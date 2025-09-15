ATSO heyeti Madrid'de uluslararası iş birliği köprüleri kurdu

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman öncülüğündeki ATSO heyeti, İspanya'nın başkenti Madrid'de önemli temaslarda bulundu. ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, "Antalya iş dünyası olarak uluslararası pazarlara açılımı hızlandırıyor, yeni ticari köprüler inşa ediyoruz. Madrid temaslarımızda gündemimiz Antalya–Madrid iş dünyasını bir araya getirerek B2B görüşmeler ve güçlü iş birlikleri oluşturmak" dedi.

Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci, Madrid Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Angel Asensio ve İspanyol-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yasemen Korukçu ile görüşmeler gerçekleştirildi.

"Sürdürülebilir çözümlerle güçlenmesini hedefliyoruz"

Heyet ayrıca Madrid'de düzenlenen MOMAD (Moda Fuarı) 2025, BISUTEX 2025 (Moda, Mücevher, Aksesuar ve Deri Ürünleri Fuarı), MADRIDJOYA 2025 (Mücevher ve Saat Fuarı) ve INTERGIFT 2025 (Dekorasyon ve Hediye Sektörü Fuarı) organizasyonlarını ziyaret ederek, sektörlerdeki küresel trendleri inceledi.

ATSO heyetinden İspanya'da üç önemli ziyaret

Başkan Hacısüleyman beraberindekilerle, Türkiye Cumhuriyeti Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci ile bir araya geldi. Görüşmede, Antalya ve Madrid arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi, turizm, yatırım ve iş birliği fırsatları ele alındı. Büyükelçi Ezberci, iki ülke arasındaki ekonomik bağların artırılmasının önemine değinerek, Antalya'nın ticaret ve turizmdeki yüksek potansiyeline dikkat çekti. Başkan Hacısüleyman ise Antalya iş dünyasının beklenti ve hedeflerini paylaşarak, özellikle turizmde pazar çeşitliliği, tarım ürünlerinin ihracatı, sanayi yatırımları ve teknoloji iş birlikleri konularında fikir alışverişinde bulundu.

Madrid TSO ile Avrupa işletmeler ağı projesi görüşüldü

ATSO heyeti Madrid Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Angel Asensio ile de görüştü. Antalya ile Madrid arasındaki ticari ve yatırım fırsatları, sektörler arası iş birliği imkanları ve ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde gerçekleşen görüşmede, tarım, turizm ve uluslararası fuarcılık alanlarında iki kentin güçlü yanlarının birleştirilmesi, heyet ziyaretleri, ikili iş görüşmeleri ve ortak projeler üzerinde duruldu. Toplantıda ayrıca Avrupa İşletmeler Ağı (Enterprise Europe Network – EEN) Projesi kapsamında KOBİ'ler arasında iş birliğinin artırılması, ortak etkinlikler düzenlenmesi ve gelecekte hayata geçirilecek projelerde birlikte çalışma imkanları konusunda fikir alışverişi yapıldı. ATSO heyeti, Madrid TSO'yu Antalya'ya davet ederek, İspanyol ve Antalyalı iş insanlarını bir araya getirecek B2B çalışması yapılması için gerçekleştirilecek çalışmanın detayları görüşüldü.

İspanyol-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yasemen Korukçu ile buluşma

ATSO heyeti, İspanyol-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yasemen Korukçu ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi, yatırım fırsatları, turizm ve sanayi iş birliklerini konuştu. Antalya iş dünyasının İspanya ile olan ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik ortak projeler ve iş birliği alanlarının gündeme geldiği görüşmede, iki ülke ticaret hacminin artırılması, turizm alanında yeni iş birliklerinin geliştirilmesi, sanayi yatırımları ve tarım ürünlerinin ihracatı başlıkları ele alındı. Oda Başkanı Yasemen Korukçu, iki ülke arasında köklü ticari bağların bulunduğunu belirterek, iş dünyasının karşılıklı temaslarını artırmasının hem Antalya hem de Madrid için büyük fırsatlar oluşturacağını ifade etti. Başkan Yusuf Hacısüleyman, Antalya iş dünyasının beklenti ve hedeflerini paylaşarak, özellikle turizmde pazar çeşitliliğinin artırılması, tarım ürünlerinin İspanya pazarına daha güçlü şekilde açılması, sanayi alanında karşılıklı yatırımların teşviki ve teknoloji odaklı projelerde ortak çalışmaların önemine değindi. Hacısüleyman, Antalya'nın hem tarım hem turizm hem de sanayi potansiyeliyle İspanya iş dünyasına değerli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Hacısüleyman: "Uluslararası ticari köprüler inşa ediyoruz"

ATSO Heyeti, İspanya Meclis İnceleme Gezisi programı kapsamında Madrid'de düzenlenen moda, mücevher, aksesuar ve dekorasyon sektörlerinin en prestijli dört fuarını ziyaret etti. Fuarların, sektör temsilcilerine uluslararası pazarlara açılım ve küresel trendleri takip etme fırsatı sunduğunu vurgulayan Hacısüleyman, "Temaslarımız, sektör temsilcilerimizin uluslararası firmalarla güçlü iş birlikleri kurmasına ve yeni ticari köprüler inşa etmesine zemin hazırladı. Antalya iş dünyası olarak küresel rekabeti yakından takip ederek, üyelerimizin yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerle rekabet güçlerini artırmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

Madrid'de dört prestijli fuara ziyaret

Ziyaretler hakkında konuşan Başkan Hacısüleyman, "Aynı dönemde düzenlenen fuarlar, uluslararası sektör profesyonellerini tek çatı altında buluşturdu. MOMAD 2025'te giyim, ayakkabı ve tekstil aksesuarlarında en yeni koleksiyonlar sergilendi. Sürdürülebilir moda ve dijitalleşmenin etkileri fuarın ana gündem maddeleri arasında yer aldı. Takı, bijuteri, çanta, kemer ve deri ürünlerinin öne çıkacağı BISUTEX 2025, yenilikçi tasarımların merkezi oldu. Mücevher ve saat sektörünün buluşma noktası MADRIDJOYA 2025'de ise değerli taşlardan el işçiliği ürünlere, lüks saatlerden modern tasarımlara kadar geniş ürün yelpazesini görme, inceleme imkanı yakalandı. Dekorasyon ve hediyelik eşya dünyasının vitrini olacak INTERGIFT 2025'te ise ev ve ofis tasarımlarındaki yeni trendler sektör temsilcilerimizin ilgi odağı oldu" ifadelerini kullandı.

İspanya Meclis İnceleme Gezisi'ne, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Boğaçhan Göksu, Hakan Pakalın, Sayman Üye Murat Totoş, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Yayla, Hüseyin Sarı, Hatice Öz, Özgür Karagöz, Behçet Ülker, Meclis Başkan Yardımcısı Emrah Polat, Meclis ve Komite Üyeleri ile Genel Sekreter Av. Aslı Şahin Tekin'den oluşan heyete, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ve Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Emir Gündal da eşlik etti. - ANTALYA