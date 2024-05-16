ATO Başkanı KKTC'ye ihracat desteği verecek

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türkiye için vatan anlamına geldiğini ve ana vatandan ayrı değerlendirilemeyeceğini, ekonomik izolasyonlar nedeniyle yaşanan sıkıntıları yakından takip ettiklerini belirterek, "KKTC'nin ihracatını geliştirmek için her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Saadet Hüdaverdi, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu'nun da aralarında bulunduğu heyetle birlikte ATO Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal ile ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Akça da yer aldı.

KKTC ve Türkiye'nin bir milletin ayrılmaz iki parçası olduğunu kaydeden Bakan Berova, KKTC ekonomisini geliştirmeye ve büyütmeye yönelik çalıştıklarını aktardı. Berova, "Büyük Türk milleti içerisinde yerimizi almaya çalışıyoruz. Son zamanlarda ana vatan Türkiye'nin de etkin ve fiili bir şekilde katkı koymasıyla birlikte özellikle Türk devletleri topluluğu içerisinde kendimize bir yer bulmaya başladık. Bu bizi ziyadesiyle mutlu ediyor" dedi.

Ekonominin ülkelerin ana damarı olduğuna dikkat çeken Bakan Berova, "KKTC ekonomisini, ticaretini geliştirmek istiyoruz. Çünkü günün sonunda kamu maliyesinin ana kaynağı ekonomi ve ticaretteki hareketliliktir. Kamu maliyesinin güçlü olması demek, bir ülkenin yatırımlarını doğru alanlarda ve güçlü şekilde yapması anlamına geliyor" diye konuştu.

KKTC olarak en büyük ticareti Türkiye ile yaptıklarını ifade eden Maliye Bakanı Berova, "Ana vatanın bizim arkamızda olduğunun bilinci içerisindeyiz. Bu nedenle sürekli bir şekilde buradaki hem devlet yetkililerimizle hem de sivil toplum örgütleriyle temas halindeyiz" dedi.

ATO Başkanı Baran, Bakan Berova başkanlığındaki KKTC heyetini ATO'da misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burası sizin kendi eviniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, KKTC ve Kıbrıs Türk halkının ekonomik ve sosyal anlamda daima yanında ve destekçisidir. Dün gibi bugün ve yarın da her zaman üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" dedi.

Baran, ATO olarak Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile de temas halinde olduklarını kaydederek, KKTC'nin ihracatını geliştirmek için birlikte yeni çalışmalar hayata geçirebileceklerini belirtti.

Heyet üyeleriyle sohbet ederek ticaret ve yatırım ilişkilerine ilişkin sorulara cevap veren Baran, bir soru üzerine Başkent'teki savunma sanayii kuruluşlarının KKTC'ye yatırım yapması konusunda heyetin davetini dile getirebileceklerini ifade etti. - ANKARA