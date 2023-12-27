ATO Başkanı Gürsel Baran, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i makamında ziyaret etti.

ATO Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i makamında ziyaret etti. ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Akça, Ali Yıldız, Halil İlik, Adem Ali Yılmaz ve Yasin Özyolu'nun eşlik ettiği ziyarette konuşan Baran, küresel ekonominin pandeminin ardından Rusya-Ukrayna savaşı, enerji fiyatları, gıda tedarik sorunu, hammadde tedarik sıkıntılarıyla uğraştığını, Türkiye'nin bu sorunların üzerine yüzyılın deprem felaketini yaşadığını hatırlatarak, tüm olumsuzluklara rağmen sürecin iyi yönetildiğini söyledi.

Ankara Ticaret Odası'nın çalışmaları hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e bilgi veren Baran, dile getirdikleri konuların, ATO'nun 160 bin üyesini temsil eden 68 meslek komitesinde ele alınan sorunlar olduğunu ifade etti.

Baran, çekin uygulamada yaşanan sıkıntılar nedeniyle artık güvenilir bulunmadığını ve ödeme aracı olarak tercih edilmediğini, bu nedenle ticaretin ticari kredi kartlarıyla yürütüldüğünü belirterek, "Türk reel sektörü, belki de dünyada ilk ve tek örnek olarak uzun yıllar çeki vadeli ödeme aracı olarak kullandı. Ancak çekte yaşanan sıkıntılar nedeniyle vadeli bir başka ödeme aracına ihtiyaç doğuyor. Bu nedenle ticari kredi kartlarına uygulanan taksit sayısının artırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Baran, Ankara Ticaret Odası olarak, kredi kartıyla vergi ödeme konusunda ısrarlı talepleri sonucu Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 50 bin lira limit belirleyerek, kredi kartıyla vergi ödeme uygulamasını başlattığını hatırlattı. Baran, bu rakamın yine talepleri üzerine önce 100, sonra 200 sonra da 500 bin liraya yükseltildiğini anlattı. Kredi kartıyla gerçekleştirilen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim ödemelerinde bankaların komisyon almaması talebini de dile getiren Baran, "Kredi kartıyla vergi ödemelerinde limitin kaldırılması, SGK ödemelerinde komisyon alınmaması tahsilatların artışına da katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Baran, vergisini düzenli ödeyen mükelleflere yönelik Gelir İdaresi Başkanlığı'nın gerçekleştirdiği indirim uygulama prosedürünün azaltılması talebini de aktardı.

Baran, basit usulde vergi tutan esnafa bir kamu bankası tarafından piyasa faizinin yarısı oranında kredi verilerek desteklendiğini belirterek, aynı ölçekte faaliyet gösteren ve Ticaret Odası'na kayıtlı üyelerin de bu desteklerden faydalanması talebinde bulundu. Baran, "Yan yana aynı işi yapan iki işletmeden biri esnaf diğeri tacir diye birbirinden farklı uygulamaya tabi tutulması üyelerimizin motivasyonunu olumsuz etkiliyor. Esnafa sağlanan desteklerden üyelerimizin de faydalanması sağlanmalı" diye konuştu.

Ziyarette, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen, Kamu İhale Kanunu'na göre ihalesi yapılan ve devam eden yapım işlerine ek fiyat ve süre uzatımı imkanı veren düzenlemenin diğer yapım işlerini de kapsaması ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'ne ödenen devlet desteğinin artırılması talepleri de dile getirildi.

ATO Heyeti'nin ziyaretinde, Bakan Şimşek'e Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya eşlik etti. - ANKARA