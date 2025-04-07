Aydın'da kendiliğinden yetişen bu otlar garibanın cüzdanını, zenginin sofralarını süslüyor

Bahar aylarında dağlarda kendiliğinden yetişen, halk arasında 'kedirgen' ve 'sarmaşık otu' olarak bilinen otlar, işsizlerin umudu oldu. Son yıllarda özellikle Kıyı Ege illerinde tüketimi oldukça artan ve doğal olduğu için 'sağlıklı bir gıda' olarak bilinen sarmaşıklar köylerde yaşayan garibanların yüzünü güldürüyor. Aydın'da her bahar sezonunda sarmaşık otları dağlardan binlerce bağ toplanıp şehirlerde tüketime sunuluyor.

BİNLERCE KİŞİ EKMEK YİYOR

Aydın ve çevresinde çocukluğundan bu yana sezonunda sarmaşıkları toplayıp şehir merkezlerindeki manavlara satan Ramazan Çapar, bölgenin bu otu sayesinde binlerce kişinin ekmek yediğini belirtti. "Aydın'ın nimeti" olarak isimlendirdiği bu otlar sayesinde yediden yetmişe ihtiyacı olan herkesin para kazandığını belirten Çapar, "Bu yıl kuraklık nedeniyle Ramazan Bayramı'na kadar sarmaşık kıt idi. Bu nedenle bağının fiyatı tüketiciye 100 TL'ye kadar ulaştı. Çok şükür 5 gündür Ege Bölgesi yağışlı. Önümüzdeki günlerde sarmaşıkların bolca çıkacağını umuyoruz. Bollaşınca fiyatı düşer ama daha çok toplanabildiği için herkesin kazancı da artar" ifadelerini kullandı.

"EMEK DIŞINDA HİÇBİR MALİYETİ YOK"

Aydın'ın Germencik ilçesi ile Nazilli İlçesi dahil bu arada kalan havzada dağlarda her bahar mevsimi kendiliğinden yetişen bu otların mevsimin durumuna göre 2-3 aylık bir ömrü olduğunu belirten Ramazan Çapar, şu ifadeleri kullandı: "Germencik'in Efeler, Köşk, Sultanhisar, Koçarlı, Nazilli'nin köylerinde sağlığı ve vakti müsait olan pek çok kişi sezonunda her gün sarmaşık toplar. Bağ yapılarak satışa sunulan bu otlar her gün toptancılar tarafından köylerden toplanıp şehir merkezlerinde satışa sunuluyor. Toplarken verilen emek dışında hiçbir maliyeti olmayan sarmaşık toplayana para, yiyene şifa kazandırır."