18-24 Eylül Ahilik Haftası dolayısıyla ilçedeki oda başkanları ve yılın Ahileri ile bir araya geldiği Hangar Kafe&Restoran'da düzenlenen plaket töreninin ardından Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret etti.

"Ahilik demek; dürüstlük, mertlik, yiğitlik, doğruluk demektir"

Başkan Künkçü, burada yaptığı konuşmada Ahilik ve esnafın durumu ile değerlendirmede bulunarak piyasadaki ekonomik durgunluğun yılbaşına kadar süreceğini ve esnafın da buna göre tedbirini alarak olumsuz durumlara karşı dikkatli olmasını istedi. Başkan Künkçü konuşmasında: "Ahilik demek; dürüstlük, mertlik, yiğitlik, doğruluk demektir. Dolayısıyla bu yüzyılın Ahi temsilcileri bizleriz. Ahilerimiz de esnafımız ve sanatkarımız. Bu haftanın onlara hayırlar getirmesini diliyorum. Bizim de görevimiz bu Ahi Evran'dan gelen bu kültürü ve bu ahlakı gelecek nesillere, onların da daha sonra gelecek nesillere aktarmasıdır. Bu 1073'den bu yana yüzyıllardır devam etmiş ve yaklaşık bin yıl olmuş, inşallah bir bin yıl daha, üç bin yıl daha bu geleneğimiz devam eder. Ahiliğin bir özeliği daha var. Ahilik, dünyada ilk teşkilatlanma, ticaretin ve sanatın teşkilatlanmasını öngörmüştür ve bin yıldan beri de dünyada ilk olmuştur. Diğer özelliği ise o dönemde devleti tutan temel unsurlardan birisi olmuştur. Zor yıllarda dahi ahilik zinciri kırılmamış ve ahilik temeli Osmanlı'nın temeli olmuştur."

"Esnafımız tasarruf ve sabır etsin"

Başkan Künkçü, "Günümüzde enflasyonun düşmesi için uygulanan devlet politikaları nedeniyle piyasalarda biraz durgunluk yaşanıyor. Sıkı para politikaları yılbaşına kadar devam edecek. Piyasalardaki sıkı döngü bizlere yansıdı. Ama bu durum geçici ve yılbaşından sonra piyasalar açılarak faiz oranları düşecek. Zor günlerimizde tabi ki Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi her zaman esnafımızın yanımızda oldu. Nazilli olarak her zaman hem çalışmaları hem de destekleri ile esnafımızın kurtarıcısı oldu. Devletimizin ucuz kredilerinde her zaman yararlandık. Bu sıkı dönmede yine aynı şekilde destek alacağız. Esnafımız öncelikle bu dönmede işler hızlı olmadığından dolayı en hızlı yöntem tasarruf ve sabırdır. Esnafımız dünyayı etkileyen pandeminin hemen ardından büyük deprem felaketini de yaşadı. Ama Nazilli her zamanki gibi tek yürek olarak gerekeni yaptı. Tasarruf politikalarına uyarak sabredeceğiz ve yılbaşından sonra rahata kavuşacağız. Bu dönemde esnafımıza destek olan Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Dursun Öztunç ve yönetimine çok teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN