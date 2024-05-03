Üye Girişi
Haberler

Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü İtalya dışında yükselişle tamamladı. İngiltere, Almanya ve Fransa'da endeksler artarken, İtalya'da ise düşüş yaşandı. Avro/dolar paritesi ise yükseliş gösterdi.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü İtalya dışında yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,46 artışla 505,53 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 değer kazanarak 8.213,49 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,59 yükselerek 18.001,6 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 artarak 7.957,57 puana ulaştı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,32 azalarak 33.629,21 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.46 itibarıyla yüzde 0,38 değer kazanarak 1,077 seviyelerinden işlem gördü.

Kaynak: AA / Ekonomi

Almanya İtalya Fransa Borsa Finans Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Beşiktaş Rizespor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Rizespor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Beşiktaş Rizespor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Beşiktaş Rizespor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Halim Okta kimdir? Halim Okta hangi takımları çalıştırdı? Alex de Souza hangi takıma geliyor, Fenerbahçe'ye mi geliyor? Beşiktaş Rizespor maçı CANLI izle! 3 Mayıs BJK Rizespor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Gaddar 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Mayıs Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Arka Sokaklar 673. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Mayıs Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Ateş Kuşları 54. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Mayıs Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Kara Ağaç Destanı 11. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Mayıs Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Survivor Bil Bakalım'ı kim kazandı, kaç kaç bitti? 3 Mayıs Cuma Survivor Bil Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı? Survivor 2024 Anlat Bakalım kim kazandı? 3 Mayıs Cuma Anlat Bakalım ödülü ne oldu, hangi takım kazandı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! Güneşten korunmak neden önemli? Güneş kremi kullanmazsak ne olur?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title