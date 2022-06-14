Avrupa borsaları düşüşle kapandı Avrupa borsaları haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı. Avrupa borsaları haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı. ???????Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,26 değer kaybederek 407,32 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 azalarak 7.187,46 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,91 düşerek 13.304,39 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,2 değer kaybıyla 5.949,84 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,32 gerileyerek 21.846,89 puana indi. Avro/dolar paritesi TSİ 19.35 itibarıyla yüzde 0,12 artarak 1,042 seviyesinden işlem gördü. Avrupa'da yatırımcılar, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeleri, enflasyondaki artışı ve merkez bankalarının sıkı para politikalarına yönelme ihtimalini olumsuz karşıladı. Almanya'da enflasyon mayıs ayında artan yakıt ve gıda fiyatlarıyla son 50 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 7,9'a çıktı. AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Ekonomi Haberler

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