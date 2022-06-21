ATB Başkanı Çandır: 'Önümüzdeki aylarda tarım için rahatlatıcı bir dönem yaşanabilir'

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Nisan ayı tarımsal girdi fiyatları endeksini (Tarım-GFE) değerlendiren Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım Konseyi (ATAK) Başkanı Ali Çandır, "Tarımsal faaliyetlerde bulunanlar açısından son bir yıllık eğilim sürekli aleyhte devam ederken, Nisan ayı itibariyle bu durumda aylıkta 10 puanlık bir iyileşme görüldü" dedi.

Tarımsal girdi fiyatları endeksinin aylık yüzde 7,45, yıllık yüzde 117,31 ilan edildiğini belirten Çandır, "Bu rakamlar, aylıkta ve yıllıkta endeks tarihinin yeni rekorları olmuştur" dedi. 2015-2021 dönemi Nisan ayları ortalama Tarım-GFE değerinin yüzde 0,92, yıllık ortalama değerin ise yüzde 12,87 olduğuna dikkat çeken Başkan Çandır, rakamların tarım sektörünün maliyet yükünü gösterdiğini söyledi. Çandır, "Tarımsal girdi fiyatları enflasyonunda önceki yılların toplamını aşan bir basamak etkisi ile yükseliş görülmektedir" dedi.

Tarımda kullanılan mal ve hizmetlerin fiyatlarında aylıkta yüzde 7,54 ve yıllıkta ise yüzde 126,20'lik artış ilan edildiğini belirten Çandır, tohumda aylık yüzde 5,42, enerjide yüzde 4,05, gübrede yüzde 10,04, ilaçta yüzde 3,74, veteriner hizmetlerinde yüzde -1,85, yemde yüzde 8,84'lük değişime dikkat çekti. Nisan ayında tohumda yıllık yüzde 40,33, enerjide yüzde 189,26, gübrede yüzde 241,57, ilaçta yüzde 93,69, veteriner hizmetlerinde yüzde 26,31, yemde yüzde 121,74 ve diğer kalemlerde ise yüzde 52,61'lik artışa işaret eden Başkan Ali Çandır, "Tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetlerin fiyatlarında aylık yüzde 6,76 ve yıllık yüzde 63,96'lık artış ilan edilmiştir" dedi.

RAHATLATICI BİR DÖNEM YAŞANABİLİR

Nisan ayı tarımsal üretici fiyat endeksi Tarım-ÜFE'nin aylık yüzde 17,76 ve yıllık yüzde 118,53 ilan edildiğini anımsatan Çandır, "Tarımsal faaliyetlerde bulunanlar açısından son bir yıllık eğilim sürekli aleyhte devam ederken Nisan ayı itibariyle bu durum aylıkta 10 puanlık bir iyileşmeye karşılık yıllıkta ise girdi fiyatları ile benzer bir üretici fiyatları ilan edilmiştir. Önümüzdeki aylarda da bu eğilimin devam etmesi halinde tarımsal faaliyetlerde bulunanlar için rahatlatıcı bir dönem yaşanabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Yurtiçi ve yurtdışı üretici enflasyonlarının tarım sektörünü dolaylı olarak etkilediğini belirten Ali Çandır, Nisan ayında açıklanan aylık yüzde 7,67 ve yıllık yüzde 121,82 düzeyindeki yurtiçi üretici enflasyonu Yİ-ÜFE ile aylık yüzde 2,61 ve yıllık yüzde 97,11 ilan edilen yurtdışı üretici enflasyonu YD-ÜFE'nin genel olarak sektörün geçmişten gelen maliyet yükünü gelecekte de taşımaya devam edeceğini gösterdiğini kaydetti.

ANTALYA'NIN YÜKÜ AĞIR

Nisan ayında tüketici enflasyonu TÜFE'nin aylık yüzde 7,25 ve yıllık yüzde 69,97 olarak ilan edildiğini belirten Başkan Ali Çandır, Batı Akdeniz enflasyonunun aylık yüzde 6,76 ve yıllık ise yüzde 73,71 olarak ilan edildiğine dikkat çekti. Antalya ve Batı Akdeniz'in 2 yıldır ülke ortalamasının üzerinde bir enflasyon yaşadığına dikkat çeken Çandır, ekonomik olarak ülke ortalamasının altında performans gösteren, ancak ortalamanın üzerinde enflasyon yaşayan Antalya ve Batı Akdeniz'in yükünün ağır olduğunu ifade etti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi